اسرع طريقة لفرد الشعر بالنشا في 24 ساعه فقط فتلاحظي الفارق

هناك العديد من السيدات التي تقوم بالبحث عن طريقة سريعة لفرد الشعر وتنعميه، وقد اختلفت الطرق والوصفات في ذالك المجال فهناك العديد من التجارب الناجحة والفاشلة في طريقة فرد الشعر وما سوف نعرضه في هذه الوصفة التي تمتاز ببسطاتها وسهوله تحضيرها، هو إن هذه الطريقة لا تحتاج إلي الكثير من المكونات وهي أيضا فعاله وتعطي نتيجة رائعه في فرد الشعر المجعد وتضيع الهشيان من الشعر في خلال 24 ساعه فقط بعد وضع الماسك، وقد أكدت التجربة بالفعل علي فاعلية هذا المسك وجعله من افضل الطرق التي تم تجربتها بشكل شخصي علي شعري، ويمكن أيضا إن يستخدم كدهان عادي للشعر أو كريم يستخدم بشكل يومي علي الشعر قبل النوم، وسوف نقوم الآن بعرض اسرع طريقة لفرد الشعر بالنشا في 24 ساعة فقط.

المكونات:

زيت زيتون بوله لوضع المكونات

نشا ذره

طريقة الاستخدام:

في البداية يجب إن تعلمي سيدتي بان هذا المسك يمكن استخدامه كدهان عادي للشعر بعد كل استحمام، وسوف أقول لكي كيفيه استخدامه بعد كل غسيل للشعر لكي تقومي بتحضير الماسك:

يجب عليكي إحضار الإناء وتكون جافة. ثم إحضار النشا ووضعه في الإناء بكمية قليلة وذلك لجعل الماسك للاستخدام مره واحده فقط ويرجي عدم تخزينه ويفضل تحضيره في كل مره نستخدم بها الماسك وذلك للحصول علي نتيجة فعالة. بعد أن قمنا بوضع النشا بداخل الإناء نقوم بوضع زيت الزيتون في الأناء مع مراعاة وضع كميات قليلة ونقوم بخلط المكونات بداخل الإناء مع مراعاة أن يكون الماسك ذو ملمس كريمي لوضعه علي الشعر وإذا كانت هناك الحاجة إلي إضافة زيت الزيتون نقوم بوضع القليل منه أيضا. ثم بعد ذلك نقوم بغسل الشعر وتجفيفه بالطريقة المعتادة. ثم نقوم بوضع الماسك علي الشعر وندلك فروة الشعر بشكل خفيف ودائري للحصول علي نتيجة افضل. ثم نقوم بتمشيط الشعر بمشط ضيق للحصول علي نتيجة رائعه ثم لف الشعر علي شكل كعكة ثم وضع إيشارب علي الشعر للحصول علي نتيجة ممتازه.

وأتمني إن تكون الوصفة فعالة وتعطي نتيجة مبهرة بأذن الله.