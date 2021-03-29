أسهل طريقة لعمل كيكة الفستدق (البستاشيو)

كما وعدناكم في المقالات المنشورة السابقة انه سوف نتناول مجموعة مختلفة من الحلويات الشرقية وطريقة تحضيرها ومكوناتها مثل رموش الست والكنافة النابلسية التي قومنا من قبل بشرح طرق تحضيرها، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وسوف نتناول في هذا المقال طريقة عمل كيكة البستاشيو (كيكة الفستدق)، التي تعد من أطعم الحلويات الشرقيه الشامية اللذيذة التي بيحبها الكبار وينجذب الأطفال إليها وذلك بلونها وطعمها المميز، كما أنها تتميز بقوام متماسك غير أنها غنيه بالفيتامينات. المكونات اللازمة لعمل كيكة البستاشيو كوب سكر.

عدد 4 بيضات.

كوب حليب.

كوب ونص دقيق.

كوب فستدق مطحون جيدا.

عدد 2 ملعقة بيكنج بودر.

3/4 كوب زيت.

رشه ملح.

معلقة كبيرة فانيليا.

لتزين الوجه

لبن مكثف محلي.

فستق مفروم غير ناعم. طريقة عمل كيكة البستاشيو. إنخلي الدقيق جيدا ثم ضعي الملح والبيكنج بودر و الفستدق المطحون اخلطيهم جيدا وأتركيهم ف وعاء للعجن لاحقا.

ضعي البيض و الفانيلا واخلطيهم جدا باستخدام مضرب كهربي ( لمده 3 دقائق ) ثم ضعي السكر والزيت واللبن.

ضيفي الخليط الاخير الى وعاء العجن الموجود بيه الدقيق والفستدق ثم اخليطيهم جيدا برفق حتي تدخل جميع المكونات مع بعضها البعض.

ثم ضعي المكونات ف صنيه وادخليها الفرن (الفرن ساخن مسبقا بدرجه حراره 180) لمدة من 30 ل 45 دقيقة حسب الفرن.

اتركي الكيكة ليبرد ثم اقلبيها وزيني بالحليب المكثف ورشي الفستدق الغير ناعم على الوجه. الوسوم

كما وعدناكم في المقالات المنشورة السابقة انه سوف نتناول مجموعة مختلفة من الحلويات الشرقية وطريقة تحضيرها ومكوناتها مثل رموش الست والكنافة النابلسية التي قومنا من قبل بشرح طرق تحضيرها، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وسوف نتناول في هذا المقال طريقة عمل كيكة البستاشيو (كيكة الفستدق)، التي تعد من أطعم الحلويات الشرقيه الشامية اللذيذة التي بيحبها الكبار وينجذب الأطفال إليها وذلك بلونها وطعمها المميز، كما أنها تتميز بقوام متماسك غير أنها غنيه بالفيتامينات. المكونات اللازمة لعمل كيكة البستاشيو كوب سكر.

عدد 4 بيضات.

كوب حليب.

كوب ونص دقيق.

كوب فستدق مطحون جيدا.

عدد 2 ملعقة بيكنج بودر.

3/4 كوب زيت.

رشه ملح.

معلقة كبيرة فانيليا.

لتزين الوجه

لبن مكثف محلي.

فستق مفروم غير ناعم. طريقة عمل كيكة البستاشيو. إنخلي الدقيق جيدا ثم ضعي الملح والبيكنج بودر و الفستدق المطحون اخلطيهم جيدا وأتركيهم ف وعاء للعجن لاحقا.

ضعي البيض و الفانيلا واخلطيهم جدا باستخدام مضرب كهربي ( لمده 3 دقائق ) ثم ضعي السكر والزيت واللبن.

ضيفي الخليط الاخير الى وعاء العجن الموجود بيه الدقيق والفستدق ثم اخليطيهم جيدا برفق حتي تدخل جميع المكونات مع بعضها البعض.

ثم ضعي المكونات ف صنيه وادخليها الفرن (الفرن ساخن مسبقا بدرجه حراره 180) لمدة من 30 ل 45 دقيقة حسب الفرن.

اتركي الكيكة ليبرد ثم اقلبيها وزيني بالحليب المكثف ورشي الفستدق الغير ناعم على الوجه.

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