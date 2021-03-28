كيكة الليمون مع رقائق الشوفان الناعمة حلويات شهية ومغذية لأولادك

تعتبر وصفة كيكة الليمون من أشهى الوصفات على الإطلاق حيث أن إضافة الليمون إلى الحلويات يجعل طعمها شهي ولا يقاوم بالإضافة إلى رائحتها المميزة التي تجذب انتباه الجميع، يمكنك أيضاً إضافة الشوفان إلى تلك الوصفة والاستمتاع بألذ حلوى صحية وهشة لأولادك ولضيوفك، فتابعينا في هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير تلك الوصفة بالتفصيل. كيكة الليمون المقادير اللازمة لتحضير الكيكة: ثلاث بيضات كبيرات.

كب إلا ربع من السكر الأبيض الناعم.

كوب إلا ربع من الزيت النباتي.

كوب إلا ربع من اللبن السائل.

بشر ليمونة واحدة كبيرة.

ربع كوب من عصير الليمون الطازج.

كوبان من دقيق الشوفان.

ملعقة كبيرةمن البيكنج بودر. كيكة الليمون المقادير اللازمة لتحضير الكيكة: خطوات تحضير كيكة الليمون: قومي بوضع كلاً من السكر معاً في وعاء. استخدمي المضرب الكهربائي لخفق المكونين معاص حتى يصبح البيض فاتح. أضيفي الزيت واخلطي جيداً. يضاف الحليب السائل وبشر الليمون وعصير الليمون وتقلب المكونات معاً. قومي بنخل دقيق الشوفان للتخلص من الشوائب. أضيفي البيكنج بودر للدقيق وقلبي. يضاف خليط الدقيق إلى خليط البيض بالتدريج مع التقليب المستمر. قلبي المكونات جيداً في اتجاه واحد حتى يتكون لديك عجينة الكيك. أحضري صينية الخبز أو القالب وغلفيه من الداخل بالزبدة أو السمن أو الزيت. اسكبي خليط الكيك في القالب مع مساواة وجه العجينة. قومي بإشعال نار الفرن على درجة حرارة مائة وثمانون درجة مئوية حتى يكون الفرن ساخن وجاهز للخبز. أدخلي الصينية الفرن لمدة ساعة إلا ربع حتى تنضج. تختلف مدة نضوج الكيكة من فرن إلى آخر. تحققي من النضوج عن طريق غرز سكينة صغيرة أو عود خشبي في الكيك. أخرجي الكيك بعد نضوجه من الفرن واتركيه يبرد. قومي بإزالة الكيكة من القالب ثم زينيها كما ترغبين وقدميها باردة. خطوات تحضير كيكة الليمون: الوسوم

تعتبر وصفة كيكة الليمون من أشهى الوصفات على الإطلاق حيث أن إضافة الليمون إلى الحلويات يجعل طعمها شهي ولا يقاوم بالإضافة إلى رائحتها المميزة التي تجذب انتباه الجميع، يمكنك أيضاً إضافة الشوفان إلى تلك الوصفة والاستمتاع بألذ حلوى صحية وهشة لأولادك ولضيوفك، فتابعينا في هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير تلك الوصفة بالتفصيل. كيكة الليمون المقادير اللازمة لتحضير الكيكة: ثلاث بيضات كبيرات.

كب إلا ربع من السكر الأبيض الناعم.

كوب إلا ربع من الزيت النباتي.

كوب إلا ربع من اللبن السائل.

بشر ليمونة واحدة كبيرة.

ربع كوب من عصير الليمون الطازج.

كوبان من دقيق الشوفان.

ملعقة كبيرةمن البيكنج بودر. كيكة الليمون المقادير اللازمة لتحضير الكيكة: خطوات تحضير كيكة الليمون: قومي بوضع كلاً من السكر معاً في وعاء. استخدمي المضرب الكهربائي لخفق المكونين معاص حتى يصبح البيض فاتح. أضيفي الزيت واخلطي جيداً. يضاف الحليب السائل وبشر الليمون وعصير الليمون وتقلب المكونات معاً. قومي بنخل دقيق الشوفان للتخلص من الشوائب. أضيفي البيكنج بودر للدقيق وقلبي. يضاف خليط الدقيق إلى خليط البيض بالتدريج مع التقليب المستمر. قلبي المكونات جيداً في اتجاه واحد حتى يتكون لديك عجينة الكيك. أحضري صينية الخبز أو القالب وغلفيه من الداخل بالزبدة أو السمن أو الزيت. اسكبي خليط الكيك في القالب مع مساواة وجه العجينة. قومي بإشعال نار الفرن على درجة حرارة مائة وثمانون درجة مئوية حتى يكون الفرن ساخن وجاهز للخبز. أدخلي الصينية الفرن لمدة ساعة إلا ربع حتى تنضج. تختلف مدة نضوج الكيكة من فرن إلى آخر. تحققي من النضوج عن طريق غرز سكينة صغيرة أو عود خشبي في الكيك. أخرجي الكيك بعد نضوجه من الفرن واتركيه يبرد. قومي بإزالة الكيكة من القالب ثم زينيها كما ترغبين وقدميها باردة. خطوات تحضير كيكة الليمون:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيكة الليمون مع رقائق الشوفان الناعمة حلويات شهية ومغذية لأولادك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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