ما دوت الخليج اعراض الدرن الكامن وكيف يمكن تشخيصه، والدرن هو مرض السل الذي يمكن ان يكون نشطاً او كامناً في جسم الانسان. وفي الحالة الثانية، لا يشعر الانسان بأية اعراض خطيرة، ما يجعله لا يدرك اصابته بهذا المرض إلا عند الخضوع لفحص خاص.

وبحسب ما جاء على موقع "ويب طب"، فإن مرض السل هو مرض يصيب الرئتين، كما يمكن أن يصيب أجزاء أخرى من الجسم مثل الدماغ او الكلى أو الحبل الشوكي.

تتسبب بمرض الدرن، عدوى بكتيرية معروفة بإسم المتفطرة السلية (Mycobacteria Tuberculosis)، ويمكن ان ينتقل الدرن من شخص لآخر عن طريق القطيرات المعلقة في الهواء والناتجة عن سعال أو عطاس الشخص المصاب.

ما دوت الخليج اعراض الدرن الكامن

تجدر الاشارة الى ان حامل مرض الدرن الكامن، يمكن ان لا يشعر بالمرض تماماَ. كما قد لا تظهر عليه أية اعراض ولا يمكنه نقل العدوى لأشخاص آخرين.

لكن في حال تم الكشف عن مرض الدرن الكامن، لا بد من الخضوع للعلاجات المناسبة كون الدرن الكامن وفي حال عدم علاجه، يمكن ان يتحول لدرن نشط في اي وقت خلال سنتين من التقاط العدوى، وعندها تبدأ الاعراض بالظهور.

ويكمن خطر نشاط مرض الدرن الكامن بشكل خاص لدى الاشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة، ومنهم مرضى فيروس نقص المناعة المكتسبة (الايدز)، مقارنة بالاخرين الذين يتمتعون بصحة جيدة ومناعة قوية.

ومن اعراض الدرن الكامن:

فقدان الوزن بشكل غير مبرر.

فقدان الشهية لتناول الطعام.

التعرق ليلاً.

ارتفاع درجة الحرارة.

التعب العام والارهاق.

قشعريرة الجسم.

الم الصدر.

السعال المستمر لمدة لا تقل عن 3 اسابيع.

خروج الدم مع السعال.

كيف يمكن تشخيص الدرن الكامن

كما أسلفنا، فإنه يصعب تشخيص مرض الدرن الكامن بسبب عدون ظهور أعراض له كما دوت الخليج الحال مع مرض الدرن النشط.

وتبقى العلامة الوحيدة التي تؤشر على الاصابة بمرض الدرن الكامن، ملاحظة رد الفعل الإيجابي من الجسم عند القيام باختبارات فحص مرض السل التي تحصل إما عن طريق الجلد أو الدم.

ويتم تشخيص الدرن الكامن عادة عن طريق الصدفة، في حال طُلب من المصاب إجراء فحوصات خلو الأمراض التي يطلبها اصحاب العمل مثلًا.

هناك نوعان من الاختبارات التي تكشف عن مرض الدرن الكامن، دوت الخليج: