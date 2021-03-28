أسرع طريقة عجينة في عشر دقائق لعمل البيتزا وجميع أنواع المعجنات

عجينة العشر دقائق تعتبر من أسهل الطرق لصنع وتحضير العجينه السريعه التي يمكن استخدامها في صنع وتحضير المأكولات السريعه مثل البيتزا او الفطائر المحشوه بالجبن او اللحوم، وهي تعد من افضل الطرق في صنع العجينة لانها لا تحتاج إلي فتره طويله في التخمير ويمكن تحضيرها بشكل سهل وسريع واضافه المكونات اليها وادخالها للتسويه وتستخدم هذه الطريقه في العديد من دول العالم هذا لسرعه تحضيرها والاحتفاظ بها في الفريزر وتستخدم ايضا للسيدات التي ليس لديها وقت كافي للطبخ فهي تختصر الوقوف في المطبخ لفتره طويله وتكون النتيجه فوريه وسريعه ومذهله دون الحاجه للانتظار لفتره طويله للحصول علي عجينة متناسقه وهاشه وخفيفه مناسبه لصناعه البيتزا او غيرها من المخبوزات.

5 أكواب من الدقيق. ملعقتين كبيرتين من السكر. ملعقتين كبيرتين من الخميرة. ربع كوب حليب بودرة. نصف كوب زيت. رشة ملح ذرة خفيفة. 2 كوب ماء دافئ.

مكونات عجينة العشر دقائقطريقة صنع العجينة السريعة

يتم أولا نخل الدقيق، ثم يوضع كوبان فقط من الدقيق في وعاء عميق، ونضيف إليه كلا من الخميرة والسكر، والحليب والملح والماء الدافئ، وبعد ذلك نبدأ ف عجن المكونات لتصبح عجينة سائلة ونتركها، ثم تغطى بعد ذلك ونتركها لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك نضيف باقي الخليط المنخول مع إضافة الزيت، ثم يتم العجن مرة أخرى جيدة إلى أن تصبح العجينة لينة وطرية بحيث يمكن أن تتشكل وتحشى بدون أن تترك آثارا في اليد أو تقطيع، ثم نبدأ في خبز العجين بالكيفية أو الشكل الذي تريدونه سواء بيتزا أو معجنات محشوة.

يتم دهن وجه العجين بالحليب السائل ويمكن رش سمسم عليها إن كانت محشوة من الداخل بالجبن مثلا أو الشوكولاته لتعطي مذاقا طيبا، وتوضع لتخبز في الفرن لمدة 10 دقائق ثم تقدم ساخنة.

أفكار مختلفة لحشو العجينة

يمكن أن يوضع في الحشو عدة مكونات مختلفة بحسب حاجة أو رغبة الشخص، ويمكن وضع ملعقة صغيرة من الشوكولاتة السايحة، كما يمكن إضافة الجبن الرومي أو الموتزاريلا مع قليل من البسطرمة، وكذلك يمكن فردها ووضع عليها مكونات البيتزا وتقدم كوجبة كاملة في العشاء أو الغداء.