طريقة عمل مخلل الجزر اللذيذ وبسرعة رهيبة في المنزل وبأقل تكلفة

يعد مخلل الجزر من أنواع المخللات المعروفة والمحبوبة لدى الجميع والكثير من الناس يفضلون هذا النوع من المقبلات بجانب الأكل وعلى السفرة، وهنا سوف نقدم طريقة عمله ببساطة وسهولة حتى تستطيع الستات عمله في المنزل دون الحاجة إلى شراءه من الخارج، وخاصتا مع اقتراب شهر رمضان الكريم فسوف يكون الإقبال على المخللات غير المعتاد لأن السفرة على رمضان لا ينقصها شيء من الأصناف والمقبلات، ايضاً لا يأخذ الكثير من الوقت في طريقة تحضيره، لذلك هنا سوف نقدم طريقة عمل مخلل الجزر في المنزل بسرعة رهيبة.مكونات عمل مخلل الجزر
يتكون مخلل الجزر من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل وغير مكلفة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نصف كيلو من الجزر الطازج.
- 5 فصوص من الثوم المفروض ناعم.
- 3 ملاعق كبيرة من السكر.
- ثلث كوب من الخل الأبيض.
- ٤ أكواب من الماء الدافئ.
- 2 ملعقة كبيرة من الملح.
تختلف طرق التحليل باختلاف نوع المخلل وهنا سوف نقدم مخلل الجزر بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت عمله بسهولة في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بغسل الجزر جيداً ثم نقوم بتقشيره ونقطعه إلى شرائح طولية.
- بعد ذلك وضعه في برطمان من الزجاج أو البلاستيك حسب الرغبة، ونحضر الإناء الذي به الماء ونذيب به السكر والملح والخل والثوم ونقلبهم جيداً حتى يمتزج الخليط.
- بعد ذلك نضع الخليط فوق الجزر ونغمره جيداً حتى يغطي الجزر تماماً.
- ثم نتركه في الثلاجة لمدة 3 أيام في الثلاجة وبعد ذلك يصبح جاهز للتقديم.
- وبهذا نكون قد قدمنا نوع من أنواع المخلل في المنزل مثل المحلات لمتابعينا وبالهنا والشفاء.
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يعد مخلل الجزر من أنواع المخللات المعروفة والمحبوبة لدى الجميع والكثير من الناس يفضلون هذا النوع من المقبلات بجانب الأكل وعلى السفرة، وهنا سوف نقدم طريقة عمله ببساطة وسهولة حتى تستطيع الستات عمله في المنزل دون الحاجة إلى شراءه من الخارج، وخاصتا مع اقتراب شهر رمضان الكريم فسوف يكون الإقبال على المخللات غير المعتاد لأن السفرة على رمضان لا ينقصها شيء من الأصناف والمقبلات، ايضاً لا يأخذ الكثير من الوقت في طريقة تحضيره، لذلك هنا سوف نقدم طريقة عمل مخلل الجزر في المنزل بسرعة رهيبة.مكونات عمل مخلل الجزر
يتكون مخلل الجزر من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل وغير مكلفة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نصف كيلو من الجزر الطازج.
- 5 فصوص من الثوم المفروض ناعم.
- 3 ملاعق كبيرة من السكر.
- ثلث كوب من الخل الأبيض.
- ٤ أكواب من الماء الدافئ.
- 2 ملعقة كبيرة من الملح.
تختلف طرق التحليل باختلاف نوع المخلل وهنا سوف نقدم مخلل الجزر بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت عمله بسهولة في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بغسل الجزر جيداً ثم نقوم بتقشيره ونقطعه إلى شرائح طولية.
- بعد ذلك وضعه في برطمان من الزجاج أو البلاستيك حسب الرغبة، ونحضر الإناء الذي به الماء ونذيب به السكر والملح والخل والثوم ونقلبهم جيداً حتى يمتزج الخليط.
- بعد ذلك نضع الخليط فوق الجزر ونغمره جيداً حتى يغطي الجزر تماماً.
- ثم نتركه في الثلاجة لمدة 3 أيام في الثلاجة وبعد ذلك يصبح جاهز للتقديم.
- وبهذا نكون قد قدمنا نوع من أنواع المخلل في المنزل مثل المحلات لمتابعينا وبالهنا والشفاء.
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