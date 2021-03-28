طريقة عمل بسكويت البرتقال المقرمش بمكونات اقتصادية وموجودة في كل منزل

طريقة عمل بسكويت البرتقال المقرمش، يعتبر البسكويت من أفضل الحلويات وأطعمها مذاقاً، وخاصة بسكويت البرتقال يعد من أطعم وألذ أنواع البسكويت، يحضر بطريقة سهلة وبسيطة ولا يحتاج إلى بذل مجهود، يمكن لربه المنزل تحضيره لعائلتها بكل سهولة وبمكونات اقتصادية موجودة في كل مطبخ، يحضر البسكويت بكثرة في الأعياد والمناسبات والاحتفالات العائلية، حيث يعد بسكويت البرتقال من الحلوى المفضلة لدى العديد من الأشخاص وخاصة الأطفال كما يمكن أن يحضر بعدة طرق مختلفة، تابعونا من خلال المقال للتعرف على طريقة عمل بسكويت البرتقال المقرمش.طريقة عمل بسكويت البرتقال المقرمش
يعد البسكويت من الحلويات المقرمشة الهشة التي يعشقها الأطفال والكبار، يقدم بجانب كوب القهوة أو كوب الشاي في الصباح، كما أنه يقدم كطبق حلويات ولذيذ يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، بدلاً من شراؤه من المحلات بأسعار باهظة.المكونات:
- كوبان ونصف من الدقيق.
- كوب سكر.
- 2 ملعقة بشر برتقال.
- كوب زبدة.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- رشة صغيرة من الملح.
- ربع كوب عصير برتقال.
- بيضة.
- يحضر المضرب الكهربائي ثم تخفق فيه السكر والزبدة جيداً، ثم تضاف إليهم بشر البرتقال ويتم الخفق حتي الحصول علي قوام متجانس وكريمي.
- بعد ذلك يضاف بشكل تدريجي البيض وعصير البرتقال مع الإستمرار بالخفق، بعد ذلك يتم خلط الدقيق والملح والبيكنج بودر مع بعضهما البعض.
- ثم يتم إضافتها بشكل تدريجي حتى الحصول على عجينة متماسكة، ثم ترفع العجينة من المضرب الكهربائي ثم يتم لفها بورق نايلون ثم توضع في الثلاجة لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك تخرج العجينة من الثلاجة ويتم تشكيلها بواسطة ماكينة البسكويت المخصصة لذلك.
- بعد ذلك نحضر صينية فرن تدهن بالقليل من الزبدة ثم يرص فيها البسكويت ويدخل الفرن على درجة حرارة 180 مئوية حتى تمام النضج لمدة ربع ساعة.
- يخرج البسكويت ويترك ليبرد ثم يقدم بجانب كوب القهوة أو الشاي.
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