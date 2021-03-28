طريقة عمل طبق الموكيوكا، هو طبق عبارة عن حساء سمك وهو يعتبر حساء بسيط أو وصفة بسيطة انتشرت في المناطق الساحلية وذلك لحبهم الشديد للسمك والتفنن به في جميع وصفاته وهي تأكل مع المؤكلات البحرية والاسماك البحرية بكافة أنواعها فيعتبر حساء الموكيوكا الأفضل علي الإطلاق.

طريقة عمل طبق الموكيوكا

لتحضير حساء الموكيويا يأخذ من الوقت 5 دقائف فقط ويكفي لشخصان مع الأسماك البحرية وهذه طريقة عمل طبق الموكيوكا الحساء الصحي البسيط في عشر دقائق أولا المكونات:

باكيت أو كيس من لحم الكابوريا مقطع مكعبات.

ربع كيلو غرام من الجمبري المقشر جيداً.

100 جرام من سمك فيلية مقطع مكعبات نفس حجم الكابوريا ومسلوق.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

1 علبة من لبن جوز الهند المعلب.

ثلاث ملاعق صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

نصف ملعقة من الزبدة.

ثلاث ملاعق من زيت النخيل.

بصلة صفراء مقطعة شرائح.

ملعقة من الفلفل الحار المفروم.

مقدار ثمرة من كلاً من الفلفل الأصفر الحلو والفلفل الأخضر الحلو.

ملعقة من قشر البرتقال المبشور ناعم.

ملعقة بابريكا وهي مسحوق فلفل أحمر حلو.

3 ثمرات من الطماطم المقطعة مكعبات

ملعقة ممسوحة من صلصلة الطماطم أو معجون الطماطم.

كوب من البصل الأخضر المفروم جيداً.

نصف كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

3 كؤوس من الماء الغلي السخن.

طريقة تحضير الموكيوكا: