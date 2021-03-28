طريقة عمل الليمون المعصفر بكل أسرارها وتفاصيلها

الليمون المعصفر من أشهى أنواع المخللات التي يعشقها الجميع غير أنه مفيد جدا لجسم الإنسان لأنه يسهل عملية الهضم بشكل صحيح، ويمد الجسم بالكثير من الفيتامينات المهمة والعناصر الغذائية نظرا لأن عمليات التخمر تجعل القيمة الغذائية لليمون أكثر بكثير من اكله عادي، ويساعد في قتل عدد كبير من البكتيريا الضارة ويحتوي على الكثير من المواد المضادة للأكسدة وبالتالي يحمي من الإصابة بالسرطان، فتعالوا معنا لنتعرف على مكونات وطريقة عمل الليمون المعصفر في المنزل.مكونات الليمون المعصفر:
الليمون المعصفر يساعد على خفض درجة حرارة الجسم، ويعمل كمزيل للدباغ الجلدي، ومفيد جدا للسيدات أثناء أيام الدورة الشهرية، ولكي نقوم بتجهيز في المنزل سوف نحتاج إلى هذه المكونات:
- كمية من زيت الزيتون.
- كل ثمرة ليمون سوف تحتاج إلى نصف ملعقة صغيرة من الملح نضعها بين الشقوق.
- كيلو جرام من الليمون الأصفر بشرط يكون كبير الحجم وذات نوع جيد ويتمتع بقشرة ناعمة.
- كمية مناسبة من حبة البركة.
- ثمرتين من الفلفل الأخضر الحار “اختياري”.
- كمية من الملح.
- زعفران أو عصفر.
- عصير ليمون.
لكي نقوم بتجهيز الليمون المعصفر يجب علينا إتباع هذه الخطوات بشكل صحيح:
- نقوم بغسل الليمون جيدا ونقعه في الماء البارد لمدة ليلة كاملة.
- نقوم بعصر نصف كمية الليمون.
- نقوم بقطع طرفي الليمون قليلا بإستخدام سكين حاد.
- نقوم بشق الليمونة من أعلى إلى النصف ثلاث مرات متوازية.
- نقوم بوضع ملعقة صغيرة من حبة البركة بين الشقوق.
- نقوم بوضع ربع ملعقة صغيرة من الزعفران أو العصفر فوق حبة البركة، ونكرر هذه الخطوة لحين الإنتهاء من الكمية.
- نحضر برطمان التخليل ونغسله جيدا، ونقوم برص الليمون فيه.
- نقوم بوضع عصير الليمون وسوف تلاحظين أن البرطمان امتلئ إلى المنتصف فقط، ولكن بعد ثلاثه أيام سوف يمتلئ العصير الي فوهة البرطمان.
- نقوم بوضع الفلفل الأخضر الحار بين ثمرات الليمون وزيت الزيتون.
- نقوم بتغطية البرطمان جيدا أو يفضل وضع طبقة من ورق القصدير فوق فتحة البرطمان وتغطيته الغطاء بعدها.
- نقوم برج البرطمان أكثر من مرة، ونتركه في مكان دافئ مع مراعاة رج البرطمان كل ثلاثه أيام، ونتركه لمدة شهر ثم نتناول منه.
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الليمون المعصفر من أشهى أنواع المخللات التي يعشقها الجميع غير أنه مفيد جدا لجسم الإنسان لأنه يسهل عملية الهضم بشكل صحيح، ويمد الجسم بالكثير من الفيتامينات المهمة والعناصر الغذائية نظرا لأن عمليات التخمر تجعل القيمة الغذائية لليمون أكثر بكثير من اكله عادي، ويساعد في قتل عدد كبير من البكتيريا الضارة ويحتوي على الكثير من المواد المضادة للأكسدة وبالتالي يحمي من الإصابة بالسرطان، فتعالوا معنا لنتعرف على مكونات وطريقة عمل الليمون المعصفر في المنزل.مكونات الليمون المعصفر:
الليمون المعصفر يساعد على خفض درجة حرارة الجسم، ويعمل كمزيل للدباغ الجلدي، ومفيد جدا للسيدات أثناء أيام الدورة الشهرية، ولكي نقوم بتجهيز في المنزل سوف نحتاج إلى هذه المكونات:
- كمية من زيت الزيتون.
- كل ثمرة ليمون سوف تحتاج إلى نصف ملعقة صغيرة من الملح نضعها بين الشقوق.
- كيلو جرام من الليمون الأصفر بشرط يكون كبير الحجم وذات نوع جيد ويتمتع بقشرة ناعمة.
- كمية مناسبة من حبة البركة.
- ثمرتين من الفلفل الأخضر الحار “اختياري”.
- كمية من الملح.
- زعفران أو عصفر.
- عصير ليمون.
لكي نقوم بتجهيز الليمون المعصفر يجب علينا إتباع هذه الخطوات بشكل صحيح:
- نقوم بغسل الليمون جيدا ونقعه في الماء البارد لمدة ليلة كاملة.
- نقوم بعصر نصف كمية الليمون.
- نقوم بقطع طرفي الليمون قليلا بإستخدام سكين حاد.
- نقوم بشق الليمونة من أعلى إلى النصف ثلاث مرات متوازية.
- نقوم بوضع ملعقة صغيرة من حبة البركة بين الشقوق.
- نقوم بوضع ربع ملعقة صغيرة من الزعفران أو العصفر فوق حبة البركة، ونكرر هذه الخطوة لحين الإنتهاء من الكمية.
- نحضر برطمان التخليل ونغسله جيدا، ونقوم برص الليمون فيه.
- نقوم بوضع عصير الليمون وسوف تلاحظين أن البرطمان امتلئ إلى المنتصف فقط، ولكن بعد ثلاثه أيام سوف يمتلئ العصير الي فوهة البرطمان.
- نقوم بوضع الفلفل الأخضر الحار بين ثمرات الليمون وزيت الزيتون.
- نقوم بتغطية البرطمان جيدا أو يفضل وضع طبقة من ورق القصدير فوق فتحة البرطمان وتغطيته الغطاء بعدها.
- نقوم برج البرطمان أكثر من مرة، ونتركه في مكان دافئ مع مراعاة رج البرطمان كل ثلاثه أيام، ونتركه لمدة شهر ثم نتناول منه.
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