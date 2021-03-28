طريقة عمل أصابع الكنافة المقلية بالمكسرات تحضيراً لشهر رمضان المبارك

أصابع الكنافة المقلية ، من الحلويات السريعة التي يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، ولا تتطلب منا مجهود في عملها، وهى من الحلويات التي تمتلك طعم مختلف ورائحة جميلة، وهى من الحلويات الأساسية في شهر رمضان المبارك، وتقدم بعد الإفطار مباشرةً لأنها تمتلك نسبة كبيرة من السكريات التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة، التي يفقدها جسم الأنسان أثناء الصيام، وتوجد للكنافة أنواع كثيرة منها أصابع الكنافة بالمكسرات، وأصابع الكنافة بالقشطة، وأصابع الكنافة بالجبنة، وأنواع أخرى مختلفة، وهى حلوى معروفة في جميع أنحاء العالم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل أصابع الكنافة المقلية بالمكسرات بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات أصابع الكنافة المقلية بالمكسرات مكونات أصابع الكنافة المقلية بالمكسرات تتكون الكنافة من بعض المكونات التي تعطي له مذاق جيد وهى كما يلي:- نصف كيلو من الكنافة الطازجة. كوب من السمنة. طبق كبير من المكسرات المختلفة. 2 كوب من الشربات. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير أصابع الكنافة المقلية بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر سطح متساوي ثم نقوم بتقطيع الكنافة على شكل شرائط طويلة الحجم.

نأخذ شريط الكنافة ونضع عليه ملعقة من المكسرات ثم نلفها على شكل أصابع.

نستمر بهذه الطريقة حتى ننتهي من كمية الكنافة كلها.

نحضر صينية ونضع بها الأصابع، ثم نغطيها بقطعة شاش مبلولة حتى لا تنشف.

نحضر طاسة ونضعها على النار، ونضع بها كمية مناسبة من السمنة، ثم نقوم بقلي الأصابع ونتركها حتى تتحمر جيداً.

نرفع الكنافة من السمنة ونصفيها جيداً، ثم نسقيها بالشربات البارد ونتركها لمدة 5 دقائق، ثم نرفعها من الشربات ونغطيها حتى تصبح طريه.

نقوم برص الأصابع في طبق التقديم، ثم نقدمها بجانب الشاي والعصير بالهناء والشفاء. طريقة تحضر شربات الكنافة بالمنزل سوف نتعرف على طريقة تحضير الشربات وهى كما يلي:- نحضر كوب من الماء وعدد 2 كوب من السكر، ونصف ليمونة، ثم نضعهم في إناء متوسط الحجم. نشعل النار ثم نضع الإناء عليها ونتركه حتى يغلي، ثم نقوم بتهدئة النار مع التقليب المستمر حتى يصبح الخليط ثقيل ولونه أبيض. نقوم برفع الإناء من على النار ونتركه حتى يبرد، وبهذا يكون الشربات جاهز للاستخدام. الوسوم

أصابع الكنافة المقلية ، من الحلويات السريعة التي يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، ولا تتطلب منا مجهود في عملها، وهى من الحلويات التي تمتلك طعم مختلف ورائحة جميلة، وهى من الحلويات الأساسية في شهر رمضان المبارك، وتقدم بعد الإفطار مباشرةً لأنها تمتلك نسبة كبيرة من السكريات التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة، التي يفقدها جسم الأنسان أثناء الصيام، وتوجد للكنافة أنواع كثيرة منها أصابع الكنافة بالمكسرات، وأصابع الكنافة بالقشطة، وأصابع الكنافة بالجبنة، وأنواع أخرى مختلفة، وهى حلوى معروفة في جميع أنحاء العالم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل أصابع الكنافة المقلية بالمكسرات بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات أصابع الكنافة المقلية بالمكسرات مكونات أصابع الكنافة المقلية بالمكسرات تتكون الكنافة من بعض المكونات التي تعطي له مذاق جيد وهى كما يلي:- نصف كيلو من الكنافة الطازجة. كوب من السمنة. طبق كبير من المكسرات المختلفة. 2 كوب من الشربات. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير أصابع الكنافة المقلية بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر سطح متساوي ثم نقوم بتقطيع الكنافة على شكل شرائط طويلة الحجم.

نأخذ شريط الكنافة ونضع عليه ملعقة من المكسرات ثم نلفها على شكل أصابع.

نستمر بهذه الطريقة حتى ننتهي من كمية الكنافة كلها.

نحضر صينية ونضع بها الأصابع، ثم نغطيها بقطعة شاش مبلولة حتى لا تنشف.

نحضر طاسة ونضعها على النار، ونضع بها كمية مناسبة من السمنة، ثم نقوم بقلي الأصابع ونتركها حتى تتحمر جيداً.

نرفع الكنافة من السمنة ونصفيها جيداً، ثم نسقيها بالشربات البارد ونتركها لمدة 5 دقائق، ثم نرفعها من الشربات ونغطيها حتى تصبح طريه.

نقوم برص الأصابع في طبق التقديم، ثم نقدمها بجانب الشاي والعصير بالهناء والشفاء. طريقة تحضر شربات الكنافة بالمنزل سوف نتعرف على طريقة تحضير الشربات وهى كما يلي:- نحضر كوب من الماء وعدد 2 كوب من السكر، ونصف ليمونة، ثم نضعهم في إناء متوسط الحجم. نشعل النار ثم نضع الإناء عليها ونتركه حتى يغلي، ثم نقوم بتهدئة النار مع التقليب المستمر حتى يصبح الخليط ثقيل ولونه أبيض. نقوم برفع الإناء من على النار ونتركه حتى يبرد، وبهذا يكون الشربات جاهز للاستخدام.

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