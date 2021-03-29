ليه تشتري التونة المعلبة لما ممكن تعملي أحلي تونة في البيت مثل الجاهزة

تتسائل الكثير من الأمهات عن طريقة عمل التونة لكي تقوم الأم بصنعها في المنزل حتى تكون مطمئنة من أن الطعام الذي تتناوله أسرتها آمن وصحي، طريقة عمل التونة فى المنزل سهلة للغاية وتتم عن طريق عدد قليل من الخطوات التي يمكن لأى أم أن تقوم بتنفيذها في المنزل بمكونات قليلة ومتوفرة. طريقة عمل التونة مثل الجاهزة طريقة عمل التونة مثل الجاهزة المكونات: أحضري 2 كيلو من سمك التونة.

كوب صغير من الدقيق المنخول.

ملعقة كبيرة من ملح الليمون.

ثلاث حبات من الليمون المقطع إلى شرائح رقيقة.

اربع ورقات من ورق اللورا.

ملعقة صغيرة من الكمون الحصى.

كوب متوسط من الزيت.

ملعقة صغيره فلفل أسود.

كوب إلا ربع من عصير الليمون.

كوب متوسط من مرقة السمك.

ملعقة كبيرة من الملح الأبيض. طريقة التحضير اولا نغسل السمك جيدا من داخل السمكة ومن خارجها لنتأكد من أنها نظيفة ثم نقطع السمكة الى نصفين.

بعد ذلك نخلط الدقيق وملح الليمون ونقوم بتقليب السمك داخل هذا الخليط جيدا على الجانبين ثم نتركه تلت ساعة في الدقيق.

بعد ذلك نقوم بغسل السمك جيدا حتى نتأكد من انه نظيف تماماً من الدقيق والملح.

الخطوة التالية نحضر قدر مناسب على نار متوسطة نضع بداخله ماء وبه ورق اللورا وكذلك الفلفل الأسود.

بعد أن يصل الماء إلى مرحلة الغليان نضع السمك بداخل الماء لمدة ساعة.

بعدها نخرج السمك من الماء ونضعه في ماء به ثلج لنخرج الشوك ونزيل قشور السمك دون تفتت في لحم السمك.

بعد ذلك أحضري وعاء كبير وقومي بوضع كل من الزيت ومرقة السمك وكذلك الخل والليمون وضعي عليهم السمك واحكمي غلق الإناء واتركيه.

يمكنك الإحتفاظ بالتونة كما شئتي والإستمتاع بها في أي وقت مع السلطة. طريقة التحضير الوسوم

تتسائل الكثير من الأمهات عن طريقة عمل التونة لكي تقوم الأم بصنعها في المنزل حتى تكون مطمئنة من أن الطعام الذي تتناوله أسرتها آمن وصحي، طريقة عمل التونة فى المنزل سهلة للغاية وتتم عن طريق عدد قليل من الخطوات التي يمكن لأى أم أن تقوم بتنفيذها في المنزل بمكونات قليلة ومتوفرة. طريقة عمل التونة مثل الجاهزة طريقة عمل التونة مثل الجاهزة المكونات: أحضري 2 كيلو من سمك التونة.

كوب صغير من الدقيق المنخول.

ملعقة كبيرة من ملح الليمون.

ثلاث حبات من الليمون المقطع إلى شرائح رقيقة.

اربع ورقات من ورق اللورا.

ملعقة صغيرة من الكمون الحصى.

كوب متوسط من الزيت.

ملعقة صغيره فلفل أسود.

كوب إلا ربع من عصير الليمون.

كوب متوسط من مرقة السمك.

ملعقة كبيرة من الملح الأبيض. طريقة التحضير اولا نغسل السمك جيدا من داخل السمكة ومن خارجها لنتأكد من أنها نظيفة ثم نقطع السمكة الى نصفين.

بعد ذلك نخلط الدقيق وملح الليمون ونقوم بتقليب السمك داخل هذا الخليط جيدا على الجانبين ثم نتركه تلت ساعة في الدقيق.

بعد ذلك نقوم بغسل السمك جيدا حتى نتأكد من انه نظيف تماماً من الدقيق والملح.

الخطوة التالية نحضر قدر مناسب على نار متوسطة نضع بداخله ماء وبه ورق اللورا وكذلك الفلفل الأسود.

بعد أن يصل الماء إلى مرحلة الغليان نضع السمك بداخل الماء لمدة ساعة.

بعدها نخرج السمك من الماء ونضعه في ماء به ثلج لنخرج الشوك ونزيل قشور السمك دون تفتت في لحم السمك.

بعد ذلك أحضري وعاء كبير وقومي بوضع كل من الزيت ومرقة السمك وكذلك الخل والليمون وضعي عليهم السمك واحكمي غلق الإناء واتركيه.

يمكنك الإحتفاظ بالتونة كما شئتي والإستمتاع بها في أي وقت مع السلطة. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليه تشتري التونة المعلبة لما ممكن تعملي أحلي تونة في البيت مثل الجاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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