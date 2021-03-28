طريقة عمل بسكويت البرتقال المقرمش بمكونات اقتصادية وموجودة في كل منزل

طريقة عمل بسكويت البرتقال المقرمش، يعتبر البسكويت من أفضل الحلويات وأطعمها مذاقاً، وخاصة بسكويت البرتقال يعد من أطعم وألذ أنواع البسكويت، يحضر بطريقة سهلة وبسيطة ولا يحتاج إلى بذل مجهود، يمكن لربه المنزل تحضيره لعائلتها بكل سهولة وبمكونات اقتصادية موجودة في كل مطبخ، يحضر البسكويت بكثرة في الأعياد والمناسبات والاحتفالات العائلية، حيث يعد بسكويت البرتقال من الحلوى المفضلة لدى العديد من الأشخاص وخاصة الأطفال كما يمكن أن يحضر بعدة طرق مختلفة، تابعونا من خلال المقال للتعرف على طريقة عمل بسكويت البرتقال المقرمش.

يعد البسكويت من الحلويات المقرمشة الهشة التي يعشقها الأطفال والكبار، يقدم بجانب كوب القهوة أو كوب الشاي في الصباح، كما أنه يقدم كطبق حلويات ولذيذ يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، بدلاً من شراؤه من المحلات بأسعار باهظة.

كوبان ونصف من الدقيق.

كوب سكر.

2 ملعقة بشر برتقال.

كوب زبدة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة صغيرة من الملح.

ربع كوب عصير برتقال.

بيضة.