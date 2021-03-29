سر قرمشة بلح الشام لفترة أطول بالطريقة الأصلية زي المطاعم

قرمشة بلح الشام لفترة أطول بالطريقة الأصلية زي المطاعم، من الحلويات الشرقية الشهيرة التي يتفنن بها الجميع ويتسابق الناس كي يصنعوه كالمحلات تمامًا شهي ولذيذ وإليكم بعض الوصفات التي من خلالها تحصلون على ما تريدون. طريقة عمل بلح الشام لفترة أطول بالطريقة الأصلية زي المطاعم طريقة عمل بلح الشام لفترة أطول بالطريقة الأصلية زي المطاعم بلح الشام من أسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة مكونات بلح الشام كوب دقيق.

ربع كوب من الزيت.

كوب من الماء.

٣ بيضات.

رشه ملح.

رشه فانيليا.

ملعقة نشأ متوسطة. مكونات الشربات لعمل بلح الشام ثلاث أكواب من السكر.

ثلاث أكواب من الماء.

رشه فانيليا.

نصف عصير ليمونة. طريقة تحضير بلح الشام في وعاء على النار نضع الزيت والماء ونتركها حتى الغلي.

بعد غليان الماء والزيت نضيف الدقيق والنشا والفانيليا عليهم مع التقليب السريع المستمر حتى يتجانس ويجب الحذر كي لا يكون به كتل.

ضعي بيضة بيضة مع التقليب بعد كل واحدة.

حضري مقلاة على النار وبها زيت غزير وضعي الخليط في القمع وانزلي به في الزيت الساخن حسب الحجم المناسب انتظري حتى التحمير باللون الذهبي.

اخرجي بلح الشام من الزيت وضعيه في الشربات البارد وقدميه. طريقة عمل بلح الشام بدون بيض مكونات بلح الشاممكونات الشربات لعمل بلح الشامطريقة تحضير بلح الشامطريقة عمل بلح الشام بدون بيض بعض السيدات لا ترغبن في وضع البيض لذلك يمكن تحضيره بدون بيض كالتالي: المكونات: ٢ كوب دقيق.

٢ كوب ماء.

رشه ملح.

رشه فانيليا.

ربع كوب نشا.

ملعقتين زبدة.

ملعقة زيت كبيرة.

شربات طريقة التحضير في إناء على النار نضع الماء والزيت والزبدة ورشة الملح والفانيليا حتى الغليان.

نضيف الدقيق والنشا والخميرة تدريجيًا على الماء حتى تتكون عجينة متجانسة خالية من التكتلات.

نضع الخليط في القمع وننزل به في الزيت الغزير الساخن في مقلاة على النار حتى يصبح لونه ذهبي ومخرجه ونضعه في الشربات البارد ويتم التقديم هكذا. المكونات:طريقة التحضير وأخيرًا بلح الشام من أسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل بأقل التكاليف. الوسوم

قرمشة بلح الشام لفترة أطول بالطريقة الأصلية زي المطاعم، من الحلويات الشرقية الشهيرة التي يتفنن بها الجميع ويتسابق الناس كي يصنعوه كالمحلات تمامًا شهي ولذيذ وإليكم بعض الوصفات التي من خلالها تحصلون على ما تريدون. طريقة عمل بلح الشام لفترة أطول بالطريقة الأصلية زي المطاعم طريقة عمل بلح الشام لفترة أطول بالطريقة الأصلية زي المطاعم بلح الشام من أسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة مكونات بلح الشام كوب دقيق.

ربع كوب من الزيت.

كوب من الماء.

٣ بيضات.

رشه ملح.

رشه فانيليا.

ملعقة نشأ متوسطة. مكونات الشربات لعمل بلح الشام ثلاث أكواب من السكر.

ثلاث أكواب من الماء.

رشه فانيليا.

نصف عصير ليمونة. طريقة تحضير بلح الشام في وعاء على النار نضع الزيت والماء ونتركها حتى الغلي.

بعد غليان الماء والزيت نضيف الدقيق والنشا والفانيليا عليهم مع التقليب السريع المستمر حتى يتجانس ويجب الحذر كي لا يكون به كتل.

ضعي بيضة بيضة مع التقليب بعد كل واحدة.

حضري مقلاة على النار وبها زيت غزير وضعي الخليط في القمع وانزلي به في الزيت الساخن حسب الحجم المناسب انتظري حتى التحمير باللون الذهبي.

اخرجي بلح الشام من الزيت وضعيه في الشربات البارد وقدميه. طريقة عمل بلح الشام بدون بيض مكونات بلح الشاممكونات الشربات لعمل بلح الشامطريقة تحضير بلح الشامطريقة عمل بلح الشام بدون بيض بعض السيدات لا ترغبن في وضع البيض لذلك يمكن تحضيره بدون بيض كالتالي: المكونات: ٢ كوب دقيق.

٢ كوب ماء.

رشه ملح.

رشه فانيليا.

ربع كوب نشا.

ملعقتين زبدة.

ملعقة زيت كبيرة.

شربات طريقة التحضير في إناء على النار نضع الماء والزيت والزبدة ورشة الملح والفانيليا حتى الغليان.

نضيف الدقيق والنشا والخميرة تدريجيًا على الماء حتى تتكون عجينة متجانسة خالية من التكتلات.

نضع الخليط في القمع وننزل به في الزيت الغزير الساخن في مقلاة على النار حتى يصبح لونه ذهبي ومخرجه ونضعه في الشربات البارد ويتم التقديم هكذا. المكونات:طريقة التحضير وأخيرًا بلح الشام من أسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل بأقل التكاليف.

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