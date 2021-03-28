طريقة عمل البقلاوة المصرية مثل الحلواني وسر عجينتها الهشة

طريقة عمل البقلاوة المصرية يبحث عنها الكثير من الأشخاص حول العالم نظراً لمذاقها الشهي واللذيذ، فهي تعطى نكهة مميزة وغير شبيهة بأي نوع حلوى أخر، ولا يحتاج تحضريها سوى القليل من المكونات والتي فى الغالب تكون متوفرة بداخل كل بيت، ويتم عمل البقلاوة فى الكثير من البلدان ولكن البقلاوة المصرية ذات مذاق خاص، وإليكم خطوات تحضيرها في التالي: طريقة عمل البقلاوة المصرية طريقة عمل البقلاوة المصرية المكونات: ملعقتين من القرفة.

كوب من الجوز المبشور.

كوب من السكر.

ملعقة ماء زهر.

لفة من ورق الجلاش. مكونات الشربات: كوب من الماء.

كوبان من السكر.

عصير ليونة.

ماء زهر. خطوات تحضير البقلاوة أولا أحضري طبق وقومي بخلط كلا من السكر والجوز والقرفة وماء الزهر و3 ملاعق من الزبد واخفقي المكونات سوياً حتى تتجانس.

أحضري أوراق الجلاش وابدئي بإحضار ورقة بورقة وقومي بفردها جيداً في صينية فرن مدهونة بالزبدة.

ثم ضعي طبقة بسيطة من الزبدة على ورق الجلاش، وأحضري ورقة أخرى وضعيها على الورقة الأولى وادهنيها بالزبدة أيضاً.

وبشكل طولي أضيفي بعض الحشو وابدئي بلف الورقة على شكل رول، واستمري هكذا حتى الانتهاء من كمية الجلاش الموجودة لدينا.

قومي بتقطيع رولات البقلاوة بأحجام متساوية، وأدخلي الصينية فى الفرن على درجة حرارة 200 درجة ولمدة دقيقتين.

ثم قومي بتهدئة النار واتركيها حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي. طريقة عمل الشربات أحضري وعاء مناسب وضعي فيه كلا من السكر والماء واتركيهم على نار متوسطة حتى الغليان مع مراعاة التقليب المستمر.

أضيفي إليهم عصير النصف ليمونه وملعقة من ماء الزهر، وحركي الخليط جيداً واتركيه حتى يبرد. خطوات تحضير البقلاوةطريقة عمل الشربات بعد أن تخرجي صينية البقلاوة وأخذها للون الذهبي، أضيفي إليها الشربات البارد والثقيل، وضعيها فى أطباق التقديم. الوسوم

طريقة عمل البقلاوة المصرية يبحث عنها الكثير من الأشخاص حول العالم نظراً لمذاقها الشهي واللذيذ، فهي تعطى نكهة مميزة وغير شبيهة بأي نوع حلوى أخر، ولا يحتاج تحضريها سوى القليل من المكونات والتي فى الغالب تكون متوفرة بداخل كل بيت، ويتم عمل البقلاوة فى الكثير من البلدان ولكن البقلاوة المصرية ذات مذاق خاص، وإليكم خطوات تحضيرها في التالي: طريقة عمل البقلاوة المصرية طريقة عمل البقلاوة المصرية المكونات: ملعقتين من القرفة.

كوب من الجوز المبشور.

كوب من السكر.

ملعقة ماء زهر.

لفة من ورق الجلاش. مكونات الشربات: كوب من الماء.

كوبان من السكر.

عصير ليونة.

ماء زهر. خطوات تحضير البقلاوة أولا أحضري طبق وقومي بخلط كلا من السكر والجوز والقرفة وماء الزهر و3 ملاعق من الزبد واخفقي المكونات سوياً حتى تتجانس.

أحضري أوراق الجلاش وابدئي بإحضار ورقة بورقة وقومي بفردها جيداً في صينية فرن مدهونة بالزبدة.

ثم ضعي طبقة بسيطة من الزبدة على ورق الجلاش، وأحضري ورقة أخرى وضعيها على الورقة الأولى وادهنيها بالزبدة أيضاً.

وبشكل طولي أضيفي بعض الحشو وابدئي بلف الورقة على شكل رول، واستمري هكذا حتى الانتهاء من كمية الجلاش الموجودة لدينا.

قومي بتقطيع رولات البقلاوة بأحجام متساوية، وأدخلي الصينية فى الفرن على درجة حرارة 200 درجة ولمدة دقيقتين.

ثم قومي بتهدئة النار واتركيها حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي. طريقة عمل الشربات أحضري وعاء مناسب وضعي فيه كلا من السكر والماء واتركيهم على نار متوسطة حتى الغليان مع مراعاة التقليب المستمر.

أضيفي إليهم عصير النصف ليمونه وملعقة من ماء الزهر، وحركي الخليط جيداً واتركيه حتى يبرد. خطوات تحضير البقلاوةطريقة عمل الشربات بعد أن تخرجي صينية البقلاوة وأخذها للون الذهبي، أضيفي إليها الشربات البارد والثقيل، وضعيها فى أطباق التقديم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البقلاوة المصرية مثل الحلواني وسر عجينتها الهشة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.