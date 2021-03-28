طريقة عمل مخلل الجزر اللذيذ وبسرعة رهيبة في المنزل وبأقل تكلفة

يعد مخلل الجزر من أنواع المخللات المعروفة والمحبوبة لدى الجميع والكثير من الناس يفضلون هذا النوع من المقبلات بجانب الأكل وعلى السفرة، وهنا سوف نقدم طريقة عمله ببساطة وسهولة حتى تستطيع الستات عمله في المنزل دون الحاجة إلى شراءه من الخارج، وخاصتا مع اقتراب شهر رمضان الكريم فسوف يكون الإقبال على المخللات غير المعتاد لأن السفرة على رمضان لا ينقصها شيء من الأصناف والمقبلات، ايضاً لا يأخذ الكثير من الوقت في طريقة تحضيره، لذلك هنا سوف نقدم طريقة عمل مخلل الجزر في المنزل بسرعة رهيبة.

مكونات عمل مخلل الجزر

يتكون مخلل الجزر من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل وغير مكلفة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نصف كيلو من الجزر الطازج.

5 فصوص من الثوم المفروض ناعم.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

ثلث كوب من الخل الأبيض.

٤ أكواب من الماء الدافئ.

2 ملعقة كبيرة من الملح.

طريقة التخليل

تختلف طرق التحليل باختلاف نوع المخلل وهنا سوف نقدم مخلل الجزر بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت عمله بسهولة في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-