أطعم معمول سعودي بالتمر هش وناعم جداً طعمه روعة لازم تجربية وريحة تجنن

أطعم معمول سعودي بالتمر هش وناعم، المعمول السعودي من أشهر الحلويات المشهورة في الوطن العربي لأنها تتميز بطعمها اللذيذ و قوامها الهش، وإن من مميزات المعمول السعودي يمكن حشوة بأكثر من حشوة مثل التمر والمكسرات المختلفة ويعتبر المعمول السعودي واحد من أشهى المخبوزات المفيدة والتي تعطي إحساس بالشبع، كما أن تحضيرها قد يرتبط بالمناسبات الدينية والأفراح، كما أن كل دولة لها طريقتها الخاصة في عمل المعمول ولكن نحن الآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم طريقة عمل المعمول بالطريقة السعودية أطعم معمول سعودي بالتمر هش ولذيذ أطعم معمول سعودي بالتمر هش ولذيذ يعتبر المعمول السعودي من أطعم الحوليات المفضلة لدي السعوديين لذلك سوف نقدمها لكم بطريقة سهله وبسيطة مقادير عمل المعمول السعودي بالطريقة الاصلية مقدار ٢ كوب وبع الكوب من الدقيق الأبيض متعدد الأغراض.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف كوب من الزبدة في حرارة الغرفة.

نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.

بيضة واحدة.

مقدار ¼ كوب من السمن.

ملعقة صغيرة من الفانيليا ورشة ملح. مقادير عمل المعمول السعودي بالطريقة الاصلية طريقة تحضير المعمول السعودي بالطريقة الأصلية في وعاء كبير يتم خلط كل من الدقيق والملح والبيكنج بودر والسكر وخلطهم مع بعض ويمكن استخدام العجان الكهربائي أو محضرة الطعام لعدة ثواني.

بعد ذلك قومي بإضافة المواد الدهنية مع استمرار الخلط حتى يأخذ الخليط شكل فتات الخبز.

بعد ذلك قومي بإضافة الفانيليا والبيضة واستمري بالتقليب حتى يصبح عجين متماسك سواء بيدك أو في العجان الكهربائي.

قومي بعمل حشو التمر، عن طريق خلط مقدار من التمر وقليل من القرفة.

بعد ذلك قومي بتقطيع العجينة أحجام مناسبة وتشكيلها مع حشوها بالتمر وإعادة تشكيلها على هيئة كرات وتوضع في صينية الخبز مع الضغط عليها بشكل بسيط.

يجب أن تكون الصينية مدهونة بالزيت أو السمن مع رشه من الدقيق لمنع الالتصاق.

تدخل الصينية في الفرن الذي تم تسخينه مسبقًا على درجة حرارة ١٨٠ وترك المعمول لمدة من ٢٠ وحتى ٢٥ دقيقة، أو حتى تكتسب اللون الذهبي الجميل.

يتم تزيين المعمول بالسكر المطحون ويتم تقديمه وهو بارد مع القهوة أو الشاي أو المشروب المفضل. طريقة تحضير المعمول السعودي بالطريقة الأصلية إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا بعنوان المعمول السعودي وقد ذكرنا الطريقة المثالية لعمل هذه الوصفة التي تعد واحدة من المعجنات المفضلة لدي الكثير، آملين أن ينال الموضوع إعجابكم. الوسوم

أطعم معمول سعودي بالتمر هش وناعم، المعمول السعودي من أشهر الحلويات المشهورة في الوطن العربي لأنها تتميز بطعمها اللذيذ و قوامها الهش، وإن من مميزات المعمول السعودي يمكن حشوة بأكثر من حشوة مثل التمر والمكسرات المختلفة ويعتبر المعمول السعودي واحد من أشهى المخبوزات المفيدة والتي تعطي إحساس بالشبع، كما أن تحضيرها قد يرتبط بالمناسبات الدينية والأفراح، كما أن كل دولة لها طريقتها الخاصة في عمل المعمول ولكن نحن الآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم طريقة عمل المعمول بالطريقة السعودية أطعم معمول سعودي بالتمر هش ولذيذ أطعم معمول سعودي بالتمر هش ولذيذ يعتبر المعمول السعودي من أطعم الحوليات المفضلة لدي السعوديين لذلك سوف نقدمها لكم بطريقة سهله وبسيطة مقادير عمل المعمول السعودي بالطريقة الاصلية مقدار ٢ كوب وبع الكوب من الدقيق الأبيض متعدد الأغراض.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف كوب من الزبدة في حرارة الغرفة.

نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.

بيضة واحدة.

مقدار ¼ كوب من السمن.

ملعقة صغيرة من الفانيليا ورشة ملح. مقادير عمل المعمول السعودي بالطريقة الاصلية طريقة تحضير المعمول السعودي بالطريقة الأصلية في وعاء كبير يتم خلط كل من الدقيق والملح والبيكنج بودر والسكر وخلطهم مع بعض ويمكن استخدام العجان الكهربائي أو محضرة الطعام لعدة ثواني.

بعد ذلك قومي بإضافة المواد الدهنية مع استمرار الخلط حتى يأخذ الخليط شكل فتات الخبز.

بعد ذلك قومي بإضافة الفانيليا والبيضة واستمري بالتقليب حتى يصبح عجين متماسك سواء بيدك أو في العجان الكهربائي.

قومي بعمل حشو التمر، عن طريق خلط مقدار من التمر وقليل من القرفة.

بعد ذلك قومي بتقطيع العجينة أحجام مناسبة وتشكيلها مع حشوها بالتمر وإعادة تشكيلها على هيئة كرات وتوضع في صينية الخبز مع الضغط عليها بشكل بسيط.

يجب أن تكون الصينية مدهونة بالزيت أو السمن مع رشه من الدقيق لمنع الالتصاق.

تدخل الصينية في الفرن الذي تم تسخينه مسبقًا على درجة حرارة ١٨٠ وترك المعمول لمدة من ٢٠ وحتى ٢٥ دقيقة، أو حتى تكتسب اللون الذهبي الجميل.

يتم تزيين المعمول بالسكر المطحون ويتم تقديمه وهو بارد مع القهوة أو الشاي أو المشروب المفضل. طريقة تحضير المعمول السعودي بالطريقة الأصلية إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا بعنوان المعمول السعودي وقد ذكرنا الطريقة المثالية لعمل هذه الوصفة التي تعد واحدة من المعجنات المفضلة لدي الكثير، آملين أن ينال الموضوع إعجابكم.

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