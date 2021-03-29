طريقة عمل صينية البسبوسة بتكاليف بسيطة وسهلة في المنزل

نقدم لكم طريقة عمل صينية البسبوسة حيث أن لكل ست بيت تعشق الحلويات المصرية الآن تستطيعين أن تقومي بتحضير صينية البسبوسة في منزلك دون الحاجة لشرائها من المحلات التجارية بأسعار غالية الثمن ولكن بتكاليف بسيطة وبطريقة سهلة يمكنك الآن صنعها في المنزل فهيا بنا لمعرفة كيفية عمل صينية البسبوسة في المنزل.طريقة عمل صينية البسبوسة
يمكنك عمل صينية البسبوسة في المنزل باستخدام دقيق السميد ومكونات بسيطة وهي كما يلي:
- دقيق سميد (بمقدار كوبين).
- بيكنج بودر (بمقدار ملعقة صغيرة).
- سكر أبيض (بمقدار نصف كوب).
- عسل أبيض (بمقدار نصف كوب).
- زبدة مذابة (بمقدار كوب).
- زبادي (بمقدار كوب).
- مكونات الشربات
- سكر أبيض (بمقدار نصف كوب).
- ماء (بمقدار كوب).
- عصير ليمون (بمقدار ملعقة صغيرة).
- زبدة (بمقدار ملعقة كبيرة).
- قومي بإحضار وعاء وضعي فيه دقيق السميد مع الزبدة وبعدها قومي بخلطهم برفق باستخدام أطراف أصابعك فقطن وانتبهي حتى لا تحويلها إلى عجينة.
- بعدها قومي بإضافة العسل والسكر والزبادي والبيكنج بودر، واخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس جميعاً.
- الآن قومي بتحضير صينية وادهنيها بالزبدة، وقومي بكسب كافة الخليط بداخل الصينية.
- ولعي الفرن على درجة حرارة 200، وقومي بوضع الصينية لمدة نصف ساعة، وعندما تري اللون الذهبي قومي بإخراج الصينية من الفرن.
- في أثناء إدخالك الصينية في الفرن قومي بتحضير الشربات، وطريقة تحضير الشربات سهلة للغاية فقط كل ما عليكِ فعله هو وضع إناء على النار وإضافة الماء والسكر، وعصير الليمون واتركيها لمدة دقيقتان حتى تغلي وارفعيها من النار، وأضيفي غليها الزبدة، واتركيها حتى تبرد تماماً.
- الآن بعد إخراج الصينية من الفرن قومي بسكب الشربات إليها ثم اتركيها حتى تبرد وقومي بتقطيعها ووضعها في طبق التقديم يمكنك رش بعض المكسرات على البسبوسة وتقديمها للضيوف.
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نقدم لكم طريقة عمل صينية البسبوسة حيث أن لكل ست بيت تعشق الحلويات المصرية الآن تستطيعين أن تقومي بتحضير صينية البسبوسة في منزلك دون الحاجة لشرائها من المحلات التجارية بأسعار غالية الثمن ولكن بتكاليف بسيطة وبطريقة سهلة يمكنك الآن صنعها في المنزل فهيا بنا لمعرفة كيفية عمل صينية البسبوسة في المنزل.طريقة عمل صينية البسبوسة
يمكنك عمل صينية البسبوسة في المنزل باستخدام دقيق السميد ومكونات بسيطة وهي كما يلي:
- دقيق سميد (بمقدار كوبين).
- بيكنج بودر (بمقدار ملعقة صغيرة).
- سكر أبيض (بمقدار نصف كوب).
- عسل أبيض (بمقدار نصف كوب).
- زبدة مذابة (بمقدار كوب).
- زبادي (بمقدار كوب).
- مكونات الشربات
- سكر أبيض (بمقدار نصف كوب).
- ماء (بمقدار كوب).
- عصير ليمون (بمقدار ملعقة صغيرة).
- زبدة (بمقدار ملعقة كبيرة).
- قومي بإحضار وعاء وضعي فيه دقيق السميد مع الزبدة وبعدها قومي بخلطهم برفق باستخدام أطراف أصابعك فقطن وانتبهي حتى لا تحويلها إلى عجينة.
- بعدها قومي بإضافة العسل والسكر والزبادي والبيكنج بودر، واخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس جميعاً.
- الآن قومي بتحضير صينية وادهنيها بالزبدة، وقومي بكسب كافة الخليط بداخل الصينية.
- ولعي الفرن على درجة حرارة 200، وقومي بوضع الصينية لمدة نصف ساعة، وعندما تري اللون الذهبي قومي بإخراج الصينية من الفرن.
- في أثناء إدخالك الصينية في الفرن قومي بتحضير الشربات، وطريقة تحضير الشربات سهلة للغاية فقط كل ما عليكِ فعله هو وضع إناء على النار وإضافة الماء والسكر، وعصير الليمون واتركيها لمدة دقيقتان حتى تغلي وارفعيها من النار، وأضيفي غليها الزبدة، واتركيها حتى تبرد تماماً.
- الآن بعد إخراج الصينية من الفرن قومي بسكب الشربات إليها ثم اتركيها حتى تبرد وقومي بتقطيعها ووضعها في طبق التقديم يمكنك رش بعض المكسرات على البسبوسة وتقديمها للضيوف.
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