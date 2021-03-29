طريقة عمل صينية البسبوسة بتكاليف بسيطة وسهلة في المنزل

نقدم لكم طريقة عمل صينية البسبوسة حيث أن لكل ست بيت تعشق الحلويات المصرية الآن تستطيعين أن تقومي بتحضير صينية البسبوسة في منزلك دون الحاجة لشرائها من المحلات التجارية بأسعار غالية الثمن ولكن بتكاليف بسيطة وبطريقة سهلة يمكنك الآن صنعها في المنزل فهيا بنا لمعرفة كيفية عمل صينية البسبوسة في المنزل.

طريقة عمل صينية البسبوسة

يمكنك عمل صينية البسبوسة في المنزل باستخدام دقيق السميد ومكونات بسيطة وهي كما يلي:

دقيق سميد (بمقدار كوبين).

بيكنج بودر (بمقدار ملعقة صغيرة).

سكر أبيض (بمقدار نصف كوب).

عسل أبيض (بمقدار نصف كوب).

زبدة مذابة (بمقدار كوب).

زبادي (بمقدار كوب).

مكونات الشربات

سكر أبيض (بمقدار نصف كوب).

ماء (بمقدار كوب).

عصير ليمون (بمقدار ملعقة صغيرة).

زبدة (بمقدار ملعقة كبيرة).