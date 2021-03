ما دوت الخليج نسبة المناعة المتكونة بعد الاصابة بفيروس كورونا الجديد، مسألة لم يتم حسمها بشكل نهائي بعد ما دام فيروس كورونا الجديد المسبب لمرض كوفيد-19، ما زال محل بحث وتقصي من قبل الخبراء والعلماء نتيجة تغيره المستمر منذ ظهوره الاول اواخر العام 2-19.

وفي دراسة جديدة نشرت نتائجها في مجلة Science، وجد الباحثون ان المناعة المتكونة بعد الاصابة بفيروس كورونا الجديد والشفاء منه، قد تستمر لمدة 8 اشهر على الاقل او لمدة اطول.

فيما يرى باحثون اخرون ان موضوع المناعة المكتسبة بعد الشفاء من فيروس كورونا والمدة التي تستغرقها، تحتاج المزيد من الدراسات والأبحاث، كما ان فهم كيفية استجابة جهاز المناعة للفيروس مهم لجهة تطوير اللقاح ووضع بروتوكولات التطعيم.

ما دوت الخليج نسبة المناعة المتكونة بعد الاصابة بفيروس كورونا الجديد

موضوع المناعة المتكونة بعد الاصابة بغدوى فيروس كورونا، ما زالت قيد الدراسة ولم يتم التوصل لنتيجة نهائية بشأنها، خاصة ان الدراسات التي أجريت حتى الآن حول هذا الموضوع ليست كافية.

وبحسب ما نشر موقع "أنا أصدق العلم"، فقد قام فريق من العلماء بتحديد مكونات الذاكرة المناعية الاربع وهي:

الاجسام المضادة. الخلايا البائية الذاكرة. الخلايا التائية المساعدة. الخلايا التائية القاتلة.

مشيرين الى اهمية تحديد هذه المكونات وقياسها عند الاصابة بعدوى حادة.

وكشف الباحثون ان هذه المكونات الاربع استمرت لمدة 8 اشهر على الاقل بعد الاصابة بفيروس كورونا الجديد، ما يدل على ان الجسم قادر على تذكر الفيروس عند دخوله الجسم مرة اخرى. وعندها تتأهب خلايا الذاكرة لانتاج اجسام مضادة بغية التصدي للعدوى الجديدة ومحاربتها.

وكانت دراسة سابقة أشارت الى ان الاجسام المضادة للفيروس، يمكن ان تستمر لمدة 3 اشهر على الاقل، ليتبين ان هذا الامر يحدث عند الاشخاص الذين يعانون من اعراض خفيفة.

عدم تراجع الاجسام المضادة بعد شهور من العدوى

دراسة أخرى اجراها باحثون في ايسلندا ونشرت نتائجها في مجلة The New England Journal of Medicine الطبية، تمت على 1000 شخص ممن تعافوا من مرض كوفيد-19 واثبتت النتائج تشكل الاجسام المضادة لفيروس كورونا الجديد لديهم، ولم تتراجع هذه الاجسام لمدة 4 اشهر.

وفي دراسة مماثلة اجراها باحثون من جامعة اريزونا الامريكية على نحو 30 الف شخص ممن تعافوا من حالات حفيفة من كوفيد-19، وجد الباحثون ان المتعافين انتجوا اجساماً مضادة يعتقد انها قادرة على حمايتهم من خطر عدوى فيروس كورونا من جديد لمدة لا تقل عن 5-7 اشهر، وحتى لفترة اطول.

وعلى الرغم من جميع هذه النتائج، الا ان العلماء والخبراء يرون انهم ما زالوا بحاجة لمزيد من المعلومات عن فيروس كورونا قبل تحديد نسبة المناعة المتكونة بعد الاصابة بالفيروس، وما دوت الخليج امكانيات الاصابة بالعدوى من جديد.

خصوصاً ان ايجابية الاجسام المضادة تشير لوجود عدوى سابقة، لكن من غير المؤكد ما إذا كان الشخص محمياً بشكل تام من الاصابة من جديد أم لا. ويتعلق الامر هنا بنوع العدوى الفيروسية والسلالة التي تأتي منها.

ففي بعض انواع العدوى الفيروسية، قد توفر الاجسام المضادة الحماية من الاصابة مرة اخرى، وفي الانواع الاخرى قد تحدث الاصابة من جديد إنما بأعراض أقل شدة. فيما انواع اخرى من العدوى قد لا توفر فيها الاجسام المضادة اي حماية على الاطلاق.