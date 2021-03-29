خطوات مخامير البر وبلول المخامير الأكلة الأشهر قديماً في السعودية

طريقة عمل المخامير أو مخامير البر وبلول المخامير النجدية بالحليب وتحضير القراشل أو بلول المخامير تلك الوجبة الشهية والغنية بالعناصر والفيتامينات المفيدة لكل الأشخاص فى جميع المراحل العمرية وتعتبر تلك الوجبة من التراث السعودي القديم والتي تناقلتها العديد من الأسر في المملكة على مر السنين ورغم شهرتها فى المملكة والخليج العربي إلا أنها ما زالت مجهولة للكثيرين وسنتناول شرح طريقة عمل المخامير النجدية بالحليب أو كما تعرف بطريقة عمل بلول مخامير البر وبلول المخامير . مكونات مخامير البر مكونات مخامير البر المقادير المطلوبة لتحضير وجبة المخامير النجدية: حليب بوذره مقدار خمسة ملاعق كبيرة.

مقدار ثلاث أكواب دقيق الأسمر.

عدد واحد بيضه.

مقدار كوبين من الماء الدافيء.

مقدار ملعقة سكر كبيرة.

مقدار نصف كوب من دقيق البر الغني بالفيتامينات.

مقدار ملعقة من الخميرة الفورية.

كيس من بيكنج بودر.

مقدار نصف كوب زيت ذرة.

مقدار ملعقة فانيليا سائلة. طريقة عمل المخامير بالبر أولا يجب أن يكون إناء التحضير كبير وعميق.

يتم خلط كلاً من ( السكر – الخميرة – البودر والفانيليا – والدقيق النوعين – والحليب بودره) ويتم تقليب الخليط جيداً حتي يمتزج تماماً كافة المكونات.

ويتم تباعا إضافة المكونات سائلة القوام إلى المكونات جافة القوام ويتم تقليبهم باستخدام العجان أو المضرب الكهربائي.

وبعد الانتهاء يتم ترك الخليط بعد أن اصبح عجينا في مكان دا فيء لتتفاعل الخميرة مع الخليط ويصبح حجم العجين الضعف.

بعد ذلك نقوم بتقطيع العجين إلى كرات متساوية في الحجم ونضع إناء من الزيت على النار حتي يصل إلى درجة الغليان المطلوبة ونقوم بوضع المرات في الزيت المغلي حتى تصبح لونها ذهبي وتقدم بالهناء. طريقة عمل المخامير بالبر طريقة عمل بلول المخامير إليكم أسهل طريقة لعمل بلول المخامير السعودية بأسرع واشهي طريقة ومكوناتها: مقدار خمسون جرام من الزبدة.

مقدار خمس حبات من اللومي.

مقدار واحد ملعقة ملح.

مقدار ثلاثة أكواب سكر.

مقدار ثلاث ملاعق من القرفة المطحونة. خطوات تحضير بلول المخامير أولا إحضار إناء متوسط الحجم ووضع فيه مقدار بسيط من المياه ويتم إضافة القرفة عليه ويتم غليه جيدا.

ويضاف علي القرفة السكر واللومي ويتم التقليب جيدا حتي يذوب ويمتزج مع القرفة.

بعد ذلك نقوم بوضع الزبدة علي الخليط ويتم تقليبهم جيدا حتى يذوب الخليط جيدا ويترك لمدة ربع ساعة على نار هادئة حتي تتم عملية النضج ويوضع البلول في أطباق ويقدم بالهناء. الوسوم

طريقة عمل المخامير أو مخامير البر وبلول المخامير النجدية بالحليب وتحضير القراشل أو بلول المخامير تلك الوجبة الشهية والغنية بالعناصر والفيتامينات المفيدة لكل الأشخاص فى جميع المراحل العمرية وتعتبر تلك الوجبة من التراث السعودي القديم والتي تناقلتها العديد من الأسر في المملكة على مر السنين ورغم شهرتها فى المملكة والخليج العربي إلا أنها ما زالت مجهولة للكثيرين وسنتناول شرح طريقة عمل المخامير النجدية بالحليب أو كما تعرف بطريقة عمل بلول مخامير البر وبلول المخامير . مكونات مخامير البر مكونات مخامير البر المقادير المطلوبة لتحضير وجبة المخامير النجدية: حليب بوذره مقدار خمسة ملاعق كبيرة.

مقدار ثلاث أكواب دقيق الأسمر.

عدد واحد بيضه.

مقدار كوبين من الماء الدافيء.

مقدار ملعقة سكر كبيرة.

مقدار نصف كوب من دقيق البر الغني بالفيتامينات.

مقدار ملعقة من الخميرة الفورية.

كيس من بيكنج بودر.

مقدار نصف كوب زيت ذرة.

مقدار ملعقة فانيليا سائلة. طريقة عمل المخامير بالبر أولا يجب أن يكون إناء التحضير كبير وعميق.

يتم خلط كلاً من ( السكر – الخميرة – البودر والفانيليا – والدقيق النوعين – والحليب بودره) ويتم تقليب الخليط جيداً حتي يمتزج تماماً كافة المكونات.

ويتم تباعا إضافة المكونات سائلة القوام إلى المكونات جافة القوام ويتم تقليبهم باستخدام العجان أو المضرب الكهربائي.

وبعد الانتهاء يتم ترك الخليط بعد أن اصبح عجينا في مكان دا فيء لتتفاعل الخميرة مع الخليط ويصبح حجم العجين الضعف.

بعد ذلك نقوم بتقطيع العجين إلى كرات متساوية في الحجم ونضع إناء من الزيت على النار حتي يصل إلى درجة الغليان المطلوبة ونقوم بوضع المرات في الزيت المغلي حتى تصبح لونها ذهبي وتقدم بالهناء. طريقة عمل المخامير بالبر طريقة عمل بلول المخامير إليكم أسهل طريقة لعمل بلول المخامير السعودية بأسرع واشهي طريقة ومكوناتها: مقدار خمسون جرام من الزبدة.

مقدار خمس حبات من اللومي.

مقدار واحد ملعقة ملح.

مقدار ثلاثة أكواب سكر.

مقدار ثلاث ملاعق من القرفة المطحونة. خطوات تحضير بلول المخامير أولا إحضار إناء متوسط الحجم ووضع فيه مقدار بسيط من المياه ويتم إضافة القرفة عليه ويتم غليه جيدا.

ويضاف علي القرفة السكر واللومي ويتم التقليب جيدا حتي يذوب ويمتزج مع القرفة.

بعد ذلك نقوم بوضع الزبدة علي الخليط ويتم تقليبهم جيدا حتى يذوب الخليط جيدا ويترك لمدة ربع ساعة على نار هادئة حتي تتم عملية النضج ويوضع البلول في أطباق ويقدم بالهناء.

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