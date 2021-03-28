لقيمات القاضي كرات الزلابية الذهبية مقرمشة بطعم رائع حلويات رمضان

لقمة القاضي الذهبية كرات الزلابية المقرمشة، تعتبر لقيمات القاضي من الحلويات الشهيرة في البلاد العربية وبالأخص في مصر وسوريا حيث أن تلك الحلى كان يصنع منذ القدم في عصور الملوك والأمراء، وتطورت مع مرور الزمن وأصبحت تعد بأكثر من طريقة وأكثر من وصفة سنتعرف عليها معا، وبالأخص مع أقتراب شهر رمضان الكريم تحضر وتقدم بعد مائدة الإفطار، وتمتاز زلابية لقيمات القاضي بسهولة تحضيرها بمكونات بسيطة اقتصادية متوفرة في كل منزل، فهي عبارة عن كرات هشة من الداخل بلونها الذهبي المقرمش ولها طعم ومذاق جيد، فتابعونا لإعداد لقيمات القاضي في المنزل مثل الحلواني تماما.

كما أن لقيمات القاضي أو الزلابية تنتشر جدا في فصل الشتاء حيث أنها تعمل على مد الجسم بالطاقة اللازمة له وتشعر الجسم بالحرارة عند تناولها لأنها تصنع من السكر والدقيق.

كوب من الدقيق الأبيض. ربع ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة من النشا الأبيض. ملعقة من الخميرة الفورية. ملعقة صغيرة من الفانيليا. أثنين ملعقة كبيرة من السكر. كوب من الماء الدافئ. كمية من الزيت للقلي.

عدد أثنين كوب من السكر. كوب من الماء. ملعقة صغيرة ليمونز نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

في وعاء الخلاط يوضع كل من الملح والدقيق والسكر والخميرة والماء والفانيليا وقومي بمزجهم جيدا مع بعضهم.

ومن المفضل تشغيل الخلاط على السرعة المتوسطة حتى تمتزج مكونات أو خلطهم في وعاء عميق بالمضرب اليدوي.

حتى يتكون لدينا عجينة سائلة وتغطى وتوضع في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبا حتى تختمر العجينة ويتضاعف حجمها.

قلبي العجين كل فترة حتى تكون مقرمشة وهشة، ثم أحضري مقلاة عميقة وضعي فيها كمية من الزيت الغزير.

وأبداي بتشكيل كرات من لقمة القاضي عن طريق بل يديك أو ملعقة صغيرة بالقليل من الزيت ثم أنزلي بها في زيت غزير ساخن.

وعندما يتغير لونها إلى اللون الأصفر فقط أنزعيها من الزيت وضعيها في مصفاه حتى تتخلص من الزيت وتنتهي من كل الكمية لديك.

ثم عيدي تحميرها مرة أخرى في الزيت حتى تأخذ لون ذهبي غامق ومقرمش من الخارج انزعيها من الزيت وضعيها في مصفاه.

ثم ضعيها في القطر ولابد أن يكون قطر ثقيل أو شربات تسقية وتقلب فيها لمدة دقائق فقط ثم تخرج وتقدم باردة.

أولا في وعاء يتم وضع كل من الماء مع السكر وعصير الليمون ويترك على نار هادئة.

تترك المكونات حتى تغلي ويذوب السكر تماما ويترك لمدة 10 دقائق.

ثم يكون قوام القطر قد ثقل قوامه ويضاف عليها الفانيليا.

وتترك الشربات حتى يبرد تماما قبل أن يستخدم في لقيمات القاضي.

نحتاج إلى عدد 2 كوب من حليب البودرة. نصف كوب من الدقيق. نصف كوب من السمن. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.كمية من الزيت القلي. كمية من الحليب الدافئ للعجن.

عدد ثلاث ملاعق كبيرة من السكر. نصف لتر من الماء. رشة صغير من فانيليا. عصير ليمون.

أولا القيام بوضع دقيق مع سمنة والبيكنج بودر وحليب بودرة وتخلط كل مكونات مع بعضها ويضاف ثم الحليب بشكل تدريجي.

مع الاستمرار في تقليب ومزج كل مكونات مع بعضها البعض وتخلط مكونات جيدا مع بعضها حتى يتكون عجينة لينة.

ثم يتم وضع تلك العجينة جانبا لمدة ساعة ونصف حتى ترتاح وتختمر قليلا، وبعد تلك المدة سخني الزيت على نار متوسطة.

ثم شكلي كور بيديك أو بماكينة لقمة القاضي والبدء في قليها وتحميرها في زيت غزير حتى يكون لونها ذهبي.

ثم تخرج من النار وتصفى جيدا من الزيت وعندما تنتهي من كل كمية لقيمات القاضي ضعيها في طبق به شربات أو قطر تسقيه حلويات وتقدم.

طريقة زلابية لقيمات القاضيمكونات عمل قطر تسقية لقمة القاضيخطوات تحضير لقيمات القاضي الزلابيةطريقة عمل قطر لقيمات القاضي زلابية مقرمشةطريقة عمل لقيمات القاضي السوريةمكونات قطر الزلابية السوريطريقة تحضير لقمة قاضي زلابية سوري