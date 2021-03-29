تعتبر المخللات من الأطعمة الأساسية التي يجب تقديمها بجانب الطعام في مصر، فهو طبق أساسي يتم تقديمه بجانب كل وجبة مهما كانت ليضيف للطعام مذاق مختلف، ومن أشهر أنواع المخللات المصرية هي الباذنجان المخلل فهو طبق أساسي في كل الوجبات ومن أطباق المخلل التي تناسب الكثير من الوجبات، وسوف نعرض لكِ طريقة تجهيز مخلل الباذنجان المقلي في المنزل بطعم ورائحة قوية في المنزل مثل المحلات.

تجهيز مخلل الباذنجان المقلي

نقدم لكم عبر موقعنا مكونات الباذنجان المخلل

نصف كيلو من الباذنجان الأسود.

4 أو 5 فصوص ثوم.

5حبات فلفل حار.

ثلاث ملاعق صغار خل أبيض.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة ملح (يمكن الزيادة حسب الرغبة).

نصف ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة (حسب الرغبة).

أولًا: قومي بغسل الباذنجان وإزالة الجزء الأخضر العلوي ثم قومي بفتح الباذنجان إلى نصفين وانهي كل الكمية بهذه الطريقة.

ثانيًا: في إناء به زيت ساخن ضعي الباذنجان واتركيه حتى يأخذ قلبه من الداخل لون ذهبي ويصبح لين.

ثالثًا: قومي بتصفية الباذنجان من الزيت واتركيه حتى يبرد لتحضري حشوة الباذنجان المخلل.

رابعًا: قومي بفرم الثوم والفلفل الحار معًا باستخدام الكبة أو الهون أي مما تفضلينه ثم قومي بإضافة باقي المكونات الخل والليمون والتوابل واخلطي كل المكونات جيدًا.

خامسًا: قومي بوضع الحشوة داخل الباذنجان والذي يتبقى منها قومي بوضعه على الباذنجان من أعلى وضعي الباذنجان في علبة محكمة الغلق واحتفظي به في الثلاجة.

يتم تقديم الباذنجان المخلل بجانب أنواع الطعام المختلفة ويتم تقديمه في طبق منفصل ويمكن تزينه بالقليل من الكزبرة الخضراء أو البقدونس بالإضافة إلى شرائح الليمون الرفيعة فهي تعطي له منظر شهي لا يقاوم.