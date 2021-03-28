طريقة عمل البيتزا زي الجاهزة بالضبط وأسرار نجاحها

طريقة عمل البيتزا تعتبر من أكثر الأكلات بحثاً في متصفحات الأنترنت، حيث أنها من الأكلات المحببة للكبار والصغار والتي تفضل الكثير من الأمهات تعلمها وإتقان صنعها في المنزل حرصاً على صحة عائلتها للتأكد من أمان المكونات ونظافتها بالإضافة إلى توفير الأموال، حيث أن شراء البيتزا الجاهرة تعتبر مكلفه على البعض، وبالتأكيد عزيزتي بعد انتهائك من هذا المقال والتعرف على كل أسرار نجاح عجينة البيتزا مثل الجاهزة بالضبط لن تضطري إلى شرائها مرة أخري، بل وتبهرين عائلتك بصنع يديك. طريقة عمل البيتزا ومكوناتها: طريقة عمل البيتزا ومكوناتها: تتميز هذه الأكلة بطيب مذاقها بالإضافة إلى تنوع حشواتها حسب الأفضلية لكل فرد، ولكن يتمثل سر نجاح البيتزا في نجاح العجينة ونتناول ذلك بالخطوات من خلال هذا المقال، بالإضافة إلى إضافة نوعين مميزين من البهارات إلى صلصة البيتزا وذلك كما يتضح لكم من خلال إتباع الخطوات التالية. مكونات عجينة البيتزا الناجحة: 3 أكواب دقيق فاخر.

كوب ونصف ماء.

٢ ملعقة خميرة فورية.

ملعقة بيكنج باودر.

٢ ملعقة زيت زيتون.

ملعقة ملح.

ملعقة سكر.

٣ ملاعق حليب بودرة.

ملعقة صغيرة ثوم باودر. طريقة تحضير العجينة: مكونات عجينة البيتزا الناجحة:طريقة تحضير العجينة: في وعاء قومي بخلط الماء والملح والسكر والخميرة والزيت معا لمدة ٥ دقائق، وفي وعاء آخر ضعي الدقيق مع الثوم البودر والحليب البودرة والبيكنج باودر واخلطيهم جيداً. -ثم قومي بإضافة خليط الماء والخميرة إلي خليط الدقيق وقومي بخلط وعجن المكونات جيداً لمدة ربع ساعة أما بيدك أو بالعجانة الكهربائية، حتى تحصلي على عجينة ذات قوام متماسك ولين، ثم رشي عليها ملعقة زيت زيتون وغطيها ثم اتركيها حتى تختمر لمدة ساعة في مكان دافئ. طريقة تحضير صلصة البيتزا ومكوناتها: طريقة تحضير صلصة البيتزا ومكوناتها: المكونات: طماطم.

نصف عصير ليمونه.

ملعقة ثوم بودر.

¼ ملعقة زعتر جاف.

¼ ملعقة ريحان.

¼ ملعقة فلفل اسود.

¼ ملعقة ملح. طريقة التحضير: طريقة التحضير: تعتمد طريقة عمل البيتزا ونجاحها على نجاح الصلصة، ولكي تحصلي على قوام الصلصة بنفس طعم ورائحة المحلات الجاهزة قومي بإتباع الخطوات البسيطة التالية: قومي بإحضار ثمرات الطماطم متوسطة الحجم وقومي بتقطيعها نصفين، ثم في طاسه على النار قومي بوضع ملعقه من الزيت وقومي بتقليب الطماطم بها من الجهتين لمدة خمس دقائق. بعد ذلك يمكنك ضرب الطماطم في الخلاط أو الكابة او حتى بالمضرب اليدوي حسب المتاح لديكي. ثم قومي بإعادة الطماطم مرة أخرى على النار وإضافة كافة التوابل والبهارات السابقة إليها، وأعصري الليمون واتركيها تغلي على نار هادئة لمدة ربع ساعة ثم اتركيها تبرد قليلا وتصبح جاهزة للاستخدام. خطوات تجهيز البيتزا وإدخالها الفرن: خطوات تجهيز البيتزا وإدخالها الفرن: بعد تجهيز العجينة واختمارها وتحضير الصلصة تعتبر البيتزا جاهزة، بحيث تقومي بفرد العجينة في صينية البيتزا ثم تقومي بعمل ثقوب في العجينة باستخدام شوكة، وتقومي بوضع الصلصلة على الوجه ثم إضافة الحشوة والتقنيين حسب الرغبة وإدخالها الفرن على درجة حرارة 180°. الوسوم

