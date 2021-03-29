حواوشي سريع ولذيذ على طريقة أشهر المحلات وفي عشر دقايق بس

حواوشي سريع ولذيذ على طريقة أشهر المحلات وفي عشر دقايق فقط، فالحواوشي من الأكلات السهلة والتي يحبها الجميع وتعتبر وجبة متاكاملة بحد ذاتها فتحضرها السيدات منفردة أو بجانب بطاطس وسلطة كوجبة غذاء خفيفة، وتختلف طريقة تحضير الحواوشي من بيت لآخر فهناك من يفضلونه مقرمش وهناك من يفضله طري نوضح لكم طريقة تحضير الحواوشي مثل أشهر المحلات.

حواوشي سريع ولذيذ

الحواوشي من الأكلات الجاهزة السريعة التي يفضلها الجميع وتناسب الأيام التي تحتاج فيها الأمهات لإعداد وجبة لا تتجاوز العشر دقائق في التحضير وتكون مليئة بكل العناصر الغذائية التي يحتاجها جميع أفراد الأسرة وهي وجبة غير مكلفة أيضاً ويعتبر عمل الحواوشي في المنزل لا يحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة لتضمني جودة الحواوشي الذي تعدينه لأسرتك كما يمكن تقديم السلطة والطحينة والبطاطس المحمرة بجانبه.

طريقة عمل الحواوشي

المقادير

نصف كيلو لحم مفروم مضاف له نسبة من الدهن.

4 بصلة كبيرة أو مستوطة.

2 حبة من الفلفل الأخضر الحار أو البارد.

ملح وفلفل أسود.

بهارات لحمة أو خلطة الحواوشي الجاهزة.

زيت نباتي.

خمس أرغفة كاملين من العيش البلدي.

يقشر البصل ويفرم في الكبة جيداً مع الفلفل الأخضرحتي يكون ناعماً جداً.

في وعاء تبلي البصل جيداً بالملح والفلفل والبهارات وخلطة الحواوشي وقلبيهم معاً.

ضعي اللحم المفروم وقلبيه مع البصل بدون عجن بشدة تقليب فقط.

افتحي الأرغفة من الجانب فتحة صغيرة وأبدأي بوضع اللحم داخل العيش ووزعيه جيداً.

بعد فرد كل كمية اللحم في العيش البلدي ادهني الأرغفة من الوجهين بالزيت من جميع الجوانب بفرشاة.

ضعي الحواوشي في فرن ساخن على 200 درجة واتركيه عشر دقائق ثم قلبيه على الوجه الآخر لمدة خمس دقائق.

بعد النضج قدميه بجانب سلطة طحينة أو سلطة خضراء.

طريقة تحضير الحواوشي