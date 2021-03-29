يعد جمال وصحة الرموش من الأمور الجمالية التى تجعل الوجه مشرقا بشكل كبير، وتهتم السيدات بكافة أنواع مستحضرات التجميل والتى تؤثر بشكل كبير فى الحفاظ على شكلها ورونقها خاصة جمال وطول الرموش والذى يضفى بهجة وإشراقا على الوجه، ومن خلال هذا المقال نتناول خلطة لتكثيف الرموش وتطويلها مجربة في ثلاث أيام فقط .

خلطة لتكثيف الرموش وتطويلها :

هناك العديد من الوصفات المهمة التى تعمل على تكثيف الرموش بشكل كبير، ومن ضمن هذه الوصفات المهمة هى (زيت الزيتون)، ومما لاشك فيه بأن زيت الزيتون يحتوى على فيتامين e، وكذلك أحماض مهمة مثل حمض الأوليك، ومن مميزات زيت الزيتون أيضا توافره بشكل كبير، ويمكن الحصول منه على زيت الزيتون الخام، وكذلك زيت الألوفيرا له دور مهم فى تكثيف الرموش وتطويلها، وله دور فى ترطيب الرموش أيضا وعدم تساقطها، وفى السطور القادمة نتناول زيت الزيتون وزيت الألوفيرا فى تكثيف وتطويل الرموش فى ثلاثة أيام فقط .

نقوم بتدفئة ملعقة من زيت الزيتون الخام على درجة حرارة قليلة فى المايكروييف، أو على نار بسيطة . وبعد ذلك يتم وضعها فى أحد علب الماسكرا الفارغة . نقوم بوضعه على الرموش وتركه طوال الليل، وسنلاحظ الفرق بشكل كبير . يجب تكرار هذا الأمر لمدة ثلاثة أيام على الأقل، وسنلاحظ الفرق .

نقوم بوضع ملعقة من زيت الألوفيرا فى وعاء صغير . نقوم بإضافة ملعقة من زيت الجوجوبا، ونقوم بخلطهم معا . نقوم بوضع ملعقة من زيت البابونج، ونخلطها أيضا . نقوم بوضع قطنة صغيرة عليها الخليط، ونقوم بدهن الرموش . نترك الخليط على الرموش لمدة لاتقل عن ربع ساعة على الأقل . يمكن تكرار هذا الأمر لعدة مرات لمدة ثلاثة أيام وخاصة عند الحاجة، ونقوم بشطف الرموش بقطنة مبلولة ماء دافىء .

طريقة استخدام زيت الزيتون الخام فى تطويل الرموش وتكثيفها :طريقة استخدام زيت الألوفيرا فى تكثيف الرموش وتطويلها :