طريقة عمل البيتزا تعتبر من أكثر الأكلات بحثاً في متصفحات الأنترنت، حيث أنها من الأكلات المحببة للكبار والصغار والتي تفضل الكثير من الأمهات تعلمها وإتقان صنعها في المنزل حرصاً على صحة عائلتها للتأكد من أمان المكونات ونظافتها بالإضافة إلى توفير الأموال، حيث أن شراء البيتزا الجاهرة تعتبر مكلفه على البعض، وبالتأكيد عزيزتي بعد انتهائك من هذا المقال والتعرف على كل أسرار نجاح عجينة البيتزا مثل الجاهزة بالضبط لن تضطري إلى شرائها مرة أخري، بل وتبهرين عائلتك بصنع يديك. طريقة عمل البيتزا ومكوناتها: طريقة عمل البيتزا ومكوناتها: تتميز هذه الأكلة بطيب مذاقها بالإضافة إلى تنوع حشواتها حسب الأفضلية لكل فرد، ولكن يتمثل سر نجاح البيتزا في نجاح العجينة ونتناول ذلك بالخطوات من خلال هذا المقال، بالإضافة إلى إضافة نوعين مميزين من البهارات إلى صلصة البيتزا وذلك كما يتضح لكم من خلال إتباع الخطوات التالية. مكونات عجينة البيتزا الناجحة: 3 أكواب دقيق فاخر.

كوب ونصف ماء.

٢ ملعقة خميرة فورية.

ملعقة بيكنج باودر.

٢ ملعقة زيت زيتون.

ملعقة ملح.

ملعقة سكر.

٣ ملاعق حليب بودرة.

ملعقة صغيرة ثوم باودر. طريقة تحضير العجينة: مكونات عجينة البيتزا الناجحة:طريقة تحضير العجينة: في وعاء قومي بخلط الماء والملح والسكر والخميرة والزيت معا لمدة ٥ دقائق، وفي وعاء آخر ضعي الدقيق مع الثوم البودر والحليب البودرة والبيكنج باودر واخلطيهم جيداً. -ثم قومي بإضافة خليط الماء والخميرة إلي خليط الدقيق وقومي بخلط وعجن المكونات جيداً لمدة ربع ساعة أما بيدك أو بالعجانة الكهربائية، حتى تحصلي على عجينة ذات قوام متماسك ولين، ثم رشي عليها ملعقة زيت زيتون وغطيها ثم اتركيها حتى تختمر لمدة ساعة في مكان دافئ. طريقة تحضير صلصة البيتزا ومكوناتها: طريقة تحضير صلصة البيتزا ومكوناتها: المكونات: طماطم.

نصف عصير ليمونه.

ملعقة ثوم بودر.

¼ ملعقة زعتر جاف.

¼ ملعقة ريحان.

¼ ملعقة فلفل اسود.

¼ ملعقة ملح. طريقة التحضير: طريقة التحضير: تعتمد طريقة عمل البيتزا ونجاحها على نجاح الصلصة، ولكي تحصلي على قوام الصلصة بنفس طعم ورائحة المحلات الجاهزة قومي بإتباع الخطوات البسيطة التالية: قومي بإحضار ثمرات الطماطم متوسطة الحجم وقومي بتقطيعها نصفين، ثم في طاسه على النار قومي بوضع ملعقه من الزيت وقومي بتقليب الطماطم بها من الجهتين لمدة خمس دقائق. بعد ذلك يمكنك ضرب الطماطم في الخلاط أو الكابة او حتى بالمضرب اليدوي حسب المتاح لديكي. ثم قومي بإعادة الطماطم مرة أخرى على النار وإضافة كافة التوابل والبهارات السابقة إليها، وأعصري الليمون واتركيها تغلي على نار هادئة لمدة ربع ساعة ثم اتركيها تبرد قليلا وتصبح جاهزة للاستخدام. خطوات تجهيز البيتزا وإدخالها الفرن: خطوات تجهيز البيتزا وإدخالها الفرن: بعد تجهيز العجينة واختمارها وتحضير الصلصة تعتبر البيتزا جاهزة، بحيث تقومي بفرد العجينة في صينية البيتزا ثم تقومي بعمل ثقوب في العجينة باستخدام شوكة، وتقومي بوضع الصلصلة على الوجه ثم إضافة الحشوة والتقنيين حسب الرغبة وإدخالها الفرن على درجة حرارة 180°.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البيتزا زي الجاهزة بالضبط وأسرار نجاحها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.