انجح واسهل طريقه لعمل عجينه البان كيك الاصليه الهشه بالطريقه الامريكيه احلى من الجاهز

طريقة عمل البان كيك من أكثر الطرق التي تبحث عنها الأمهات حتى تقوم بتحضيرها بنفسها في البيت هو البان كيك ، كما أنه من أحد أنواع الحلويات اللذيذة والشهية والأكثر انتشاراً في جميع دول العالم وتعد من أنواع الحلويات المأخوذة من المطبخ الأمريكي وأصبح من السهل تداولها في كثير من المطابخ العربية والغربية، وحرصنا اليوم أن نأتيكم بأفضل طريقة لعمل البان كيك الأمريكي في البيت.

طريقه البان كيك هي واحدة من أسهل الطرق الذي يمكن لكل الأمهات القيام باستخدامها للحصول على وجبة متكاملة لأطفالها سريعاً ويتم تحضيرها كما يلي:

5 كوب دقيق.

1 ملعقة صغيرة ملح.

3 ملاعق كبيرة زبدة طرية.

كوب واحد وربع حليب.

1 ملعقة كبيرة سكر.

5 ملعقة كبيرة بكينج بودر.