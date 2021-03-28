طريقة إعداد وتحضير الفقع أكثر من طريقة لتحضير الفقع الأكلة الخليجية النادرة

طريقة إعداد وتحضير الفقع، ذلك الطعام الشهير فى منطقة الخليج العربي وخاصة الامارات والمملكة العربية السعودية ويعتبر طبخ الفقع طعام مفضل لمواطني الخليج نظراً لما يحتويه من فوائد صحية غنية خصوصاً الأحماض ألأمينيه التي تساهم فى بناء خلايا الجسم البشرى ويحتوى أيضاً على نسبة 9% بروتين و 13% من المواد النشوية فى الكمأة الواحدة ويعمل طام الفقع على تقوية حاسة النظر ويساعد بشكل كبير فى تجديد خلايا البشرة ويعمل على التخلص نهائياً من مشكلة تساقط الشعر لدى النساء لذك تعتبر تحضير الفقع موضوع هام جدا لمواطني الخليج. مكونات إعداد وتحضير طبخ الفقع مكونات إعداد وتحضير طبخ الفقع طريقة إعداد وتحضير الفقع سنبدأ بالمكونات: تحتاج الوجبة إلى نصف كيلو من الفقع.

مقدار 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

مقدار 100 جرام من الزبدة الصفراء.

عدد 2 فص ثوم يتم تقطيعهم شرائح صغيرة.

ملعقة من الفلفل الأسود والملح الناعم.

مقدار 50 جرام من الصلصة الترياكى. طريقة إعداد وتحضير الفقع طريقة إعداد وتحضير الفقع تحضير وطبخ الفقع الحليجي يجب عن طريق اتباع الخطوات التالية: فى بالبداية يجب وضع زيت الزيتون فى وعاء على النار والقيام بوضع الزبدة على الزيت بعد أن يكتسب الحرارة المطلوبة من النار.

بعد ذلك نقوم بوضع الفقع مع الملح والفلفل الأسود إلى الوعاء الخاص بالزيت ونقوم بإضافة الصلصة الترياكى ويترك لمدة لا تقل عن خمسة دقائق حتى ينضج الفقع ويصبح بنى اللون.

يتم تهدئة النار على الوعاء بشكل كبير ويترك لمدة ثمانية دقائق أخري ليصبح نضج بشكل تام.

يتم تقديمه على طبق خارجي بعد الانتهاء من عملية التسوية النهائية. طريقة إعداد الفقع مع البصل طريقة إعداد الفقع مع البصل يمكن عمل الفقع بطريقة ثانية باستخدام البصل حيث يجب إحضار المكونات التالية ( مقدار ثلاثة ملاعق زبدة – 2 بصلة متوسط الحجم – ملعقة من الثوم المفروم – صلصة رسيستيرشاير بمقدار ملعقتين – نصف كيلو من الفقع – ملعقة نصفين ملح وفلفل اسود). خطوات التحضير للفقع بالبصل القيام بوضع الزبدة على نار هادئة داخل وعاء كبير ويضاف إليها صلصة رسيستيرشاير وبعد ذلك نقوم بإضافة الفقع بعد غسلة وتجفيفه جيداً ويترك على النار مع الخليط حتى يتحول لونه إلى ذهبي.

يتم تقطيع البصل إلى شرائح ويضاف إلى إناء الفقع ويترك حتي ينضج ويصبح لون البصل ذهبي يتم خفض مستوى النار ويضاف اليهم الملح والفلفل والثوم.

يترك الخليط مدة 10 دقائق حتى ينضج نهائياً ويقدم طازج فى طبق خارجي. خطوات التحضير للفقع بالبصل الوسوم

طريقة إعداد وتحضير الفقع، ذلك الطعام الشهير فى منطقة الخليج العربي وخاصة الامارات والمملكة العربية السعودية ويعتبر طبخ الفقع طعام مفضل لمواطني الخليج نظراً لما يحتويه من فوائد صحية غنية خصوصاً الأحماض ألأمينيه التي تساهم فى بناء خلايا الجسم البشرى ويحتوى أيضاً على نسبة 9% بروتين و 13% من المواد النشوية فى الكمأة الواحدة ويعمل طام الفقع على تقوية حاسة النظر ويساعد بشكل كبير فى تجديد خلايا البشرة ويعمل على التخلص نهائياً من مشكلة تساقط الشعر لدى النساء لذك تعتبر تحضير الفقع موضوع هام جدا لمواطني الخليج. مكونات إعداد وتحضير طبخ الفقع مكونات إعداد وتحضير طبخ الفقع طريقة إعداد وتحضير الفقع سنبدأ بالمكونات: تحتاج الوجبة إلى نصف كيلو من الفقع.

مقدار 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

مقدار 100 جرام من الزبدة الصفراء.

عدد 2 فص ثوم يتم تقطيعهم شرائح صغيرة.

ملعقة من الفلفل الأسود والملح الناعم.

مقدار 50 جرام من الصلصة الترياكى. طريقة إعداد وتحضير الفقع طريقة إعداد وتحضير الفقع تحضير وطبخ الفقع الحليجي يجب عن طريق اتباع الخطوات التالية: فى بالبداية يجب وضع زيت الزيتون فى وعاء على النار والقيام بوضع الزبدة على الزيت بعد أن يكتسب الحرارة المطلوبة من النار.

بعد ذلك نقوم بوضع الفقع مع الملح والفلفل الأسود إلى الوعاء الخاص بالزيت ونقوم بإضافة الصلصة الترياكى ويترك لمدة لا تقل عن خمسة دقائق حتى ينضج الفقع ويصبح بنى اللون.

يتم تهدئة النار على الوعاء بشكل كبير ويترك لمدة ثمانية دقائق أخري ليصبح نضج بشكل تام.

يتم تقديمه على طبق خارجي بعد الانتهاء من عملية التسوية النهائية. طريقة إعداد الفقع مع البصل طريقة إعداد الفقع مع البصل يمكن عمل الفقع بطريقة ثانية باستخدام البصل حيث يجب إحضار المكونات التالية ( مقدار ثلاثة ملاعق زبدة – 2 بصلة متوسط الحجم – ملعقة من الثوم المفروم – صلصة رسيستيرشاير بمقدار ملعقتين – نصف كيلو من الفقع – ملعقة نصفين ملح وفلفل اسود). خطوات التحضير للفقع بالبصل القيام بوضع الزبدة على نار هادئة داخل وعاء كبير ويضاف إليها صلصة رسيستيرشاير وبعد ذلك نقوم بإضافة الفقع بعد غسلة وتجفيفه جيداً ويترك على النار مع الخليط حتى يتحول لونه إلى ذهبي.

يتم تقطيع البصل إلى شرائح ويضاف إلى إناء الفقع ويترك حتي ينضج ويصبح لون البصل ذهبي يتم خفض مستوى النار ويضاف اليهم الملح والفلفل والثوم.

يترك الخليط مدة 10 دقائق حتى ينضج نهائياً ويقدم طازج فى طبق خارجي. خطوات التحضير للفقع بالبصل

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