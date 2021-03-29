في ربع ساعة ماسك يخلصك من حب الشباب والهالات السودة والبقع الداكنة في الوجه

ظهور الفتاة بأجمل مظهر هو جمال بشرتها ونضارتها وتكون صافية ونقية وخالية من وجود أي مشاكل مزعجة، مثل مشكلة حب الشباب أو ظهور الهالات السوداء والبقع الداكنة أو البنية وأيضا وجود الرؤوس السوداء، فكل هذا من أكثر وأكبر الأشياء المزعجة التي تؤثر في نفسيتها وتؤدي إلي الشعور بالخجل والاحراج، وهذا يكون السبب في عدم خروجها من المنزل فقد تكون الفتاة في حالة من الاكتئاب الشديد.

لذلك تقوم بالبحث عن أفضل الطرق التي تساعد في التخلص من هذه المشكلات ولكن بشكل نهائي، فوجد بعض الحلول أو العلاجات التي تزيل كل هذا ولكن بشكل مؤقت حيث أن يعود ظهورها مرة أخري، واحيانا قد يوجد علاجات تؤثر تأثير سلبي علي البشرة لأن في أنواع من البشرة لا تتحمل هذه العلاجات فتسبب لها حساسية أو التهابات، ولكن الحل الأمثل والعلاج المناسب للقضاء علي حب الشباب والهالات السوداء والبقع الداكنة للأبد هو استخدام ماسكات تكون عبارة عن خلطة طبيعية، حيث أنها تعطي البشرة رونق مميز وجذاب وتجعلها مشرقة وبيضاء.

ماسك لعلاج حب الشباب والهالات السوداء

فقد يكون سبب ظهور الهالات السوداء هو قلة النوم الراحة وكثرة السهر وسوء في التغذية، وتناول مشروبات بها مادة الكافيين مثل القهوة وغيرها، والسبب في ظهور حب الشباب هو ممكن أن يكون ناتج من استخدام بعض أنواع الكريمات الضارة التي بها مواد كيميائية وغالبا يكون ظهورها في سن معين عند البلوغ، والبقع الداكنة أو البنية تكون بسبب التعرض الكثير لأشعة الشمس وأحيانا عدم تنظيف البشرة وتقشيرها بشكل مستمر.

المكونات :

ليمون.

عسل.

نخلط ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون مع ملعقتان كبيرتان من العسل في طبق ويتم مزجهم مع بعض.

يتم وضع هذا المزيج علي البشرة ونتركه لمدة عشرون دقيقة.

بعد هذه المدة نقوم بغسل الوجه بالماء، وتكرر هذه الخلطة يوميا ولمدة أسبوع لإزالة جميع المشاكل المتعلقة بالبشرة.

طريقة التحضير