صبغ الشعر لون أحمر بملعقتين من النشا بدون أكسجين يدوم طويلا

العديد من النساء تبحث عن تغير مفاجئ في لون الشعر لتتغير معها وتظهر بلون جذاب في كل يوم، ولكن مع التكرار لصبغ الشعر بالمواد الكيميائية فأن فروة الرأس تتأثر وتتهالك ومن الممكن أن يتم سقوط العر الواحد تلو الأخرى، كما أن تقصف الشعر وارد الحدوث نتيجة تلك المواد الحارقة والتي تعمل على تدمير الشعر والفروة المثبت عليها، ولذلك يمكن أن تستعيني عزيزتي القارئة بأفكار وطرق طبيعية لصبغ الشعر باللون الأحمر الناري بدون مشاكل وبدون قلق من تغير لون الشعر.

إذا كان الشعر يتمتع باللون الفاتح أو اللون الأصفر فأن ذلك يسهل عليك صبغ الشعر باللون الأحمر بخطوات بسيطة وفي أقل دقائق ستلاحظين شعر جذاب بلون مميز، ولكن إذا كان الشعر باللون الأسود الغامق فأن ذلك يتطلب منك أن تقومي بتفتيحه قليلا لتحصلي على لون أحمر للشعر يدوم طويلا وفي أقل وقت ستحصلي عليه، ويمكنك أن تقومي بتفتيحي لون الشعر عن طريق صبغ الشعر لون أشقر بالكركم وفي أقل وقت ستحصل على اللون الفاتح لشعرك، ومن المميز في هذا اللون أنه يعطي الشعر لون ذهبي يلمع تحت أشعة الشمس ويضيف لك البريق واللمعان بوصفة مجربة وغير مكلفة.

هل تعاني من ضعف بصيلات الشعر والسقوط المستمر والذي يجعل من الشعر هش وضعيف لا يتحمل صبغة باللون المناسب لكِ إليك أهم الوصفات للعناية بالشعر وإطالته في أقل وقت وبدون استخدام مواد كيميائية فقط أستخدمي نواة التمر المحروق لإطالة الشعر في دقائق وستحصلي على شعر قوي وطويل بدون تكاليف، هذه الوصفة مجربة وبخطوات بسيطة ستحصلي على الشعر الانسيابي القوي وستقومي بصبغ الشعر دائما بدون خوف أوقلق من سقوطه.

في خطوات بسيطة ستتمكني من صبغ الشعر لون أحمر قوي يظل معك فترة طويلة، هذه الوصفة آمنة تماما ولا داعي للخوف والقلق من استخدامها، فهي تتميز بمكوناتها الطبيعية والتي تعطي الشعر المواد التي يحتاج إليها للحفاظ عليه، يمكنك جلب من العطار لون أحمر قرمزي، وأخذ ملعقة صغيرة منه، بإضافة معلقتين من النشا الأبيض، ونصف كوب من الماء الفاتر، وملعقة صغيرة جوز هند وملعقة صغيرة زيت زيتون، فازلين وفرشاة لصبغ الشعر وإذا لم تتوافر يمكن أستخدام ف رشاة معجون الأسنان بعد غسلها جيدا.

يغسل الشعر قبل البدء في استخدام الصبغة بيوم على الأقل ثم يتم توزيع الفازلين على جميع إجزاء الوجه حفاظا على منع تلون البشرة باللون الصبغة الأحمر، قم بخلط اللون القرمزي والنشا والزيوت السابق تحضيرها، ولكن يجب أن يكون لون الشعر فاتح حتى يستمد لون الأحمر بكل سهولة وبدون تعثر، ويتم تقسيم الشعر من أربعة أجزاء وتوزيع الخليط من الأسفل إلى الأعلى ويترك لمدة 30 دقيقة حتى يتغير إلى اللون الأحمر، ويغسل تحت الماء الفاتر، ويتم وضع خليط من زيت الزيتون وزيت جوز الهند للتمتع بشعر أحمر لامع يدوم طويلا بدون استخدام أكسجين، فقط أستخدمي هذه الطريقة كل شهر لتحصلي على لون مميز وجديد بدون قلق.