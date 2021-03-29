طريقة عمل كيكة السويسرول شيكولاتة في المنزل بطريقة سهلة واحترافية

نقدم لكم كيكة السويسرول شيكولاتةحيث أنها من أفضل انواع الكيك التي يمكنكِ إعدادها في المنزل، لأنها تختلف عن الكيك التقليدي الأخر وتمتاز بنكهتها القوية ونعرض لكِ سيدتي طريقة عمل كيكة السويسرول شكولاتة في المنزل بطريقة سهلة واحترافية وبمكونات بسيطة وموجودة في المنزل.

كيكة السويسرول شيكولاتة

نقدم لكم مكونات كيكة السويسرول شوكولاتة

كوب من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو.

عدد 4 بيضة في درجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من اللبن.

نصف كوب سكر بودرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر (محسن الكيك).

5 ملاعق كبيرة من كريم الشانتيه.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

نصف كوب من الماء المثلج.

للتزين نصف كوب من الشكولاتة (أي نوع تفضلينه).

أولًا: قومي بخلط البيض والسكر والفانيليا معًا باستخدام المضرب الكهربائي أو الخلاط ثم قومي بإضافة اللبن.

ثانيًا: قومي بنخل الدقيق والكاكاو وقومي بخلط المكونات الجافة مع المكونات السائلة.

ثالثًا: جهزي الفرن على درجة حرارة 180 درجة ثم في صينية مستطيلة الشكل ضعي القليل من الزبدة ثم ضعي عجينة الكيك بها.

رابعًا: اتركي الكيك في الفرن لمدة تلت ساعة ثم قومي بتحضير حشوة الكيك.

خامسًا: قومي بوضع مكونات كريمة الحشو معًا في إناء عميق وقومي بإضافة الماء بالتدريج أثناء خفق المكونات باستخدام المضرب الكهربائي أو الخلاط.

سادسًا: بعد خروج الكيك من الفرن قومي بتقسيمها إلى نصفين وضعي الكريمة على كيك السويسرول وقومي بلفه.

سابعًا: قومي بوضع الشكولاتة على كيك السويسرول ويمكنكِ تزينها باستخدام المكسرات أو جوز الهند.

يتم تقديم كيكة السويسرول شوكولاتة باردة بعد عدة دقائق من تماسك الشكولاتة ويتم تقديمها بجانب أي مشروب تفضلينه سواء ساخن أو بارد ومن الممكن إضافة قطع الموز أو الفراولة مع الكيك.