طريقة عمل طبق الموكيوكا، هو طبق عبارة عن حساء سمك وهو يعتبر حساء بسيط أو وصفة بسيطة انتشرت في المناطق الساحلية وذلك لحبهم الشديد للسمك والتفنن به في جميع وصفاته وهي تأكل مع المؤكلات البحرية والاسماك البحرية بكافة أنواعها فيعتبر حساء الموكيوكا الأفضل علي الإطلاق.طريقة عمل طبق الموكيوكا
لتحضير حساء الموكيويا يأخذ من الوقت 5 دقائف فقط ويكفي لشخصان مع الأسماك البحرية وهذه طريقة عمل طبق الموكيوكا الحساء الصحي البسيط في عشر دقائق أولا المكونات:
- باكيت أو كيس من لحم الكابوريا مقطع مكعبات.
- ربع كيلو غرام من الجمبري المقشر جيداً.
- 100 جرام من سمك فيلية مقطع مكعبات نفس حجم الكابوريا ومسلوق.
- ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- 1 علبة من لبن جوز الهند المعلب.
- ثلاث ملاعق صغيرة من ملح الطعام.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.
- نصف ملعقة من الزبدة.
- ثلاث ملاعق من زيت النخيل.
- بصلة صفراء مقطعة شرائح.
- ملعقة من الفلفل الحار المفروم.
- مقدار ثمرة من كلاً من الفلفل الأصفر الحلو والفلفل الأخضر الحلو.
- ملعقة من قشر البرتقال المبشور ناعم.
- ملعقة بابريكا وهي مسحوق فلفل أحمر حلو.
- 3 ثمرات من الطماطم المقطعة مكعبات
- ملعقة ممسوحة من صلصلة الطماطم أو معجون الطماطم.
- كوب من البصل الأخضر المفروم جيداً.
- نصف كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.
- 3 كؤوس من الماء الغلي السخن.
طريقة تحضير الموكيوكا:
- لن تأخذ حساء الموكيوكا إلا 10 دقائق فقط نحضر طبق عميق ونضع في جميع أنواع السمك التي ذكرناها من قبل الجمبري والكابوريا ونضع معهم الثوم المفروم وعصير الليمون والفلفل الأسمر والزيت ونخلطهم جيداً نضعهم علي جنب حتي يتم تحضير بعض المكونات ومن جانب اخر يكونوا امتزجوا جيداً.
- نحضر إناء أخر عميق ونضعه علي النار ونضع فيه الزبد ونضع عليه البصل ونقلب جيداً.
- عند اصفرار البصل نضع عليه الثوم ونقلب جيداُ لمدة لا تزي عن دقيقة.
- نضيف الفلفل الألوان الأصفر وجزء من الأخضر وبشر قشر البرتقال ثم نضيف الطماطم وصلصلة بيورية الطماطم ونقلب.
- نضع عليهم الوعاء السابق تحضيره الكابوريا والجمبري بخلطتهم علي الأناء علي النار.
- نضيف السمك المسلوق ونضع كؤوس الماء السخن ونترك الحساء يغلي لمدة ثلاث دقائق بالعدد.
- نضع عليهم بعد الغليان لبن جوز الهند وفلفل حار ونتركه يغلي لمدة دقيقة ونضع معهم الملح حسب رغبتك في الملح يمكنك تقديم الأرز الأبيض مع حساء طبق الموكيوكا.
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طريقة عمل طبق الموكيوكا، هو طبق عبارة عن حساء سمك وهو يعتبر حساء بسيط أو وصفة بسيطة انتشرت في المناطق الساحلية وذلك لحبهم الشديد للسمك والتفنن به في جميع وصفاته وهي تأكل مع المؤكلات البحرية والاسماك البحرية بكافة أنواعها فيعتبر حساء الموكيوكا الأفضل علي الإطلاق.طريقة عمل طبق الموكيوكا
لتحضير حساء الموكيويا يأخذ من الوقت 5 دقائف فقط ويكفي لشخصان مع الأسماك البحرية وهذه طريقة عمل طبق الموكيوكا الحساء الصحي البسيط في عشر دقائق أولا المكونات:
- باكيت أو كيس من لحم الكابوريا مقطع مكعبات.
- ربع كيلو غرام من الجمبري المقشر جيداً.
- 100 جرام من سمك فيلية مقطع مكعبات نفس حجم الكابوريا ومسلوق.
- ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- 1 علبة من لبن جوز الهند المعلب.
- ثلاث ملاعق صغيرة من ملح الطعام.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.
- نصف ملعقة من الزبدة.
- ثلاث ملاعق من زيت النخيل.
- بصلة صفراء مقطعة شرائح.
- ملعقة من الفلفل الحار المفروم.
- مقدار ثمرة من كلاً من الفلفل الأصفر الحلو والفلفل الأخضر الحلو.
- ملعقة من قشر البرتقال المبشور ناعم.
- ملعقة بابريكا وهي مسحوق فلفل أحمر حلو.
- 3 ثمرات من الطماطم المقطعة مكعبات
- ملعقة ممسوحة من صلصلة الطماطم أو معجون الطماطم.
- كوب من البصل الأخضر المفروم جيداً.
- نصف كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.
- 3 كؤوس من الماء الغلي السخن.
طريقة تحضير الموكيوكا:
- لن تأخذ حساء الموكيوكا إلا 10 دقائق فقط نحضر طبق عميق ونضع في جميع أنواع السمك التي ذكرناها من قبل الجمبري والكابوريا ونضع معهم الثوم المفروم وعصير الليمون والفلفل الأسمر والزيت ونخلطهم جيداً نضعهم علي جنب حتي يتم تحضير بعض المكونات ومن جانب اخر يكونوا امتزجوا جيداً.
- نحضر إناء أخر عميق ونضعه علي النار ونضع فيه الزبد ونضع عليه البصل ونقلب جيداً.
- عند اصفرار البصل نضع عليه الثوم ونقلب جيداُ لمدة لا تزي عن دقيقة.
- نضيف الفلفل الألوان الأصفر وجزء من الأخضر وبشر قشر البرتقال ثم نضيف الطماطم وصلصلة بيورية الطماطم ونقلب.
- نضع عليهم الوعاء السابق تحضيره الكابوريا والجمبري بخلطتهم علي الأناء علي النار.
- نضيف السمك المسلوق ونضع كؤوس الماء السخن ونترك الحساء يغلي لمدة ثلاث دقائق بالعدد.
- نضع عليهم بعد الغليان لبن جوز الهند وفلفل حار ونتركه يغلي لمدة دقيقة ونضع معهم الملح حسب رغبتك في الملح يمكنك تقديم الأرز الأبيض مع حساء طبق الموكيوكا.
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