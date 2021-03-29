طريقة عمل كفتة الحاتي في البيت بكل أسرارها وتكاتها مش هتفرقيها عن الجاهزة

كفتة الحاتي تعتبر من الأكلات التي تكون معروفة ومشهورة في بلاد كثيرة وبالتحديد البلاد العربية مثل؛ فلسطين وسوريا والأردن ولبنان والسعودية، لكن البلد التي اشتهرت بعملها وابدعت فيها هي مصر، فهي تعد من الوصفات أو الاكلات التي يسهل علي أي شخص تحضيرها بطريقة سريعة دون تعب، وكفتة الحاتي هي طبق من احلي الأطباق التي يعشقها الكبار أو الصغار، ومكونها الأساسي هي اللحمة المفرومة بإضافة البصل وأنواع مختلفة من البهارات وهي التي تميز طعمها رائحتها الجذابة، ويمكن تقديمها في وجبة الغذاء وأحيانا في وجبة العشاء وذلك بجانب طبق من الأرز وطبق سلطة خضراء وخبز. طريقة عمل كفتة الحاتي طريقة عمل كفتة الحاتي المكونات : لحمة مفرومة.

طماطم.

بصل.

بقدونس.

شبت.

ملح وفلفل أسود.

فلفل أخضر.

كزبرة ناعمة وبهارات كفتة الحاتي. طريقة تحضير كفتة الحاتي نضع نصف كيلو من اللحمة المفرومة ثم نضيف بصلة واحدة كبيرة ونصف حبة من الطماطم، ونضع كمية من البقدونس والشبت ثم نضيف نصف حبة من الفلفل الأخضر وملعقة كبيرة من البهارات، ونصف ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود وملعقة كبيرة من الكزبرة، فيتم فرم كل هذه المكونات في مفرمة اللحمة لمدة دقيقتين تقريبا حتي لتصل الي كفتة متماسكة ومتجانسة.

يتم وضع الكفتة في طبق عميق ونقوم بتغطيته جيدا ووضعه في الثلاجة حوالي عشر دقائق ليتم تماسكها.

تحضير طبق به ماء بادر وعند خروج الكفتة من الثلاجة والبدء في تشكيلها، يتم وضعها في صينية أو تشكيلها ويتم شويها علي الفحم بنفس السيخ.

نأخذ قطعة من الكفتة ونضع الايد في الماء البارد وتشكيلها علي شكل أصابع علي الاسياخ الخشبية، ويتم وضعها في الصينية داخل الفرن وتكون علي درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونتركها لمدة نصف ساعة وقبل إخراجها من الفرن، نقوم بوضع قطع من الفحم علي نار سريعة حتي لون الفحم يصبح أحمر، ثم نقوم بإخراج صينية الكفتة من الفرن وبعد ذلك نضع قطع الفحم داخل الصينية، ونضيف إليها نقطة من الزيت ويتم وضع غطاء عليها، وبهذه الطريقة يكون طعمها يشابه تماما طعم كفتة الحاتي المشوية علي الفحم. طريقة تحضير كفتة الحاتي الوسوم

كفتة الحاتي تعتبر من الأكلات التي تكون معروفة ومشهورة في بلاد كثيرة وبالتحديد البلاد العربية مثل؛ فلسطين وسوريا والأردن ولبنان والسعودية، لكن البلد التي اشتهرت بعملها وابدعت فيها هي مصر، فهي تعد من الوصفات أو الاكلات التي يسهل علي أي شخص تحضيرها بطريقة سريعة دون تعب، وكفتة الحاتي هي طبق من احلي الأطباق التي يعشقها الكبار أو الصغار، ومكونها الأساسي هي اللحمة المفرومة بإضافة البصل وأنواع مختلفة من البهارات وهي التي تميز طعمها رائحتها الجذابة، ويمكن تقديمها في وجبة الغذاء وأحيانا في وجبة العشاء وذلك بجانب طبق من الأرز وطبق سلطة خضراء وخبز. طريقة عمل كفتة الحاتي طريقة عمل كفتة الحاتي المكونات : لحمة مفرومة.

طماطم.

بصل.

بقدونس.

شبت.

ملح وفلفل أسود.

فلفل أخضر.

كزبرة ناعمة وبهارات كفتة الحاتي. طريقة تحضير كفتة الحاتي نضع نصف كيلو من اللحمة المفرومة ثم نضيف بصلة واحدة كبيرة ونصف حبة من الطماطم، ونضع كمية من البقدونس والشبت ثم نضيف نصف حبة من الفلفل الأخضر وملعقة كبيرة من البهارات، ونصف ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود وملعقة كبيرة من الكزبرة، فيتم فرم كل هذه المكونات في مفرمة اللحمة لمدة دقيقتين تقريبا حتي لتصل الي كفتة متماسكة ومتجانسة.

يتم وضع الكفتة في طبق عميق ونقوم بتغطيته جيدا ووضعه في الثلاجة حوالي عشر دقائق ليتم تماسكها.

تحضير طبق به ماء بادر وعند خروج الكفتة من الثلاجة والبدء في تشكيلها، يتم وضعها في صينية أو تشكيلها ويتم شويها علي الفحم بنفس السيخ.

نأخذ قطعة من الكفتة ونضع الايد في الماء البارد وتشكيلها علي شكل أصابع علي الاسياخ الخشبية، ويتم وضعها في الصينية داخل الفرن وتكون علي درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونتركها لمدة نصف ساعة وقبل إخراجها من الفرن، نقوم بوضع قطع من الفحم علي نار سريعة حتي لون الفحم يصبح أحمر، ثم نقوم بإخراج صينية الكفتة من الفرن وبعد ذلك نضع قطع الفحم داخل الصينية، ونضيف إليها نقطة من الزيت ويتم وضع غطاء عليها، وبهذه الطريقة يكون طعمها يشابه تماما طعم كفتة الحاتي المشوية علي الفحم. طريقة تحضير كفتة الحاتي

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