اقوى خلطه هنديه حيرت العالم فى القضاء على شيب الشعر نهائيا وللابد فى 10 دقائق

الخلطات الطبيعية للقضاء على الشعر الأبيض تحتوي على مجموعة هائلة من العناصر الطبيعية المفيدة جداً للشعر، حيث أنها تساعد على دعم مادة الميلانين في الشعر المسئول عن صبغ الشعر وإعادته للونه الطبيعي الأصلي، كما أنها مفيدة وتمنع من التساقط وتقويه وتجعله ينمو بسرعة كبيرة.خلطات طبيعية للقضاء على الشعر الأبيض
تحتوي على أعشاب طبيعية مفيدة لفروة الرأس وتساهم في تغطية الشعر الأبيض والتخلص منه نهائياً ومنها الآتي:خلطة بودرة الأملا والحناء:
تعرف الحناء منذ القدم وهي من الأعشاب الطبيعية التي تساعد على التخلص من الشعر الأبيض وليس صبغه فقط خاصة إذا تم خلطها مع الحناء فهي تعمل على تغذية وترطيب الشعر وتستخدم بتلك الطريقة:المكونات:
- 2 ملعقة كبيرة بودرة الأملا.
- 1 ملعقة صغيرة قهوة (بن).
- 1 كوب من مسحوق الحناء.
- قفازات مطاطية.
- فرشاة صبغة.
- في وعاء صغير قومي بخلط المكونات مع بعضها حتى يصبح لديك عجينة متماسكة ولينة ويمكن أن تضيفي قليل من الماء للعجن.
- قومي بارتداء القفازات المطاطية وباستخدام فرشاة الصبغة طبقي الخليط على خصلات الشعر بعد تمشيطها وتقسيمها.
- يجب أن تتأكدين من أن الخليط غطى الشعر بالكامل ويترك حتى أن يجف لأطول وقت ممكن حوالي ساعة أو أكثر.
- بعدها يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو ولابد من أن يكون خالي من الكبريت.
- كرري استخدام هذه الطريقة للحصول على أفضل النتائج.
يحتوي زيت جوز الهند على الكثير من الفوائد والعناصر المفيدة جداً للشعر، كذلك أوراق الكاري يعد من أنسب الأعشاب الطبيعية التي تساعد على التخلص من الشعر الأبيض ويتم استخدامه بهذه الطريقة:خطوات الاستخدام:
- ضعي قدر على النار ضيفي له 2/1 كوب من زيت جوز الهند وتركيه حتى أن يصبح ساخن.
- بعد ذلك تأتين بحفنة من أوراق الكاري وضعيها في الزيت وقلبيها وتركيها حتى أن تتفحم.
- ثم ارفعيه وتركيه ليبرد ويصفى ويطبق على الشعر من الجذور للأطراف ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يشطف بالماء الفاتر والشامبو.
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الخلطات الطبيعية للقضاء على الشعر الأبيض تحتوي على مجموعة هائلة من العناصر الطبيعية المفيدة جداً للشعر، حيث أنها تساعد على دعم مادة الميلانين في الشعر المسئول عن صبغ الشعر وإعادته للونه الطبيعي الأصلي، كما أنها مفيدة وتمنع من التساقط وتقويه وتجعله ينمو بسرعة كبيرة.خلطات طبيعية للقضاء على الشعر الأبيض
تحتوي على أعشاب طبيعية مفيدة لفروة الرأس وتساهم في تغطية الشعر الأبيض والتخلص منه نهائياً ومنها الآتي:خلطة بودرة الأملا والحناء:
تعرف الحناء منذ القدم وهي من الأعشاب الطبيعية التي تساعد على التخلص من الشعر الأبيض وليس صبغه فقط خاصة إذا تم خلطها مع الحناء فهي تعمل على تغذية وترطيب الشعر وتستخدم بتلك الطريقة:المكونات:
- 2 ملعقة كبيرة بودرة الأملا.
- 1 ملعقة صغيرة قهوة (بن).
- 1 كوب من مسحوق الحناء.
- قفازات مطاطية.
- فرشاة صبغة.
- في وعاء صغير قومي بخلط المكونات مع بعضها حتى يصبح لديك عجينة متماسكة ولينة ويمكن أن تضيفي قليل من الماء للعجن.
- قومي بارتداء القفازات المطاطية وباستخدام فرشاة الصبغة طبقي الخليط على خصلات الشعر بعد تمشيطها وتقسيمها.
- يجب أن تتأكدين من أن الخليط غطى الشعر بالكامل ويترك حتى أن يجف لأطول وقت ممكن حوالي ساعة أو أكثر.
- بعدها يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو ولابد من أن يكون خالي من الكبريت.
- كرري استخدام هذه الطريقة للحصول على أفضل النتائج.
يحتوي زيت جوز الهند على الكثير من الفوائد والعناصر المفيدة جداً للشعر، كذلك أوراق الكاري يعد من أنسب الأعشاب الطبيعية التي تساعد على التخلص من الشعر الأبيض ويتم استخدامه بهذه الطريقة:خطوات الاستخدام:
- ضعي قدر على النار ضيفي له 2/1 كوب من زيت جوز الهند وتركيه حتى أن يصبح ساخن.
- بعد ذلك تأتين بحفنة من أوراق الكاري وضعيها في الزيت وقلبيها وتركيها حتى أن تتفحم.
- ثم ارفعيه وتركيه ليبرد ويصفى ويطبق على الشعر من الجذور للأطراف ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يشطف بالماء الفاتر والشامبو.
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