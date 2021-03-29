على اصوله طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك محمر وبطعم وريحة تحفة

يعتبر الحمام من الاكلات المحببة والمفضلة لدي جميع الناس بلا استثناء، فقد تجد معظم السيدات صعوبة في عمل الحمام المحشي ولكن عند اتباع الطرق والالتزام بها تقدري تحضري أحلي والذ حمام محشي، وقد تتعدد أشكال الحمام وأصنافه كثيرة فيمكن أن يكون الحمام مشوي فغالبا يكون هذا النوع بدون أي حشوات، وقد يكون مقلي ولكن هذا النوع يكون له حشوات مثل حمام محشي بالارز وحمام محشي بالفريك، ولكن الذي يعشقه كل الناس هو الفريك حيث أنه أخف بكثير من الأرز وغير ذلك أنه سهل الهضم وله دور كبير في إنقاص الوزن، علي العكس من الأرز فقد يساعد علي زيادة الوزن، وأن الفريك من أصناف الأكلات الصحية والمفيدة لجسم الإنسان. طريقة عمل الحمام بالفريك طريقة عمل الحمام بالفريك المكونات : حمام حسب عدد الأشخاص. ماء. بصل. زيت. فريك. ملح وفلفل اسود. ورق لورا وحبهان. طريقة تحضير الحمام المحشي بالفريك نقوم بتحضير إناء وبه كمية من الماء ونتركها حتي الغليان، ثم نضيف الفريك ونضع رشة من الملح ونتركه حوالي نصف ساعة، وبعد ذلك يتم تصفية الفريك جيدا من الماء. بعد تصفية الفريك يتم تجهيز طاسة عميقة علي نار متوسطة، ونضع بها كمية من الزيت ثم نضيف بصلتان مفرومتان ورشة من الملح ويتم تقليبها لمدة خمس دقائق، ثم نضع الفريك مع التقليب المستمر حتي يتغير لون الفريك درجة بسيطة ونضيف نصف ملعقة من الفلفل الأسود وبعد ذلك نقوم برفعها من النار. نجهز الحمام الذي تم تنظيفه جيدا وغسله بالماء والملح، ونبدأ بحشوة من الفريك الذي تم تحضيره بشرط أن لا نضع فريك بكمية كبيرة عند الحشو. بعد الانتهاء من الحشو يتم تجهيز إناء آخر وبه كمية مناسبة من الماء علي النار ونتركها حتي تغلي، ثم نضع بصلة وورق لورا وثلاث فصوص من الحبهان ورشة من الملح، ونقوم بوضع الحمام الذي تم حشوه ونتركه لمدة ساعة تقريبا، وبعد ذلك يتم إخراجه من الماء. يتم تحضير طاسة وبها كمية من الزيت علي نار متوسطة وعند تسخين الزيت، نضع الحمام به حتي ياخد اللون الذهبي الغامق المفضل لدي الناس ويتم تقديمه وبهذا يكون أحلي واطعم حمام محشي بالفريك. طريقة تحضير الحمام المحشي بالفريك الوسوم

يعتبر الحمام من الاكلات المحببة والمفضلة لدي جميع الناس بلا استثناء، فقد تجد معظم السيدات صعوبة في عمل الحمام المحشي ولكن عند اتباع الطرق والالتزام بها تقدري تحضري أحلي والذ حمام محشي، وقد تتعدد أشكال الحمام وأصنافه كثيرة فيمكن أن يكون الحمام مشوي فغالبا يكون هذا النوع بدون أي حشوات، وقد يكون مقلي ولكن هذا النوع يكون له حشوات مثل حمام محشي بالارز وحمام محشي بالفريك، ولكن الذي يعشقه كل الناس هو الفريك حيث أنه أخف بكثير من الأرز وغير ذلك أنه سهل الهضم وله دور كبير في إنقاص الوزن، علي العكس من الأرز فقد يساعد علي زيادة الوزن، وأن الفريك من أصناف الأكلات الصحية والمفيدة لجسم الإنسان. طريقة عمل الحمام بالفريك طريقة عمل الحمام بالفريك المكونات : حمام حسب عدد الأشخاص. ماء. بصل. زيت. فريك. ملح وفلفل اسود. ورق لورا وحبهان. طريقة تحضير الحمام المحشي بالفريك نقوم بتحضير إناء وبه كمية من الماء ونتركها حتي الغليان، ثم نضيف الفريك ونضع رشة من الملح ونتركه حوالي نصف ساعة، وبعد ذلك يتم تصفية الفريك جيدا من الماء. بعد تصفية الفريك يتم تجهيز طاسة عميقة علي نار متوسطة، ونضع بها كمية من الزيت ثم نضيف بصلتان مفرومتان ورشة من الملح ويتم تقليبها لمدة خمس دقائق، ثم نضع الفريك مع التقليب المستمر حتي يتغير لون الفريك درجة بسيطة ونضيف نصف ملعقة من الفلفل الأسود وبعد ذلك نقوم برفعها من النار. نجهز الحمام الذي تم تنظيفه جيدا وغسله بالماء والملح، ونبدأ بحشوة من الفريك الذي تم تحضيره بشرط أن لا نضع فريك بكمية كبيرة عند الحشو. بعد الانتهاء من الحشو يتم تجهيز إناء آخر وبه كمية مناسبة من الماء علي النار ونتركها حتي تغلي، ثم نضع بصلة وورق لورا وثلاث فصوص من الحبهان ورشة من الملح، ونقوم بوضع الحمام الذي تم حشوه ونتركه لمدة ساعة تقريبا، وبعد ذلك يتم إخراجه من الماء. يتم تحضير طاسة وبها كمية من الزيت علي نار متوسطة وعند تسخين الزيت، نضع الحمام به حتي ياخد اللون الذهبي الغامق المفضل لدي الناس ويتم تقديمه وبهذا يكون أحلي واطعم حمام محشي بالفريك. طريقة تحضير الحمام المحشي بالفريك

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