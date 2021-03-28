الكفته المشويه بتتبيلة الحاتى الاصليه بكل اسرارها واروع من الجاهزه بكتير بطعم ملوكى خطير

طريقه عمل الكفته المشويه من الوصفات التي تهتم بها معظم السيدات، حيث تحتل هذه الوصفة مكانة متميزة في قلوب الجميع، ويتناولها الكثير من الأشخاص في المطاعم، والكفتة المشوية لها عدة طرق مختلفة، ولكن من خلال هذه المقالة سوف نعرض لكي سيدتي طريقة تحضيرها بخلطة سحرية وكل الأسرار التي تجعل طعمها مميز وشهي مثله مثل المطاعم. طريقه عمل الكفته المشويه:- طريقه عمل الكفته المشويه:- المكونات:- كيلو من اللحمة المفرومة.

ثمرة كبيرة الحجم من البصل (مفرومة).

ثمرتين من الطماطم (معصورة).

ثمرة من الفلفل الأخضر (قطع صغيرة).

ملعقتين صغيرتين من الثوم المفروم.

ملعقتين كبيرتين من الزيت.

ملعقة من السمنة أو الزبدة.

كيس من خلطة الكفتة.

كيس من خلطة الكفتة. فنجان من الماء.

نصف ملعقة كبيرة جوزة الطيب (مبشور).

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسمر.

ربع ملعقة كبيرة من الهيل المطحون.

ربع ملعقة كبيرة من الشطة.

نصف ملعقة كبيرة من مطحون الكزبرة الجافة.

نصف ملعقة كبيرة من مطحون الكبابة الصيني.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة سكر ناعم. خطوات التحضير:- نحضر مقلاة مناسبة ونضع بها ملعقتين من الزيت ونضعها على النار، ثم نضيف البصل المفروم ونقلب قليلاً حتى يذبل البصل، ثم نتركه جانبًا حتى يبرد.

ثم نحضر وعاء ونضع به البصل بعد أن يبرد تمامًا ونضيف له الفلفل الأخضر وعصير الطماطم وخلطة الكفتة والثوم المفروم والتوابل، ونقلب كل المكونات معًا بشكل جيد.

ثم نقوم بإضافة الماء ونقلب جيدًا، ثم نضيف هذه الخلطة إلى اللحمة المفرومة ونعجن كل المكونات معًا جيدًا باليد.

ثم نضع اللحمة المفرومة داخل الثلاجة ونتركها لمدة لا تقل عن ساعة، ثم نخرجها من الثلاجة بعد مرور الوقت المحدد ونقوم بتشكيل أصابع من اللحمة المفرومة من خلال الاستعانة بملعقة خشبية رفيعة.

ثم نحضر صينية فرن وندهنها بالزيت ونضع بها أصابع الكفتة، ثم نضع الصينية في فرن ساخن مسبقًا ونتركها حتى تنضج وتتحمر، مع الحرص على عدم تقليبها كثيرًا حتى لا تتفتت، ولكن يمكن تقليبها عندما تصبح متماسكة.

ثم نقوم بإشعال قطعة من الفحم ونضعها في الصينية بين قطع الكفتة المشويه ونضع عليها بعض قطرات الزيت ونغطي الصينية جيدًا حتى تأخذ رائحة الشوي المميزة.

ونضع عليها بعض قطرات الزيت ونغطي الصينية جيدًا حتى تأخذ رائحة الشوي المميزة. ثم نحضر طبق تقديم كبير ونضع عليه طبقة من البقدونس الأخضر المفروم، ثم نرص فوقه أصابع الكفتة المشوية.

وبذلك تصبح الكفتة المشوية جاهزة للتقديم بجانب طبق من البطاطس وسلطة الخضار أو سلطة الطحينة. خطوات التحضير:- الوسوم

طريقه عمل الكفته المشويه من الوصفات التي تهتم بها معظم السيدات، حيث تحتل هذه الوصفة مكانة متميزة في قلوب الجميع، ويتناولها الكثير من الأشخاص في المطاعم، والكفتة المشوية لها عدة طرق مختلفة، ولكن من خلال هذه المقالة سوف نعرض لكي سيدتي طريقة تحضيرها بخلطة سحرية وكل الأسرار التي تجعل طعمها مميز وشهي مثله مثل المطاعم. طريقه عمل الكفته المشويه:- طريقه عمل الكفته المشويه:- المكونات:- كيلو من اللحمة المفرومة.

ثمرة كبيرة الحجم من البصل (مفرومة).

ثمرتين من الطماطم (معصورة).

ثمرة من الفلفل الأخضر (قطع صغيرة).

ملعقتين صغيرتين من الثوم المفروم.

ملعقتين كبيرتين من الزيت.

ملعقة من السمنة أو الزبدة.

كيس من خلطة الكفتة.

كيس من خلطة الكفتة. فنجان من الماء.

نصف ملعقة كبيرة جوزة الطيب (مبشور).

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسمر.

ربع ملعقة كبيرة من الهيل المطحون.

ربع ملعقة كبيرة من الشطة.

نصف ملعقة كبيرة من مطحون الكزبرة الجافة.

نصف ملعقة كبيرة من مطحون الكبابة الصيني.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة سكر ناعم. خطوات التحضير:- نحضر مقلاة مناسبة ونضع بها ملعقتين من الزيت ونضعها على النار، ثم نضيف البصل المفروم ونقلب قليلاً حتى يذبل البصل، ثم نتركه جانبًا حتى يبرد.

ثم نحضر وعاء ونضع به البصل بعد أن يبرد تمامًا ونضيف له الفلفل الأخضر وعصير الطماطم وخلطة الكفتة والثوم المفروم والتوابل، ونقلب كل المكونات معًا بشكل جيد.

ثم نقوم بإضافة الماء ونقلب جيدًا، ثم نضيف هذه الخلطة إلى اللحمة المفرومة ونعجن كل المكونات معًا جيدًا باليد.

ثم نضع اللحمة المفرومة داخل الثلاجة ونتركها لمدة لا تقل عن ساعة، ثم نخرجها من الثلاجة بعد مرور الوقت المحدد ونقوم بتشكيل أصابع من اللحمة المفرومة من خلال الاستعانة بملعقة خشبية رفيعة.

ثم نحضر صينية فرن وندهنها بالزيت ونضع بها أصابع الكفتة، ثم نضع الصينية في فرن ساخن مسبقًا ونتركها حتى تنضج وتتحمر، مع الحرص على عدم تقليبها كثيرًا حتى لا تتفتت، ولكن يمكن تقليبها عندما تصبح متماسكة.

ثم نقوم بإشعال قطعة من الفحم ونضعها في الصينية بين قطع الكفتة المشويه ونضع عليها بعض قطرات الزيت ونغطي الصينية جيدًا حتى تأخذ رائحة الشوي المميزة.

ونضع عليها بعض قطرات الزيت ونغطي الصينية جيدًا حتى تأخذ رائحة الشوي المميزة. ثم نحضر طبق تقديم كبير ونضع عليه طبقة من البقدونس الأخضر المفروم، ثم نرص فوقه أصابع الكفتة المشوية.

وبذلك تصبح الكفتة المشوية جاهزة للتقديم بجانب طبق من البطاطس وسلطة الخضار أو سلطة الطحينة. خطوات التحضير:-

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