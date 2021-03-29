أطعم وألذ مجبوس الدجاج والسمك السعودي طعمه مميز وشهيه ريحته تجنن لازم تجربية

أطعم وألذ مجبوس الدجاج والسمك السعودي، مجبوس السمك والدجاج السعودي من الأطباق المشهورة والمحببة لدي كثير من الناس، ومن الجدير بالذكر أن المكبوس يمكن تحضيره باستخدام السمك أو الدجاج أو حتى اللحم وهو ما سنتعرف عليه من خلال السطور التالية. أطعم وألذ مجبوس الدجاج والسمك السعودي أطعم وألذ مجبوس الدجاج والسمك السعودي تعتبر وصفة مجبوس الدجاج من أشهر الأكلات في السعودية وقد يطلق عليا الكبسة السعودية والآن سوف نقدم لكم طريقة عمل مجبوس الدجاج السعودي بالطريقة الأصلية . مقادير عمل مجبوس السمك ١ كيلو من السمك المخلي.

منقوع نصف ملعقة من الزعفران.

توابل بمقدار ملعقة صغيرة من الكمون والكزبرة المطحونة والكركم.

عدد ١ ملعقة كبيرة من بهارات السمك.

ملعقتين صغيرتين عصير ليمون وما يعادلهم من الملح.

مقدار نصف كوب من الزيت النباتي.

عدد ١ بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعم.

مقدار نصف كوب من الكزبرة الطازجة المفرومة ناعم.

مقدار ٢ كوب ونصف الكوب من الأرز البسمتي.

عدد ٢ ملعقة كبيرة من عصير الطماطم أو الصلصة الجاهزة. طريقة تحضير مجبوس السمك والدجاج السعودي قومي بتقطيع السمك وتتبيله بنصف كمية التوابل المذكورة أعلاة، مع عمل فتحات في السمك بالسكين حتى يتشرب التوابل جيدًا.

في مقلاة على النار أضيفي كمية البصل المفروم مع تحريكه حتي يتحول لونه إلى الأحمر

أضيفي كمية الزيت وحفنة من البهارات والكزبرة الخضراء المفرومة مع استمرار التقليب حتي تتجانس المكونات.

بعد ذلك قومي بحشو شقوق السمك بخلطة البصل أعلاه بعد أن تقومي برفعها من النار وتركها قليلا حتي تبرد.

في وعاء مناسب قومي بوضع ما يعادل ٨ كوب من الماء واتركيهم حتي الغليان وأبداي في إضافة عصير الطماطم والكمية المتبقية من البهارات.

بعد ذلك قومي بإضافة الأرز وتركه حتي يتضاعف حجمه وقومي برفعه من النار.

قومي بتحمير السمك في مقلاة بالقليل من الزيت ولكن حتي يتغير لونه فقط

بعد ذلك قومي بتحمير كمية مناسبة من البصل على شكل حلقات وبعد الانتهاء من تحمير البصل قومي بإحضار قدر مناسب.

في القدر ضعي الأزر والسمك والبصل مع إضافة منقوع الزعفران والتقليب، واتركيهم علي النار لمدة لا تزيد عن ٢٠ دقيقة.

يمكنك تزيين الطبق بإضافة كزبرة خضراء وبعض المكسرات مثل الصنوبر والزبيب ويقدم ساخنًا. طريقة تحضير مجبوس السمك والدجاج السعودي نفس الطريقة السابقة تستخدم في عمل مكبوس الدجاج السعودي ولكن عن طريق استبدال السمك بقطع الدجاج وبهارات السمك ببهارات الدجاج ويقدم بدون خطوة تحمير البصل. إلي هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا بعنوان مجبوس السمك والدجاج السعودي وقد ذكرنا الطريقة التقليدية لعمل المكبوس السعودي، آملين أن يكون الموضوع قد نال إعجابكم. الوسوم

أطعم وألذ مجبوس الدجاج والسمك السعودي، مجبوس السمك والدجاج السعودي من الأطباق المشهورة والمحببة لدي كثير من الناس، ومن الجدير بالذكر أن المكبوس يمكن تحضيره باستخدام السمك أو الدجاج أو حتى اللحم وهو ما سنتعرف عليه من خلال السطور التالية. أطعم وألذ مجبوس الدجاج والسمك السعودي أطعم وألذ مجبوس الدجاج والسمك السعودي تعتبر وصفة مجبوس الدجاج من أشهر الأكلات في السعودية وقد يطلق عليا الكبسة السعودية والآن سوف نقدم لكم طريقة عمل مجبوس الدجاج السعودي بالطريقة الأصلية . مقادير عمل مجبوس السمك ١ كيلو من السمك المخلي.

منقوع نصف ملعقة من الزعفران.

توابل بمقدار ملعقة صغيرة من الكمون والكزبرة المطحونة والكركم.

عدد ١ ملعقة كبيرة من بهارات السمك.

ملعقتين صغيرتين عصير ليمون وما يعادلهم من الملح.

مقدار نصف كوب من الزيت النباتي.

عدد ١ بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعم.

مقدار نصف كوب من الكزبرة الطازجة المفرومة ناعم.

مقدار ٢ كوب ونصف الكوب من الأرز البسمتي.

عدد ٢ ملعقة كبيرة من عصير الطماطم أو الصلصة الجاهزة. طريقة تحضير مجبوس السمك والدجاج السعودي قومي بتقطيع السمك وتتبيله بنصف كمية التوابل المذكورة أعلاة، مع عمل فتحات في السمك بالسكين حتى يتشرب التوابل جيدًا.

في مقلاة على النار أضيفي كمية البصل المفروم مع تحريكه حتي يتحول لونه إلى الأحمر

أضيفي كمية الزيت وحفنة من البهارات والكزبرة الخضراء المفرومة مع استمرار التقليب حتي تتجانس المكونات.

بعد ذلك قومي بحشو شقوق السمك بخلطة البصل أعلاه بعد أن تقومي برفعها من النار وتركها قليلا حتي تبرد.

في وعاء مناسب قومي بوضع ما يعادل ٨ كوب من الماء واتركيهم حتي الغليان وأبداي في إضافة عصير الطماطم والكمية المتبقية من البهارات.

بعد ذلك قومي بإضافة الأرز وتركه حتي يتضاعف حجمه وقومي برفعه من النار.

قومي بتحمير السمك في مقلاة بالقليل من الزيت ولكن حتي يتغير لونه فقط

بعد ذلك قومي بتحمير كمية مناسبة من البصل على شكل حلقات وبعد الانتهاء من تحمير البصل قومي بإحضار قدر مناسب.

في القدر ضعي الأزر والسمك والبصل مع إضافة منقوع الزعفران والتقليب، واتركيهم علي النار لمدة لا تزيد عن ٢٠ دقيقة.

يمكنك تزيين الطبق بإضافة كزبرة خضراء وبعض المكسرات مثل الصنوبر والزبيب ويقدم ساخنًا. طريقة تحضير مجبوس السمك والدجاج السعودي نفس الطريقة السابقة تستخدم في عمل مكبوس الدجاج السعودي ولكن عن طريق استبدال السمك بقطع الدجاج وبهارات السمك ببهارات الدجاج ويقدم بدون خطوة تحمير البصل. إلي هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا بعنوان مجبوس السمك والدجاج السعودي وقد ذكرنا الطريقة التقليدية لعمل المكبوس السعودي، آملين أن يكون الموضوع قد نال إعجابكم.

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