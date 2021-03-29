طريقة عمل أصابع البطاطس المقلية المفضلة لدي الجميع

قد تتصدر أصابع البطاطس المقلية قائمة الأكلات السريعه الأكثر استهلاكها من قبل العديد من محبيها، حيث يتم تناولها بالعديد من الطرق والأشكال وقد تكون هي الوجبة الأساسية أو يتم تقديمها بجانب الطعام، تحتوي البطاطس علي نسبة عالية من النشويات وهي مفيدة للجسم في حالة تناولها بصورة متزنة، ونستكمل معكم أفضل طرق إعداد البطاطس المقلية والتي تتخذ العديد من الأشكال ومنها شيبسي أو أصابع.

مكونات عمل أصابع البطاطس المقلية

يتم البحث بصورة مستمرة عن أسرار أشهر الشيفات للحصول علي بطاطس مقرمشة من الخارج وناعمة وهشة من الداخل، ونقدم لحضراتكم طريقة عمل أصابع البطاطس المقلية في المنزل بمكونات بسيطة جدا وسريعة أيضا، وذلك بعد الإقبال الكبير من قبل العديد من محبي البطاطس الشيبسي علي وصفة البطاطس الشيبسي النكهات المميزة التي عرضناها من قبل، ويلزم للحصول علي بطاطس مقرمشة ولها طعم رائع المكونات التالية

4 حبات بطاطس وسط.

ملح.

خل.

زيت غذير.

للحصول علي بطاطس مقرمشة وهشة من الداخل يتم إستخدام المكونات السابقة وسوف تبهركم النتائج بعد تجريبها.

خطوات الحصول علي أصابع البطاطس المقلية المقرمشة

يتم إتباع الخطوات التالية لضمان نجاح وصفة أصابع البطاطس المقلية المقرمشة في المنزل مثلا أشهر المحلات، واليكم خطوات الإعداد