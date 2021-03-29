انجح واسهل طريقه لعمل عجينه البان كيك الاصليه الهشه بالطريقه الامريكيه احلى من الجاهز

طريقة عمل البان كيك من أكثر الطرق التي تبحث عنها الأمهات حتى تقوم بتحضيرها بنفسها في البيت هو البان كيك ، كما أنه من أحد أنواع الحلويات اللذيذة والشهية والأكثر انتشاراً في جميع دول العالم وتعد من أنواع الحلويات المأخوذة من المطبخ الأمريكي وأصبح من السهل تداولها في كثير من المطابخ العربية والغربية، وحرصنا اليوم أن نأتيكم بأفضل طريقة لعمل البان كيك الأمريكي في البيت.
طريقة عمل البان كيك الأمريكي
طريقه البان كيك هي واحدة من أسهل الطرق الذي يمكن لكل الأمهات القيام باستخدامها للحصول على وجبة متكاملة لأطفالها سريعاً ويتم تحضيرها كما يلي:المقادير:
- 5 كوب دقيق.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 3 ملاعق كبيرة زبدة طرية.
- كوب واحد وربع حليب.
- 1 ملعقة كبيرة سكر.
- 5 ملعقة كبيرة بكينج بودر.
- في وعاء قومي بخلط الدقيق مع البكينج بودر والسكر والملح ويكون من الأفضل إذا قومتي بنخلهم للتخلص من التكتلات.
- ثم عليك بإحضار وعاء أخر ضعي به الحليب والبيض واخفقيهم معاً بعدها يضاف الزبدة الطرية المذابة واخلطي جيداً ثم ابدئي في إضافة الدقيق إلى المكونات واخلطيهم سوياً بطريقة جيداً حتى أن يتجانسوا معاً.
- اصني في وسط العجينة فجوة واخلطيهم مع بعضهم مرة أخرة حتى يكون لديك عجينة ذات قوام سائل.
- ضعي طاسة غير لاصقة على النار الهادئة ثم ضعي بها 4/1 كوب من العجينة في الطاسة حتى يتكون لديكِ فطيرة متوسطة الحجم وعنما تبدأ بالنضج وتصبح باللون الذهبي اقلبيها على الوجه الأخر حتى أن ينضج ويصبح باللون الذهبي.
- يتم تكرار هذه الطريقة حتى تنتهي كمية العجينة الموجودة لديكِ.
- ثم ضعيها بطبق التقديم فوق بعضها وزينيها بالعسل أو بالكريم الشانتيه والمربي، ويمكن أن تستخدمي ما ترغبين وبالهناء والشفاء.
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طريقة عمل البان كيك من أكثر الطرق التي تبحث عنها الأمهات حتى تقوم بتحضيرها بنفسها في البيت هو البان كيك ، كما أنه من أحد أنواع الحلويات اللذيذة والشهية والأكثر انتشاراً في جميع دول العالم وتعد من أنواع الحلويات المأخوذة من المطبخ الأمريكي وأصبح من السهل تداولها في كثير من المطابخ العربية والغربية، وحرصنا اليوم أن نأتيكم بأفضل طريقة لعمل البان كيك الأمريكي في البيت.
طريقة عمل البان كيك الأمريكي
طريقه البان كيك هي واحدة من أسهل الطرق الذي يمكن لكل الأمهات القيام باستخدامها للحصول على وجبة متكاملة لأطفالها سريعاً ويتم تحضيرها كما يلي:المقادير:
- 5 كوب دقيق.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 3 ملاعق كبيرة زبدة طرية.
- كوب واحد وربع حليب.
- 1 ملعقة كبيرة سكر.
- 5 ملعقة كبيرة بكينج بودر.
- في وعاء قومي بخلط الدقيق مع البكينج بودر والسكر والملح ويكون من الأفضل إذا قومتي بنخلهم للتخلص من التكتلات.
- ثم عليك بإحضار وعاء أخر ضعي به الحليب والبيض واخفقيهم معاً بعدها يضاف الزبدة الطرية المذابة واخلطي جيداً ثم ابدئي في إضافة الدقيق إلى المكونات واخلطيهم سوياً بطريقة جيداً حتى أن يتجانسوا معاً.
- اصني في وسط العجينة فجوة واخلطيهم مع بعضهم مرة أخرة حتى يكون لديك عجينة ذات قوام سائل.
- ضعي طاسة غير لاصقة على النار الهادئة ثم ضعي بها 4/1 كوب من العجينة في الطاسة حتى يتكون لديكِ فطيرة متوسطة الحجم وعنما تبدأ بالنضج وتصبح باللون الذهبي اقلبيها على الوجه الأخر حتى أن ينضج ويصبح باللون الذهبي.
- يتم تكرار هذه الطريقة حتى تنتهي كمية العجينة الموجودة لديكِ.
- ثم ضعيها بطبق التقديم فوق بعضها وزينيها بالعسل أو بالكريم الشانتيه والمربي، ويمكن أن تستخدمي ما ترغبين وبالهناء والشفاء.
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