طريقة عمل الليمون المعصفر بكل أسرارها وتفاصيلها

الليمون المعصفر من أشهى أنواع المخللات التي يعشقها الجميع غير أنه مفيد جدا لجسم الإنسان لأنه يسهل عملية الهضم بشكل صحيح، ويمد الجسم بالكثير من الفيتامينات المهمة والعناصر الغذائية نظرا لأن عمليات التخمر تجعل القيمة الغذائية لليمون أكثر بكثير من اكله عادي، ويساعد في قتل عدد كبير من البكتيريا الضارة ويحتوي على الكثير من المواد المضادة للأكسدة وبالتالي يحمي من الإصابة بالسرطان، فتعالوا معنا لنتعرف على مكونات وطريقة عمل الليمون المعصفر في المنزل.

مكونات الليمون المعصفر:

الليمون المعصفر يساعد على خفض درجة حرارة الجسم، ويعمل كمزيل للدباغ الجلدي، ومفيد جدا للسيدات أثناء أيام الدورة الشهرية، ولكي نقوم بتجهيز في المنزل سوف نحتاج إلى هذه المكونات:

كمية من زيت الزيتون.

كل ثمرة ليمون سوف تحتاج إلى نصف ملعقة صغيرة من الملح نضعها بين الشقوق.

كيلو جرام من الليمون الأصفر بشرط يكون كبير الحجم وذات نوع جيد ويتمتع بقشرة ناعمة.

كمية مناسبة من حبة البركة.

ثمرتين من الفلفل الأخضر الحار “اختياري”.

كمية من الملح.

زعفران أو عصفر.

عصير ليمون.

طريقة تجهيز الليمون المعصفر:

لكي نقوم بتجهيز الليمون المعصفر يجب علينا إتباع هذه الخطوات بشكل صحيح: