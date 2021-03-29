دراسة: الأطعمة الغنية بالألياف وعلاقتها بسرطان القولون

الأطعمة الغنية بالألياف أحد أبرز أنواع الأطعمة الصحية التي ينصح الأطباء ومختصي التغذية بإدخالها في النظام الغذائي اليومي المتبع نظرا لتعدد فوائدها الصحية، وكثير من الدراسات الطبية أكدت ذلك، وهاهي دراسة حديثة تضيف فائدة جديدة مكتشفة للأطعمة الغنية بالألياف ترتبط بسرطان القولون، إليكم التفاصيل.

الألياف وسرطان القولون:

أجرى الباحثون في جامعة "هارفارد" الأمريكية دراسة لاستكشاف تأثير النظام الغذائي والأدوية على الإصابة بالسرطان وتم نشرها بمجلة "Gut"، وبالرغم أن النتائج كانت مخيبة للآمال حيث لم يبرز أي دواء أو طعام أو مكمل معين تم استخدامه في الدراسة أي علاقة بالإصابة بسرطان القولون، إلا أنهم وجدوا صلة بين انخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون واستخدام الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات مثل الأسبرين والإيبوبروفين وكذلك تناول كميات كبيرة من الخضروات والفواكه الغنية بالألياف.

وتوصى الدراسة بإجراء بعض التعديلات على النظام الغذائي من خلال إضافة المزيد من الفواكه والخضروات التي تحتوى على كمية عالية من الألياف أمر معقول لأنها توفر فوائد صحية أخرى أيضًا.

سرطان القولون:

سرطان القولون كما ذكر موقع "ويب طب" هو نوع من أمراض السرطان التي تصيب القولون، القولون هو الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة، من الجهاز الهضمي.

الإسهال أو الإمساك.

نَزْف من فتحة الشرج أو ظهور دم في البراز.

آلام في جانب البطن.

الشعور المتكرر بالتبرز.

تبرّز مصحوب بأوجاع في البطن.

تعب و ضعف عام في الجسم.

فقدان للشهية وخسارة في الوزن.

وأكد الموقع أن سرطان القولون له أسباب عدة أبرزها الأنظمة الغذائية قليلة الألياف أو الغنية بالدهون والسعرات الحرارية، وكذلك السمنة وعدم أو قلة ممارسة النشاط الجسماني.

مصادر الألياف الطبيعية:

الموز.

التين.

التوت.

الفاصوليا البيضاء.

الخوخ.

الفاصوليا السوداء و البيضاء.

العدس.

الحمص.

البازلاء.

الفول.

الخضروات الورقية مثل :السلق والخس، والسبانخ.

الهليون.

الشمندر.

الجزر. البطاطا الحلوة والعادية.

البروكلي.

القرع العسلي.

الأرضي شوكي.

الكيوي.

الفواكه الحمضية مثل البرتقال و اليوسفي.

الأفوكادو .

التفاح.

القراصيا والبرقوق.

الجوافة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.