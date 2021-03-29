سر الارز باللبن الاصلى بتاع محلات الالبان الكريمي جدا مش هتبطلي تعمليه بطعم رائع

طريقة عمل الأرز بلبن ، يعتبر الأرز بلبن من ألذ أنواع الحلويات الخفيفة على المعدة والتي تحتوي على كثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة أفراد الأسرة، كما يمكن لكل سيدة أن تقوم بتحضيره في المنزل بأسهل الطرق وبتكاليف بسيطة للغاية، وسوف نستعرض لكم في هذا الموضوع أسهل طريقة يمكن أن تستخدميها لتحضير الأرز بلبن في البيت.

تعتبر واحدة من أسهل الطرق الذي يمكن أن تستخدمها العديد من سيدات المنازل والتي تعتمد على الحليب والأرز وهما من أهم مكونات عمل الأرز بلبن في البيت مثل المحلات والشيفات فقط اتبعي هذه الطريقة:

1 كوب أرز.

2 كوب ماء.

6 كوب لبن.

1 كوب سكر أبيض.

1 ملعقة نشا.

آيس كريم فانيليا.

قشطة.

مكسرات.