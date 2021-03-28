كفتة ستيك.. طريقة جديدة لعمل الكفتة أحلى من الحاتي سيبهرك طعمها وتشرفك في العزومات

كفتة ستيك هي أحدث طريقة لعمل الكفتة المشوية في المنزل، وهي سهلة ولا تتطلب أي مقادير إضافية إلا أنها شهية المذاق ولذيذة، وذلك بسبب تشكيلها فتتوزع عليها النار بشكل متساوي تماماً مما يجعلها رائعة ومختلفة تماماً عن الكفتة التقليدية، وتعد من أسهل وأسرع طرق إعداد كفتة الحاتي، ولكن ما يميزها هو أنها طرية ومليئة بالسوائل، الفكرة تقوم على استخدام عصي الآيس كريم والطعم سيذهلك.

كيلو جرام من اللحم مفروم ناعم.

ثمرتين من البصل.

ثمرة من الفلفل الحلو.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.

ملح حسب الرغبة.

يُضاف البصل المبشور على مبشرة خشنة إلى اللحم المفروم، ثم نقطع الفلفل إلى مكعبات صغيرة، ونضع البابريكا، والفلفل حار وملح جيداً.

الأهم من ذلك، وسر نجاح الكفتة أياً كان نوعها هو عجنها ومزجها جيداً، لبضع دقائق حتى تظهر خيوط البروتين أو تشعري وكأن لها قوام مثل العجينة.

تترك اللحم المفروم لمدة ثلاث ساعات في الثلاجة مع ضرورة تغطيتها.

نشكل الكفتة على عصي الاستيك، والتي يمكن الحصول عليها من أي محل أدوات منزلية.

توضع في صنية مدهونة بالقليل من المواد الدهنية أو ورق الزبدة.

تدخل الفرن الساخن مسبقاً على حرارة 180-200 درجة لمدة 40 دقيقة، أو حتى تمام النضج.

كفتة ستيكطريقة عمل كفتة ستيكالكفتة المشوية

للحصول على مذاق شهي للكفتة يمكنك وضع ملعقة من البيكنج بودر حتى تحصلين على قوام هش، كما يمكنكِ وضع الفحم المحترق وعليه القليل من الزيت وتغطية الصنية للحصول على رائحة الشواء، ويمكنك وضع الجبنة الموتزاريلا على كفتة ستيك بعد أن تخرج من الفرن وتدخليها الميكروويف لمدة دقيقة حتى تسيح الجبنة، ويمكنك وضع البقدونس المفروم وسيعطيها طعم شهي ورائحة طبية.