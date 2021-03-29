طريقة عمل الزلابية والكيكة العادية والهش في المنزل ، هم من أهم، وأفضل الحلويات في الوطن العربي، وتشتهر الزلابية في كل دوله باسم مختلف، وهي لها مذاق رائع، وفوائد عديده، وتحتوي علي عناصر مفيدة جداً لجسم، والكيكة، وهي أفضل الحلويات من حيث المذاق، والشكل، وتعتبر من أهم الحلويات في معظم الدول، وتحتوي علي فيتامينات، وبروتينات بسبب البيض، وهي لها أكثر من طريقة لعملها سوف نتحدث، ونتعرف في مقالنا هذا عن طريقة عمل الزلابية والكيكة العادية والهش في المنزل بخطوات سهلة للغاية. مكونات عمل الزلابية والكيكة العادية في المنزل مكونات عمل الزلابية والكيكة العادية في المنزل سوف نتعرف علي مكونات عمل الزلابية وهي كالتالي:- أثنان كوب من الدقيق الأبيض.

معلقة صغيره من الفانيليا.

معلقة صغيره من الخميرة الورية.ماء حسب الكمية.

رشة من الملح.

القليل من الزيت للقلي حسب الكمية.

معلقه من النشا تكون كبيرة.

معلقة من السكر تكون كبيرة . مكونات الشربات كوب سكر.

نصف كوب عصير الليمون.

فانيليا. طريقة التحضير طريقة التحضير نتعرف علي طريقه تحضير الزلابية وهي كما يلي:- نحضر إناء كبير، ونضع في داخلة الدقيق مع النشا، والسكر، والخمير،ة والفانيليا، ونخلط المكونات جيداً. ثم نقوم بسكب الماء عليهم، ونستمر في التقليب حتي تصبح عجينة طرية، وسائلة ثم نتركها حتي تخمر. ثم نسخن علي النار، ونضع بداخله الزيت للقلي، ونشكل العجينة علي شكل كور أو الشكل الذي نريده. ونضع الأشكال في الزيت المغلي، وننتظر حتي تنضج، ويصبح لونها ذهبي، ونضعها في الشربات ثم نخرجها، ونقدمها بألف هنا وشفا. تحضير الشربات نحضر وعاء، ونضعه علي النار، وننزل عليه بالسكر، وعصير الليمون، ونتركهم حتي يغلي، وننزل عليهم بالفانيليا. مكونات عمل الزلابية الكيكة العادية والهش في المنزل سوف نوضح لكم مكونات عمل الكيكة العادية والهش وهي كالتالي:- 3 أكواب من الدقيق.

5 بيضات.

كيس باكينج باودر.

كيس من فانيليا.

كوب من السكر أو أكثر حسب الكمية.

كوب من الحليب.

كوب الأربع من الزيت. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم طريقة تحضير الكيكة العادية وهي كما يلي:- نحضر مضرب البيض، ونضرب كلا من البيض، والفانيليا، ونضربهم جيداً، ونضيف ليهم الزيت، والسكر، والحليب، ونستمر في الضرب جيداً جداً حتي يتجانس الخليط. ثم نحضر إناء أخر، ونمزج الدقيق، والباكينج باودر، ونضع المزيج علي الخليط، ونستمر في الضرب حتي تتجانس المكونات جميعها مع بعضهم البعض، ونتركه الخليط عندما يصبح جاهز لبضع دقائق ليرتاح. ثم نحضر صينية لمخصصه بعمل الكيك، وندهنها بالزبدة ونرش القليل عليها من الدقيق، ونسكب الخليط في الصينية . ثم نقوم بإشعال الفرن علي درجة حراره عليها، وندخل الصينية داخل الفرن، ونتركها لمدة نصف ساعة، وننتظر حتي تنضج، ونخرجها من الفرن، وننتظر حتي تبرد، ونقطعها علي طبق، وتقدم بألف هنا وشفا. الوسوم

