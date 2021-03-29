طريقة عمل مكرونة بالجبنة مكرونة ماك أند تشيز بطريقة سهلة

طريقة عمل مكرونة بالجبنة، أفضل أنواع المعكرونات التي تقدم في المحلات والمطاعم المشهورة، نقدم طريقة عمل مكرونة بالجبنة معكرونة أند تشيز بطريقة سهلة في البيت، ستصبحي في غنى عن شرائها أو أكلها في المطاعم وبمكونات بسيطة .



طريقة عمل مكرونة بالجبنة

تعتمد مكرونة ماك أند تشيز المكرونة بالجبنة الشهيرة علي أختيار نوع مناسب من المكرونة التي تفضلينها، ونوع من أفضل أنواع الجبنة؛ للحصول علي طعم يرضيك في الوصفة، وإليك طريقة تحضير المكرونة بالجبنة بالمكونات.

نص كيلو من المعكرونة ويمكنك استخدام أي نوع .

ماء مغلي .

في حلة ماء مغلي أضيفي ملعقة كبيرة من الملح، واسلقي بها المكرونة وقومي بتصفيتها من الماء، وأضيفي إليها ملعقة زيت حتى لا تلزق، واتركيها لتحضير صوص الجبنة للمكرونة.

إليك طريقة عمل مكرونة الفريدو الأصلية في المنزل.

400 جرام جبنة شيدر أحمر .

4 كوب من الحليب .

موتزاريلا .

ملعقة من الصلصة الحارة.

نص ملعقة صغيرة من الشطة.

ملعقة صغيرة من بودرة الخردل أو ملعقة مسطردة.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.

معلقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الليمون.

صوص جبنة المكرونة

طريقة عمل المكرونة باللبن في مقالتنا السابقة.

قومي بتقطيع الجبنة الشيدر إلي مكعبات صغيرة وتغليفها بالنشا.

في طاسة علي البارد، أضيفي 4 كوب من الحليب وأضيفي إليه الجبنة بعد تغليها من النشا و البهارات، ومن المهم إضافة ملعقة من ملح الليمون؛ للحفاظ علي ذوبان الجبنة في تحضير المكرونة بالجبنة .

. علي نار هادية قومي بالتقليب حتى تذوب الجبنة تماماً، ثم أضيفي ملعقة كبيرة من الزبدة وقومي بالتقليب حتى إذابة الجبنة الموتزاريلا، ثم قومي بإضافة المكرونة في صوص الجبنة وقلبيهم، حتى تحصلي علي المكرونة بالجبنة .

وقلبيهم، حتى تحصلي علي . ثم أضيفي رشة من الموتزاريلا ، وبعد إذابة الجبنة الموتزايلا يمكنك تقديمها ساخنة.

ويمكنك إضافة من شيبسي الدوريتوس المفروم في التزيين يعطي ميكس رائع للمكرونة بالجبنة للطعم سينال إعجاب أولادك .

طريقة التحضير