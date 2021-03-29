في غضون دقائق وبملعقة واحدة تبييض فوري لمنطقة البيكيني والفخذين مهما كان الاسمرار

تعانى الكثير من السيدات من وجود إسمرار في بعض المناطق الحساسة مما تسبب لها الكثير من الحرج في بعض الأوقات فلجأت الكثير منهم إلي الليزر ولكن العلاج بإستخدام الليزر قد يستغرق الكثير من الوقت قد يصل إلي سنين أو بضع شهور أو أسبوع فاتجهت الكثير من النساء إلى الوصفات الطبيعية الموجودة في البيئة حيث أن تلك الوصفات غير مكلفة ومكوناتها موجودة في كل منزل. تفتيح المناطق الحساسة في غضون دقائق تفتيح المناطق الحساسة في غضون دقائق المكونات: بياض بيض.

نشأ أبيض.

ماء ورد.

قطع قطن بيضاء نظيفة. طريقة التحضير: نحضر طبق للتحضير ونقوم بوضع بياض البيض ثم بعد ذلك نقوم بوضع معلقة من ماء الورد وهنا ماء الورد يستخدم لإزاله رائحه البيض من الوصفة ثم نقوم بوضع ثلاث معالق صغيرة من النشا ثم بعد ذلك نقوم بتقليب المكونات جيدا مع بعضها البعض.

نقوم بتنظيف المنطقة الحساسة قبل وضع الوصفة عليها ثم بعد ذلك نقوم بإحضار فرشاة تنظيفه وتقوم بتوزيع الماسك علي المنطقة الحساسة.

ونتركها لمدة عشر دقائق ونقوم بفركها بعد ذلك بحركات دائريه ثم بعد ذلك نقوم بشطفها جيدا.

نحضر قطع القطن ونقوم بوضع الماء الورد عليها ونمسح مكان الماسك يعمل ماء الورد على ترطيب وتفتيح المناطق الحساسه.

تكرر الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا. تفتيح المناطق الحساسه في غضون دقائق تفتيح المناطق الحساسه في غضون دقائق المكونات: عسل نحل.

ترمس مطحون ناعم.

معلقة زبادي. طريقة التحضير: نحضر طبق مسطح نقوم بوضع معلقة كبيرة من العسل النحل ثم بعد ذلك نقوم بوضع معلقة كبيرة من الترمس المطحون ومعلقة صغيرة من الزبادي.

ثم بعد ذلك نقوم بتقليب هذه المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى تصبح خليطا متماسكا.

ثم بعد ذلك نقوم بوضعها على المناطق الحساسه.

نتركها لمدة سبع دقائق. الوسوم

تعانى الكثير من السيدات من وجود إسمرار في بعض المناطق الحساسة مما تسبب لها الكثير من الحرج في بعض الأوقات فلجأت الكثير منهم إلي الليزر ولكن العلاج بإستخدام الليزر قد يستغرق الكثير من الوقت قد يصل إلي سنين أو بضع شهور أو أسبوع فاتجهت الكثير من النساء إلى الوصفات الطبيعية الموجودة في البيئة حيث أن تلك الوصفات غير مكلفة ومكوناتها موجودة في كل منزل. تفتيح المناطق الحساسة في غضون دقائق تفتيح المناطق الحساسة في غضون دقائق المكونات: بياض بيض.

نشأ أبيض.

ماء ورد.

قطع قطن بيضاء نظيفة. طريقة التحضير: نحضر طبق للتحضير ونقوم بوضع بياض البيض ثم بعد ذلك نقوم بوضع معلقة من ماء الورد وهنا ماء الورد يستخدم لإزاله رائحه البيض من الوصفة ثم نقوم بوضع ثلاث معالق صغيرة من النشا ثم بعد ذلك نقوم بتقليب المكونات جيدا مع بعضها البعض.

نقوم بتنظيف المنطقة الحساسة قبل وضع الوصفة عليها ثم بعد ذلك نقوم بإحضار فرشاة تنظيفه وتقوم بتوزيع الماسك علي المنطقة الحساسة.

ونتركها لمدة عشر دقائق ونقوم بفركها بعد ذلك بحركات دائريه ثم بعد ذلك نقوم بشطفها جيدا.

نحضر قطع القطن ونقوم بوضع الماء الورد عليها ونمسح مكان الماسك يعمل ماء الورد على ترطيب وتفتيح المناطق الحساسه.

تكرر الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا. تفتيح المناطق الحساسه في غضون دقائق تفتيح المناطق الحساسه في غضون دقائق المكونات: عسل نحل.

ترمس مطحون ناعم.

معلقة زبادي. طريقة التحضير: نحضر طبق مسطح نقوم بوضع معلقة كبيرة من العسل النحل ثم بعد ذلك نقوم بوضع معلقة كبيرة من الترمس المطحون ومعلقة صغيرة من الزبادي.

ثم بعد ذلك نقوم بتقليب هذه المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى تصبح خليطا متماسكا.

ثم بعد ذلك نقوم بوضعها على المناطق الحساسه.

نتركها لمدة سبع دقائق.

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