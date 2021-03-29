سر الارز باللبن الاصلى بتاع محلات الالبان الكريمي جدا مش هتبطلي تعمليه بطعم رائع

طريقة عمل الأرز بلبن ، يعتبر الأرز بلبن من ألذ أنواع الحلويات الخفيفة على المعدة والتي تحتوي على كثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة أفراد الأسرة، كما يمكن لكل سيدة أن تقوم بتحضيره في المنزل بأسهل الطرق وبتكاليف بسيطة للغاية، وسوف نستعرض لكم في هذا الموضوع أسهل طريقة يمكن أن تستخدميها لتحضير الأرز بلبن في البيت.
طريقة عمل الأرز بلبن على طريقة الشيف علاء الشربيني
تعتبر واحدة من أسهل الطرق الذي يمكن أن تستخدمها العديد من سيدات المنازل والتي تعتمد على الحليب والأرز وهما من أهم مكونات عمل الأرز بلبن في البيت مثل المحلات والشيفات فقط اتبعي هذه الطريقة:المقادير:
- 1 كوب أرز.
- 2 كوب ماء.
- 6 كوب لبن.
- 1 كوب سكر أبيض.
- 1 ملعقة نشا.
- آيس كريم فانيليا.
- قشطة.
- مكسرات.
- أولاً لابد من غسيل الأرز ونقعه في الماء من ساعة إلى ساعتين.
- ضعي بعد ذلك قدر على النار وضيفي له 2/1 كوب اللبن والنصف الأخر ضيفي له السكر وقلبي وتركيه جانباً.
- ثم يتم خلط 2/1 كوب اللبن مع النشا وتركيه جانباً، بعد ذلك يوضع قدر أخر على النار مضاف له الماء والأرز وتركيه حتى على النار حتى أن يشرب الأرز الماء بعد يترك على نار هادئة.
- ضيفي السكر واللبن لقدر الأرز وقلبي وبعدها اتركيه لمدة 50 دقيقة مع استمرارك في التقليب لمدة 10 دقائق حتى لا يلتصق بالقدر.
- بعدها يتم إضافة خليك اللبن والنشا لقدر الأرز وقلبي وضعيه على النار الهادئة حتى أن يصبح متماسك ضيفي بعد ذلك القليل من الفانيليا وقلبي.
- ثم احضري أطباق التقديم المناسبة للأرز بلبن وسكبيه بها وزيني وجه بالقشطة والمكسرات وضعيه في الثلاجة لبضعة دقائق ومن ثم يقدم وبالهناء والشفاء.
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طريقة عمل الأرز بلبن ، يعتبر الأرز بلبن من ألذ أنواع الحلويات الخفيفة على المعدة والتي تحتوي على كثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة أفراد الأسرة، كما يمكن لكل سيدة أن تقوم بتحضيره في المنزل بأسهل الطرق وبتكاليف بسيطة للغاية، وسوف نستعرض لكم في هذا الموضوع أسهل طريقة يمكن أن تستخدميها لتحضير الأرز بلبن في البيت.
طريقة عمل الأرز بلبن على طريقة الشيف علاء الشربيني
تعتبر واحدة من أسهل الطرق الذي يمكن أن تستخدمها العديد من سيدات المنازل والتي تعتمد على الحليب والأرز وهما من أهم مكونات عمل الأرز بلبن في البيت مثل المحلات والشيفات فقط اتبعي هذه الطريقة:المقادير:
- 1 كوب أرز.
- 2 كوب ماء.
- 6 كوب لبن.
- 1 كوب سكر أبيض.
- 1 ملعقة نشا.
- آيس كريم فانيليا.
- قشطة.
- مكسرات.
- أولاً لابد من غسيل الأرز ونقعه في الماء من ساعة إلى ساعتين.
- ضعي بعد ذلك قدر على النار وضيفي له 2/1 كوب اللبن والنصف الأخر ضيفي له السكر وقلبي وتركيه جانباً.
- ثم يتم خلط 2/1 كوب اللبن مع النشا وتركيه جانباً، بعد ذلك يوضع قدر أخر على النار مضاف له الماء والأرز وتركيه حتى على النار حتى أن يشرب الأرز الماء بعد يترك على نار هادئة.
- ضيفي السكر واللبن لقدر الأرز وقلبي وبعدها اتركيه لمدة 50 دقيقة مع استمرارك في التقليب لمدة 10 دقائق حتى لا يلتصق بالقدر.
- بعدها يتم إضافة خليك اللبن والنشا لقدر الأرز وقلبي وضعيه على النار الهادئة حتى أن يصبح متماسك ضيفي بعد ذلك القليل من الفانيليا وقلبي.
- ثم احضري أطباق التقديم المناسبة للأرز بلبن وسكبيه بها وزيني وجه بالقشطة والمكسرات وضعيه في الثلاجة لبضعة دقائق ومن ثم يقدم وبالهناء والشفاء.
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