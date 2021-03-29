أسهل وصفة للبطاطس بطريقة صحية وسريعة للعشاء وبمكونات متاحة في كل المنزل

تعرفي علي أسهل وصفة للبطاطس، جميعا نعشق اكل البطاطس سواء كانت وجبة أساسية أو بجانب الأطباق الشهية الرئيسية كما أن البطاطس يمكن أن نعدها لنتناولها في الفطور أو العشاء لأنها خفيفة علي المعدة، فالبطاطس تعد من اهم أنواع الخضروات الموجودة في العالم واكثرها انتشارا فكل بلاد العالم تأكل البطاطس و تحبها، لذلك سوف نقدم لكم اجدد وأسهل الطرق لعمل البطاطس الشهية. أسهل وصفة للبطاطس أسهل وصفة للبطاطس بهارات البطاطس المقلية المكونات نصف معلقة كبيرة من الملح

نصف معلقة كبيرة من الكاري

نصف معلقة كبيرة من الفلفل الأسود

نصف معلقة كبيرة من البابريكا

نصف معلقة كبيرة من من الثوم البودر طريقة التحضير الطريقة سهلة وبسيطة جدا، قومي بخلط جميع المكونات التي ذكرنها مع بعضها جيدا.

عند إعدادك للبطاطس قومي برش هذا الخليط الممتاز علي البطاطس ثم تناوليها بالهناء. البطاطس المكسيكية البطاطس المكسيكية المقادير كيلو من البطاطس مقطع مكعبات

بصلة متوسطة الحجم مفرومة

ملعقة كبيرة من الزيت

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم

نصف ملعقة كبيرة من الكمون

نصف ملعقة كبيرة من البابريكا طريقة الإعداد نقوم بسلق البطاطس المكعبات لمدة خمس دقائق فقط ثم نخرجها ونتركها حتي تبرد.

احضري طاسة وضعي فيها الزيت وقومي بتشويح البصلة وضعي عليها البهارات والثوم.

قومي بوضع البطاطس في الطاسة مع المكونات وقلبيهم جيدا ببعض، واتركيها حتى تنضج البطاطس وتصبح طرية. فطائر البطاطس فطائر البطاطس المكونات ثلاث حبات بطاطس مسلوقة

ربع كوب من الدقيق

بيضتين

كوب من الحليب كامل الدسم

بصلة متوسطة الحجم مفرومة

معلقة كبيرة من الزبدة

ربع معلقة من الملح

ربع معلقة من الكمون والفلفل الأسود طريقة الإعداد أول خطوة نقوم بسلق البطاطس بالطريقة المعروفة ونتركها حتي تبرد ونقشرها ونهرسها.

نضيف البصل المفروم اللي البطاطس بعد ذلك ونقلبهم جيدا حتي يتجانسوا مع بعض.

نقوم بعد ذلك بإضافة كل من البيض والحليب و الزبدة والبهارات ونقلبهم جيدا ونستمر في التقليب حتي تتجانس المكونات ببعضها.

نحضر طاسة للقلية ونضع فيها القليل من الزيت، ثم نأخذ من هذا الخليط ونقوم بتشكيله علي هيئة أقراص متوسطة الحجم ونضعها في الطاسة حتي يصبح لونها ذهبي ثم نخرجها. الوسوم

تعرفي علي أسهل وصفة للبطاطس، جميعا نعشق اكل البطاطس سواء كانت وجبة أساسية أو بجانب الأطباق الشهية الرئيسية كما أن البطاطس يمكن أن نعدها لنتناولها في الفطور أو العشاء لأنها خفيفة علي المعدة، فالبطاطس تعد من اهم أنواع الخضروات الموجودة في العالم واكثرها انتشارا فكل بلاد العالم تأكل البطاطس و تحبها، لذلك سوف نقدم لكم اجدد وأسهل الطرق لعمل البطاطس الشهية. أسهل وصفة للبطاطس أسهل وصفة للبطاطس بهارات البطاطس المقلية المكونات نصف معلقة كبيرة من الملح

نصف معلقة كبيرة من الكاري

نصف معلقة كبيرة من الفلفل الأسود

نصف معلقة كبيرة من البابريكا

نصف معلقة كبيرة من من الثوم البودر طريقة التحضير الطريقة سهلة وبسيطة جدا، قومي بخلط جميع المكونات التي ذكرنها مع بعضها جيدا.

عند إعدادك للبطاطس قومي برش هذا الخليط الممتاز علي البطاطس ثم تناوليها بالهناء. البطاطس المكسيكية البطاطس المكسيكية المقادير كيلو من البطاطس مقطع مكعبات

بصلة متوسطة الحجم مفرومة

ملعقة كبيرة من الزيت

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم

نصف ملعقة كبيرة من الكمون

نصف ملعقة كبيرة من البابريكا طريقة الإعداد نقوم بسلق البطاطس المكعبات لمدة خمس دقائق فقط ثم نخرجها ونتركها حتي تبرد.

احضري طاسة وضعي فيها الزيت وقومي بتشويح البصلة وضعي عليها البهارات والثوم.

قومي بوضع البطاطس في الطاسة مع المكونات وقلبيهم جيدا ببعض، واتركيها حتى تنضج البطاطس وتصبح طرية. فطائر البطاطس فطائر البطاطس المكونات ثلاث حبات بطاطس مسلوقة

ربع كوب من الدقيق

بيضتين

كوب من الحليب كامل الدسم

بصلة متوسطة الحجم مفرومة

معلقة كبيرة من الزبدة

ربع معلقة من الملح

ربع معلقة من الكمون والفلفل الأسود طريقة الإعداد أول خطوة نقوم بسلق البطاطس بالطريقة المعروفة ونتركها حتي تبرد ونقشرها ونهرسها.

نضيف البصل المفروم اللي البطاطس بعد ذلك ونقلبهم جيدا حتي يتجانسوا مع بعض.

نقوم بعد ذلك بإضافة كل من البيض والحليب و الزبدة والبهارات ونقلبهم جيدا ونستمر في التقليب حتي تتجانس المكونات ببعضها.

نحضر طاسة للقلية ونضع فيها القليل من الزيت، ثم نأخذ من هذا الخليط ونقوم بتشكيله علي هيئة أقراص متوسطة الحجم ونضعها في الطاسة حتي يصبح لونها ذهبي ثم نخرجها.

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