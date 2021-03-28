كولاجين طبيعي لشد البشرة 100%دهنة واحدة منه ستخلصك من التجاعيد للأبد

كولاجين طبيعي لشد البشرة دهنة واحدة منه ستخلصك من التجاعيد للأبد من مكون واحد فقط سوف يغير بشرتك ويجعلها مشدودة بطريقة رهيبة كأنها محقونة بالبوتكس، المكون الرهيب الذي يعمل على شد البشرة والتخلص من التجاعيد حول الفم والعين والجبهة هو البطاطس، نعم البطاطس أو البطاطا كما يطلق عليها بعض الدول العربية هي من المواد الطبيعية الآمنة والممتازة في شد التجاعيد ومن أول استعمال وبطريقة آمنة وليس لها أي أضرار على البشرة حيث إنها كولاجين للوجه طبيعي وبدون تكلفة ستتخلصي من التجاعيد وعلامات تقدم العمر التي تظهر واضحة في البشرة.

كولاجين طبيعي لشد البشرة بمكون واحد فقط

تعد اليابان من الدول التي تعتمد على كل ما هو طبيعي للعناية بالبشرة والعناية بالشعر والعناية بالجسم لذلك نجد أن بشرة اليابانيات بشرة متألقة دومًا ومشدودة خالية من التجاعيد ونقية والسبب يرجع إلى الاعتماد على مواد طبيعية.

عمل كولاجين طبيعي في المنزل

إننا نستطيع بكل سهولة عمل الكولاجين الطبيعي للبشرة في البيت دون تكلفة والنتائج مبهرة حيث تحتوي البطاطس على الكولاجين الطبيعي الذي يعيد نضارة البشرة من جديد ويشد التجاعيد ولتحضير الكولاجين سوف نحتاج إلى الآتي:

حبة واحدة من البطاطس متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من النشا.

بياض بيضة واحدة.

نقوم ببشر البطاطس بعد تقشيرها وغسلها بالماء. نأخذ بشر البطاطس ونضعه في مصفاه ونضغط باستخدام شوكة حتى نحصل على ماء البطاطس. لا نتخلص من بشر البطاطس ممكن وضعه في مكعبات الثلج ووضع في الفريزر واستخدامه للبشرة. نقوم بأخذ ماء البطاطس ونضيف إليها النشا وبياض البيض. نخلط مكونات الكولاجين جيدًا حتى تمتزج معًا. نفرد قناع الكولاجين الطبيعي على الوجه ونتركه 25 دقيقة. نغسل الوجه جيدًا بالماء البارد. باستخدام قطعة من القطن النظيف نغمسها في ماء ورد ونمسح البشرة لسد المسام.

البطاطس بديل كولاجين طبيعي يشد البشرة والتجاعيد وينفخ الخدود. يعمل كولاجين البطاطس على تفتيح الجسم والوجه والتخلص من البقع الداكنة في الوجه. يوحد لون البشرة ويفتح لونها. يقضي تمامًا على الهالات السوداء تحت العين والتجاعيد حول العين.

طريقة كولاجين طبيعي لشد البشرةفوائد كولاجين البطاطس الطبيعيكولاجين لبان الذكر والنشا

يعد لبان الذكر كولاجين طبيعي يعمل على شد تجاعيد البشرة وحماية البشرة من الخطوط الرفيعة التي تظهر بالوجه ويمكن استخدام لبان الذكر بأكثر من طريقة للاستفادة منه ومن مكونات كولاجين لبان الذكر الآتي:

3 ملاعق من حصا لبان الذكر.

ملعقة واحدة صغيرة من النشا.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

نقوم بنقع لبان الذكر ليلة كاملة في الماء المغلي. نصفي الماء ثاني يوم الصبح. نأخذ الماء ونضع عليه ملعقة النشا الصغير ونقلبه على البارد. نرفع الكولاجين الطبيعي على النار ونقلب حتى نحصل على قوام كريمي. نأخذ من الكولاجين ونضع على الوجه. ننتظر حتى يجف ونقوم بغسل الوجه. نكرر الوصفة مرتين في الأسبوع.

تحضير كولاجين طبيعي لشد البشرةماسك كولاجين البيض

يعد البيض من المواد الغذائية الهامة للجسم كما أن من الوصفات المحببة للبشرة والتي تعمل على إزالة الرؤوس السوداء من البشرة بطريقة آمنة فضلاً عن أن ماسك كولاجين البيض ممتاز في شد البشرة وشد تجاعيد الوجه والرقبة ومن أجل تحضير ماسك البيض كولاجين طبيعي للوجه نقوم بخفق بياض بيضة واحدة باستخدام شوكة وتوزيعها على الوجه والرقبة ويترك الماسك لمدة لاتقل عن ربع ساعة ثم يغسل الوجه بالماء ويكرر ماسك كولاجين البيض مرة واحدة في الأسبوع.

كولاجين طبيعي لنفخ الخدود

ماء والورد والجليسرين من المواد الطبيعية الممتازة لنفخ الخدود وتحفيز إنتاج الكولاجين الطبيعي للبشرة حيث يتم ملعقة من الجيلسرين على ملعقة من ماء والورد وخلط المكونات جيدًا، نضع الكولاجين الطبيعي بنفخ الخدود على البشرة قبل الذهاب إلى النوم ونتركه طوال الليل وفي الصباح نقوم بغسله بالماء البارد وسوف نلاحظ بأن الوجه مشرق وصافي والخدود منتفخة.