طريقة عمل الزلابية والكيكة العادية والهش في المنزل ، هم من أهم، وأفضل الحلويات في الوطن العربي، وتشتهر الزلابية في كل دوله باسم مختلف، وهي لها مذاق رائع، وفوائد عديده، وتحتوي علي عناصر مفيدة جداً لجسم، والكيكة، وهي أفضل الحلويات من حيث المذاق، والشكل، وتعتبر من أهم الحلويات في معظم الدول، وتحتوي علي فيتامينات، وبروتينات بسبب البيض، وهي لها أكثر من طريقة لعملها سوف نتحدث، ونتعرف في مقالنا هذا عن طريقة عمل الزلابية والكيكة العادية والهش في المنزل بخطوات سهلة للغاية. مكونات عمل الزلابية والكيكة العادية في المنزل مكونات عمل الزلابية والكيكة العادية في المنزل سوف نتعرف علي مكونات عمل الزلابية وهي كالتالي:- أثنان كوب من الدقيق الأبيض.

معلقة صغيره من الفانيليا.

معلقة صغيره من الخميرة الورية.ماء حسب الكمية.

رشة من الملح.

القليل من الزيت للقلي حسب الكمية.

معلقه من النشا تكون كبيرة.

معلقة من السكر تكون كبيرة . مكونات الشربات كوب سكر.

نصف كوب عصير الليمون.

فانيليا. طريقة التحضير طريقة التحضير نتعرف علي طريقه تحضير الزلابية وهي كما يلي:- نحضر إناء كبير، ونضع في داخلة الدقيق مع النشا، والسكر، والخمير،ة والفانيليا، ونخلط المكونات جيداً. ثم نقوم بسكب الماء عليهم، ونستمر في التقليب حتي تصبح عجينة طرية، وسائلة ثم نتركها حتي تخمر. ثم نسخن علي النار، ونضع بداخله الزيت للقلي، ونشكل العجينة علي شكل كور أو الشكل الذي نريده. ونضع الأشكال في الزيت المغلي، وننتظر حتي تنضج، ويصبح لونها ذهبي، ونضعها في الشربات ثم نخرجها، ونقدمها بألف هنا وشفا. تحضير الشربات نحضر وعاء، ونضعه علي النار، وننزل عليه بالسكر، وعصير الليمون، ونتركهم حتي يغلي، وننزل عليهم بالفانيليا. مكونات عمل الزلابية الكيكة العادية والهش في المنزل سوف نوضح لكم مكونات عمل الكيكة العادية والهش وهي كالتالي:- 3 أكواب من الدقيق.

5 بيضات.

كيس باكينج باودر.

كيس من فانيليا.

كوب من السكر أو أكثر حسب الكمية.

كوب من الحليب.

كوب الأربع من الزيت. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم طريقة تحضير الكيكة العادية وهي كما يلي:- نحضر مضرب البيض، ونضرب كلا من البيض، والفانيليا، ونضربهم جيداً، ونضيف ليهم الزيت، والسكر، والحليب، ونستمر في الضرب جيداً جداً حتي يتجانس الخليط. ثم نحضر إناء أخر، ونمزج الدقيق، والباكينج باودر، ونضع المزيج علي الخليط، ونستمر في الضرب حتي تتجانس المكونات جميعها مع بعضهم البعض، ونتركه الخليط عندما يصبح جاهز لبضع دقائق ليرتاح. ثم نحضر صينية لمخصصه بعمل الكيك، وندهنها بالزبدة ونرش القليل عليها من الدقيق، ونسكب الخليط في الصينية . ثم نقوم بإشعال الفرن علي درجة حراره عليها، وندخل الصينية داخل الفرن، ونتركها لمدة نصف ساعة، وننتظر حتي تنضج، ونخرجها من الفرن، وننتظر حتي تبرد، ونقطعها علي طبق، وتقدم بألف هنا وشفا.

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