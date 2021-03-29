لن تحتاجي للمكياج مقشر قوي يجعل بشرتك كالحليب خالية من الجلد الميت

تأمل معظم النساء في الحصول على بشرة ناعمة و يعتبر التقشير من إحدى الطرق للعناية للبشرة، حيث يعمل على تقشير طبقة الجلد الخارجية مما يؤدي إلى إنعاش البشرة، وهناك الكثير من الطرق لعمل تقشير للوجه من المنزل، للتقشير الكثير من الفوائد للبشرة ومن هذه الفوائد كونه يعمل على إزالة الجلد الميت من البشرة، ويعمل على التخفيف من آثار الحبوب و البقع الداكنة الموجودة بالبشرة، وبالتالي توحيد لون البشرة، كما يعمل على التخفيف من الخطوط الرفيعة بالبشرة مما يقلل ظهور التجاعيد، ويعمل على فتح مسام البشرة، ويقوم بتنشيط الدورة الدموية وذلك من خلال عملية التدليك التي تتم خلال التقشير.وصفة تقشير الوجه بالسكر و الزيت
هناك الكثير من الطرق لتقشير البشرة، ولكن يجب عليكي سيدتي أن تقومي بطرق تقشير طبيعية والابتعاد عن الطرق الكيماوية التي يمكن أن تسبب الحساسية والحروق للبشرة، ومن هذه الطرق :
يساعد السكر في عملية تقشير البشرة مما يجعلها تبدو أكثر نضارة فيجب عليكي اتباع هذه الخطوات في عملية التقشير:
- ضعي ملعقتين كبيرتين من السكر وأضيفي عليهم ملعقة من من زيت جوز الهند.
- قومي بوضع هذا الخليط على بشرتك بعد تنظيفها جيدا.
- دلكي بشرتك بحركات دائرية، ثم قومي بشطفها بماء فاتر.
- ضعي كريمك المرطب، وسوف تلاحظين نتائج سوف تبهرك.
تعمل القهوة على محاربة تجاعيد الوجه، كما انها تعمل على إزالة الخلايا الميتة بالبشرة، قومي بإتباع الخطوات التالية لعمل تقشير للبشرة بالقهوة:
- قومي بخلط ملعقتين كبيرتين من القهوة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من السكر.
- ضعي الخليط على وجهك ثم دلكيه بحركات دائرية خفيفة.
- اشطفي وجهك بالماء الفاتر ثم ضعي كريمك المرطب.
الملح له الكثير من الفوائد للبشرة حيث أنه يقوم بإمدادها بالكثير من المعادن المفيدة للبشرة كالماغنيسيوم والبوتاسيوم وإليكي الخطوات التي يجب عليكي اتباعها في تقشير البشرة بالملح :
- قومي بخلط ملعقتين من الملح مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ضعي الخليط على بشرتك وقومي بتدليكها بحركات دائرية خفيفة.
- اشطفي وجهك ثم قومي بترطيبه.
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تأمل معظم النساء في الحصول على بشرة ناعمة و يعتبر التقشير من إحدى الطرق للعناية للبشرة، حيث يعمل على تقشير طبقة الجلد الخارجية مما يؤدي إلى إنعاش البشرة، وهناك الكثير من الطرق لعمل تقشير للوجه من المنزل، للتقشير الكثير من الفوائد للبشرة ومن هذه الفوائد كونه يعمل على إزالة الجلد الميت من البشرة، ويعمل على التخفيف من آثار الحبوب و البقع الداكنة الموجودة بالبشرة، وبالتالي توحيد لون البشرة، كما يعمل على التخفيف من الخطوط الرفيعة بالبشرة مما يقلل ظهور التجاعيد، ويعمل على فتح مسام البشرة، ويقوم بتنشيط الدورة الدموية وذلك من خلال عملية التدليك التي تتم خلال التقشير.وصفة تقشير الوجه بالسكر و الزيت
هناك الكثير من الطرق لتقشير البشرة، ولكن يجب عليكي سيدتي أن تقومي بطرق تقشير طبيعية والابتعاد عن الطرق الكيماوية التي يمكن أن تسبب الحساسية والحروق للبشرة، ومن هذه الطرق :
يساعد السكر في عملية تقشير البشرة مما يجعلها تبدو أكثر نضارة فيجب عليكي اتباع هذه الخطوات في عملية التقشير:
- ضعي ملعقتين كبيرتين من السكر وأضيفي عليهم ملعقة من من زيت جوز الهند.
- قومي بوضع هذا الخليط على بشرتك بعد تنظيفها جيدا.
- دلكي بشرتك بحركات دائرية، ثم قومي بشطفها بماء فاتر.
- ضعي كريمك المرطب، وسوف تلاحظين نتائج سوف تبهرك.
تعمل القهوة على محاربة تجاعيد الوجه، كما انها تعمل على إزالة الخلايا الميتة بالبشرة، قومي بإتباع الخطوات التالية لعمل تقشير للبشرة بالقهوة:
- قومي بخلط ملعقتين كبيرتين من القهوة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من السكر.
- ضعي الخليط على وجهك ثم دلكيه بحركات دائرية خفيفة.
- اشطفي وجهك بالماء الفاتر ثم ضعي كريمك المرطب.
الملح له الكثير من الفوائد للبشرة حيث أنه يقوم بإمدادها بالكثير من المعادن المفيدة للبشرة كالماغنيسيوم والبوتاسيوم وإليكي الخطوات التي يجب عليكي اتباعها في تقشير البشرة بالملح :
- قومي بخلط ملعقتين من الملح مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ضعي الخليط على بشرتك وقومي بتدليكها بحركات دائرية خفيفة.
- اشطفي وجهك ثم قومي بترطيبه.
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