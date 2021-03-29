الفازلين لإزالة شعر الشنب بطريقة سهلة جربيها وتكات سحرية تقيكي من الألم

الفازلين لإزالة شعر الشنب بطريقة سهلة جربيها حيث أن الفازلين يدخل في بعض الوصفات التي تستخدم لإزالة الشعر من الجسم والوجه من خلال دمجه مع بعض المواد الأخرى، ويعتبر الفازلين من المواد الطبيعية المفيدة للبشرة بشكل عام وله العديد من الاستخدامات والفوائد نعرض لكم من خلال المقال بعض منها وخلطة إزالة شعر الشنب أيضاً.

الفازلين لإزالة شعر الشنب

المكونات

ملعقة طعام من الحمص المطحون.

ملعقة صغيرة من الكركم الخاص بالبشرة.

5 ملاعق من اللبن الطبيعي.

ملعقة صغيرة من الفازلين.

طريقة تحضير ماسك الفازلين لإزالة الشعر

اخلطي الحليب والكركم والحمص المطحون في وعاء وقلبيهم جيداً ثم أضيفي الفازلين وامزجيهم جيداً حتى تحصلي على معجون متماسك، افردي المعجون على منطقة الشنب والذقن بالكامل واتركيه حتى يجف، بعد ذلك إبدأي بنزع القناع باتجاه عكسي لنمو الشعر.

إزالة الشعر بهذه الطريقة يعمل على تفتيح البشرة أيضاً كما أنه يساعد على تخفيف نمو الشعر في هذه المنطقة بشكل عام كما يمكن استخدام الوصفة لإزالة الشعر من أي منطقة بالجسم بشكل عام.

فوائد واستخدامات الفازلين التجميلية

يمكنك استخدام الفازلين في العديد من الاستخدامات الخاصة بالتجميل والعناية بالبشرة لأنه من المواد المفيدة للبشرة وليس له آثار جانبية ضارة على البشرة ومن هذه الاستخدامات: