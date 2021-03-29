طريقة عمل البيتزا السائلة بسهولة وطريقة تحضير الحشو في دقائق

البيتزا السائلة، البيتزا بطرقها بطعمها وبأصنافها المختلفة من يمكنه أن يرفضها بأي شكل؟ فالبيتزا من المعجنات والأطعمة التي لا تقبل الجدال أو المناقشة، وتتعد طرق تحضير البيتزا ويظل نفس المذاق الرائع منها، من أشهر وأسهل طرق تحضير البيتزا هي البيتزا السائلة حيث تتميز بقوام هش ولذيذ تعرفي معنا على طريقة التحضير. طريقة عمل البيتزا السائلة طريقة عمل البيتزا السائلة تحتاج البيتزا السائلة للمقادير التالية حتى نحصل نفس المذاق الأصلي اللذيذ منها: لبن بودرة: مقدار ثلاثة ملاعق بحجم كبير.

دقيق أبيض منخول: كوبان كاملان.

بيكنج بودر: ملعقة بحجم صغير.

زيت نباتي: ثلث كوب.

بيض: بيضة واحدة كاملة.

خميرة فورية: ملعقة بحجم صغير.

خضروات: فلفل رومي وزيتون أسمر وطماطم وبصل حسب الرغبة وتقطع جميع الخضروات على هيئة حلقات وممكن إضافة شطة حارة.

تونة: مقدار حسب الاحتياج.

ماء: كمية حسب الحاجة.

جبنة موتزاريلا: ربع إلى نصف كوب.

جبنة رومي: نفس مقدار الجبنة المتوزاريلا.

ملح: حسب الرغبة.

سكر: ربع ملعقة بحجم صغيرة.

لتحضير صوص البيتزا نحتاج إلى المقادير التالية: فص إلى فصين ثوم.

مقدار مناسب من عصير الطماطم.

زيت نباتي: مقدار ملعقتين.

فلفل أسمر وملح وزعتر جاف حسب الحاجة. خطوات تجهيز البيتزا السائلة لتحضير صوص البيتزا نحتاج إلى المقادير التالية:خطوات تجهيز البيتزا السائلة عندما نجهز المكونات السابقة نبدأ باتباع خطوات تحضير البيتزا السائلة التالية: نحضر وعاء عميق ونضع به الدقيق المنخول والخميرة الفورية والبيكنج بودر والسكر ويضاف مقدار اللبن البودرة في النهاية.

يتم التقليب بين المكونات السابقة بشكل جيد حتى تمتزج جميعها معًا.

بعد ذلك نبدأ بإضافة الماء بشكل تدريجي حتى ينتهي ومن ثم الزيت تدريجيًا، ونعجن حتى تصبح العجينة لينة.

في صينية مجهزة مسبقًا مدهونة بمقدار بسيط زيت يوضع العجين والخضروات والزيتون والصوص المكون من المكونات السابقة بعد خلطهم سويًا على الوجه.

توضع الصينية في الفرن حتى تنضج البيتزا السائلة. الوسوم

البيتزا السائلة، البيتزا بطرقها بطعمها وبأصنافها المختلفة من يمكنه أن يرفضها بأي شكل؟ فالبيتزا من المعجنات والأطعمة التي لا تقبل الجدال أو المناقشة، وتتعد طرق تحضير البيتزا ويظل نفس المذاق الرائع منها، من أشهر وأسهل طرق تحضير البيتزا هي البيتزا السائلة حيث تتميز بقوام هش ولذيذ تعرفي معنا على طريقة التحضير. طريقة عمل البيتزا السائلة طريقة عمل البيتزا السائلة تحتاج البيتزا السائلة للمقادير التالية حتى نحصل نفس المذاق الأصلي اللذيذ منها: لبن بودرة: مقدار ثلاثة ملاعق بحجم كبير.

دقيق أبيض منخول: كوبان كاملان.

بيكنج بودر: ملعقة بحجم صغير.

زيت نباتي: ثلث كوب.

بيض: بيضة واحدة كاملة.

خميرة فورية: ملعقة بحجم صغير.

خضروات: فلفل رومي وزيتون أسمر وطماطم وبصل حسب الرغبة وتقطع جميع الخضروات على هيئة حلقات وممكن إضافة شطة حارة.

تونة: مقدار حسب الاحتياج.

ماء: كمية حسب الحاجة.

جبنة موتزاريلا: ربع إلى نصف كوب.

جبنة رومي: نفس مقدار الجبنة المتوزاريلا.

ملح: حسب الرغبة.

سكر: ربع ملعقة بحجم صغيرة.

لتحضير صوص البيتزا نحتاج إلى المقادير التالية: فص إلى فصين ثوم.

مقدار مناسب من عصير الطماطم.

زيت نباتي: مقدار ملعقتين.

فلفل أسمر وملح وزعتر جاف حسب الحاجة. خطوات تجهيز البيتزا السائلة لتحضير صوص البيتزا نحتاج إلى المقادير التالية:خطوات تجهيز البيتزا السائلة عندما نجهز المكونات السابقة نبدأ باتباع خطوات تحضير البيتزا السائلة التالية: نحضر وعاء عميق ونضع به الدقيق المنخول والخميرة الفورية والبيكنج بودر والسكر ويضاف مقدار اللبن البودرة في النهاية.

يتم التقليب بين المكونات السابقة بشكل جيد حتى تمتزج جميعها معًا.

بعد ذلك نبدأ بإضافة الماء بشكل تدريجي حتى ينتهي ومن ثم الزيت تدريجيًا، ونعجن حتى تصبح العجينة لينة.

في صينية مجهزة مسبقًا مدهونة بمقدار بسيط زيت يوضع العجين والخضروات والزيتون والصوص المكون من المكونات السابقة بعد خلطهم سويًا على الوجه.

توضع الصينية في الفرن حتى تنضج البيتزا السائلة.

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