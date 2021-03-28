طريقة عمل القطايف المحشية بالمكسرات التي ينتظرها الجميع في رمضان

القطايف المحشية بالمكسرات ، هي من أنواع المعجنات الرقيقة التي يتم حشيها بالمكسرات أو الجبنة أو القشطة، وهى عجينة سائلة يتم تخميرها وتخبز بالطاسة على شكل فطيرة، وهى من الحلويات المشهورة في شهر رمضان وتقدم على موائد الرحمن، ويرجع أصلها إلى العصر العباسي، ويقال أول من تناولها هو الخليفة سليمان بن عبد الملك في شهر رمضان المبارك، وكانوا يزينوها بالمكسرات ويقدمونها للضيوف، وسميت بهذا الاسم لأنها تشبه ملمس قماش القطيفة الناعم، وتمتلك سعرات حرارية عالية تمد الجسم بالطاقة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل القطايف المحشية بالمكسرات بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات القطايف المحشية بالمكسرات مكونات القطايف المحشية بالمكسرات تتكون من بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:- نصف كيلو من القطايف الطازجة. ملعقة من الدقيق. ملعقتين من الماء. ثلاث ملاعق من الزبيب. ملعقتين من الفول السوداني. ملعقتين من جوز الهند. ربع ملعقة صغيرة من القرفة. ثلاث أكواب من الشربات. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير القطايف المحشية بالمكسرات بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر طبق كبير ونضع فيه الفول السوداني، والزبيب، وجوز الهند، والقرفة مع بعضهم ونقلبهم جيداً.

نقوم بإحضار فنجان ونضع به الدقيق والماء ونخلطهم جيداً.

نقوم بإحضار القطايف نضع بها ملعقة من المكسرات في المنتصف، ثم ندهن الأطراف بخليط الدقيق حتى تلتصق تماماً ولا تتفكك أثناء القلي.

نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية القطايف كلها.

نحضر طاسة كبيرة ونضع بها كمية مناسبة من الزيت، ونتركها حتى تسخن، ثم نقوم بقلي القطايف ونتركها حتى تتحمر جيداً.

نرفع القطايف من على النار ونصفيها جيداً ثم نضعها في الشربات البارد.

ثم نقوم بتقديم القطايف بالهناء والشفاء. طريقة عمل عجينة القطايف بالمنزل سوف نتعرف على طريقة تحضير العجينة وهى كما يلي:- نحضر إناء ثم نضع 2 كوب من الدقيق، وملعقة من السكر الناعم، وملعقة من الخميرة الفورية، ورشة صغيرة من الملح، ونصف ملعقة من البيكنج بودر، ونخلطهم جيداً حتى تدخل المكونات مع بعضها. نقوم بإضافة الماء بالتدريج ونعجنهم جيداً حتى تصبح لدينا عجينة طرية، ثم نقوم بتغطية العجين ونتركه لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمه. نحضر طاسة غير قابلة للالتصاق، ثم نشعل النار عليها ونتركها حتى تسخن تماماً. نقوم بوضع ملعقة كبيرة من العجين في منتصف الطاسة، ثم نتركها حتى تنضح من جهة واحدة. نرفع القطايف من على النار ونتركها جانباً حتى تبرد، ونستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية العجين كلها. نترك القطايف تبرد، ثم نقوم بحشيها على حسب الرغبة. الوسوم

القطايف المحشية بالمكسرات ، هي من أنواع المعجنات الرقيقة التي يتم حشيها بالمكسرات أو الجبنة أو القشطة، وهى عجينة سائلة يتم تخميرها وتخبز بالطاسة على شكل فطيرة، وهى من الحلويات المشهورة في شهر رمضان وتقدم على موائد الرحمن، ويرجع أصلها إلى العصر العباسي، ويقال أول من تناولها هو الخليفة سليمان بن عبد الملك في شهر رمضان المبارك، وكانوا يزينوها بالمكسرات ويقدمونها للضيوف، وسميت بهذا الاسم لأنها تشبه ملمس قماش القطيفة الناعم، وتمتلك سعرات حرارية عالية تمد الجسم بالطاقة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل القطايف المحشية بالمكسرات بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات القطايف المحشية بالمكسرات مكونات القطايف المحشية بالمكسرات تتكون من بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:- نصف كيلو من القطايف الطازجة. ملعقة من الدقيق. ملعقتين من الماء. ثلاث ملاعق من الزبيب. ملعقتين من الفول السوداني. ملعقتين من جوز الهند. ربع ملعقة صغيرة من القرفة. ثلاث أكواب من الشربات. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير القطايف المحشية بالمكسرات بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر طبق كبير ونضع فيه الفول السوداني، والزبيب، وجوز الهند، والقرفة مع بعضهم ونقلبهم جيداً.

نقوم بإحضار فنجان ونضع به الدقيق والماء ونخلطهم جيداً.

نقوم بإحضار القطايف نضع بها ملعقة من المكسرات في المنتصف، ثم ندهن الأطراف بخليط الدقيق حتى تلتصق تماماً ولا تتفكك أثناء القلي.

نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية القطايف كلها.

نحضر طاسة كبيرة ونضع بها كمية مناسبة من الزيت، ونتركها حتى تسخن، ثم نقوم بقلي القطايف ونتركها حتى تتحمر جيداً.

نرفع القطايف من على النار ونصفيها جيداً ثم نضعها في الشربات البارد.

ثم نقوم بتقديم القطايف بالهناء والشفاء. طريقة عمل عجينة القطايف بالمنزل سوف نتعرف على طريقة تحضير العجينة وهى كما يلي:- نحضر إناء ثم نضع 2 كوب من الدقيق، وملعقة من السكر الناعم، وملعقة من الخميرة الفورية، ورشة صغيرة من الملح، ونصف ملعقة من البيكنج بودر، ونخلطهم جيداً حتى تدخل المكونات مع بعضها. نقوم بإضافة الماء بالتدريج ونعجنهم جيداً حتى تصبح لدينا عجينة طرية، ثم نقوم بتغطية العجين ونتركه لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمه. نحضر طاسة غير قابلة للالتصاق، ثم نشعل النار عليها ونتركها حتى تسخن تماماً. نقوم بوضع ملعقة كبيرة من العجين في منتصف الطاسة، ثم نتركها حتى تنضح من جهة واحدة. نرفع القطايف من على النار ونتركها جانباً حتى تبرد، ونستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية العجين كلها. نترك القطايف تبرد، ثم نقوم بحشيها على حسب الرغبة.

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