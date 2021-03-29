شعرك خشن وعاوزه تتالاقى بشعر ناعم فى خلال ايام عليكى باستخدام هذه الوصفة السهلة

الشعر الخشن يعد من اكثر الاشياء المزعجة لدى اي فتاة والتى تؤثر على نفسيتها وقد تشعر دائما بالاكتئاب وعدم الثقة، لان الشعر من اكثر مايميز جمال المراة فهو يعتبر زينة لها فعادتا تتزين المراة بشعرها الناعم والمميز والجذاب، وقد ينتج الشعر الخشن بسبب عدة عوامل يكون لها تاثير سلبى على الشعر مثل عندما يكون الشعر خشن يكون ناتج من عامل وراثى فهذا العامل له دور كبير فى ذلك، وقد يكون ايضا بسبب سوء التغذية ونقص فى العناصر الغذائية مثل نقص الفيتامينات والبروتينات وغيرها،و ومن الممكن ايضا استخدام بعض الادوات التى تساعد على فرد الشعروتنعيمه بطريقه سريعه مثل مكواة الشعر والاستشوار فهما من اكثر الاشياء التى تتلف الشعر وتدهوره،على الرغم انها تجعل الشعر ناعم فى خلال دقائق الا انها تؤثر تاثير سلبى على صحة الشعر فتؤدى الى تكثير الشعر وتقصفه وهيشانه وتساقطه ايضا، وكذلك غسل الشعر بكثرة وبشكل يومى واستخدام الشامبو الغير مناسب لنوع الشعر يؤثران على الشعر بشكل كبير، فكل هذه العوامل لابد ان نتجنب استخدامها والابتعاد عنها . فقد يجد بعض الاشخاص صعوبة فى فرد الشعر الخشن ويعتقدون انه من المستحيل الحصول على شعر ناعم يلفت الانظار، ولكن هذا الاعتقاد خاطى لان يوجد الكثير من الاشياء التى تجعل الشعر اكثر نوعومه فيمكن استخدام انواع معينة من الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون او زيت الخروع او زيت جوز الهند وغير الكثير من الزيوت، ولكن الزيوت وحدها لا تكون كافيه لتنعيم وفرد الشعر لذلك بجانب استخدام الزيوت يجب ان نقوم باستعمال خلطات طبيعة فهذا يساعد بشكل كبير على فرد الشعر وبطريقة طبيعية وبدون ترك اى اثر سلبى على صحة الشعر، فهذه الخلطة او الوصفة تكون مناسبة لجميع الاعمار سواء الكبار او الصغار ومناسبة ايضا لجميع انواع الشعر .

خلطة تنعيم وفرد الشعر الخشن ومكوناتها وطريقة تحضيرها

المكونات

افوكادو

ملعقتان كبيرتان من العسل

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

يتم تجهيز طبق ونضع فيه كمية من الافوكادو ونضيف اليه ملعقتان كبيرتان من العسل ثم نضع ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون ونقوم بمزج هذه المكونات بطريقة جيدة .

نقوم بغسل الشعر بالماء ويتم تجفيفه جيدا حتى لا يكون به نقطة ماء، ثم نضع هذا المزيج على الشعر ونتركه لمدة ساعة او اكثر .

ثم نقوم بغسل الشعر بعد هذه المدة باستخدام الماء البارد والشامبو المناسب، وتكرر هذه الوصفة مرتين فى كل اسبوع وفى خلال اسبوعين تحصلى على شعر ناعم وجذاب .

طريقة التحضير