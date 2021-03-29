على طريقة اشهر المطاعم عمل طاجن البطاطس باللحمة في الفرن للعزومات

يعتبر طاجن البطاطس باللحمة من أسهل الوصفات حيث أنه يحتوي على مكونات سهله وبسيطة موجودة في كل منزل وغير مكلفة للغاية اقتصادية في تحضيرها لا تتطلب الكثير من الوقت والجهد في تحضيرها، يمكن لأي فرد من أفراد الأسرة أن يقوم بتحضير طاجن البطاطس باللحمة في بضع دقائق تحتوي اللحوم على البروتين اللازم لبناء الجسم والبطاطس من الوجبات المشبعة. طريقة عمل طاجن البطاطس باللحمة طريقة عمل طاجن البطاطس باللحمة المكونات أربع حبات بصل.

كيلو لحمة.

كيلو بطاطس.

طماطم مبشورة.

أربع حبات فلفل ألوان.

ورق فويل.

ورق لورى.

حبهان.

قرفة خشب.

معلقة بابريكا.

ملعقة كزبرة مطحونة.

معلقة شطة.

سبع مكعبات زبدة.

كوب ماء دافئ. طريقة تحضير طاجن البطاطس باللحمة نحضر اللحمة ونقوم بتقطيعها إلى مكعبات صغيرة.

ثم بعد ذلك نحضر البصل ونقوم بتقشيره وتنظيفه جيدا ثم بعد ذلك نقوم بإحضار مقلاة ونضع بها أربع مكعبات من الزبدة ونقوم بوضع مكعبات اللحمة.

ونستمر في التقليب لمدة خمس دقائق ثم بعد ذلك نقوم بوضع البصل المقطع ونستمر في التقليب على نار هادئة.

ثم بعد ذلك نقوم بتقشير البطاطس وغسلها جيدا وتقطيعها مكعبات ثم بعد ذلك نضعها على مكعبات اللحمة و البصل ونستمر في التقليب.

ثم بعد ذلك نحضر الفلفل الألوان ونقوم بتقطيعه شرائح ونقوم بوضع علي اللحمه والبصل والبطاطس ونستمر في التقليب لمدة خمس دقائق على نار هادئة.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الماء المغلي كوبا واحدا ونضع مكعب من مرقة الدجاج ومعلقه كزبرة مطحونة.

ثم بعد ذلك نضع القرفه الخشب ومعلقه من الشطه ومعلقه من الحبهان وباقي التوابل.

ثم بعد ذلك نضع الطماطم ونستمر في التقليب لمدة دقيقة.

ونتركها على نار متوسطة لمدة خمس دقائق.

بعد ذلك نحضر الطاجن ونقوم بوضع مكعب من الزبدة به ونضع اللحمه والبطاطس ونقوم بتغطيتها بورق الفويل ونضعها في الفرن لمدة سبع دقائق حتى تستمر عملية التسوية.

يقدم ساخنا بجوار العيش البلدي والأرز الأبيض. طريقة تحضير طاجن البطاطس باللحمة الوسوم

يعتبر طاجن البطاطس باللحمة من أسهل الوصفات حيث أنه يحتوي على مكونات سهله وبسيطة موجودة في كل منزل وغير مكلفة للغاية اقتصادية في تحضيرها لا تتطلب الكثير من الوقت والجهد في تحضيرها، يمكن لأي فرد من أفراد الأسرة أن يقوم بتحضير طاجن البطاطس باللحمة في بضع دقائق تحتوي اللحوم على البروتين اللازم لبناء الجسم والبطاطس من الوجبات المشبعة. طريقة عمل طاجن البطاطس باللحمة طريقة عمل طاجن البطاطس باللحمة المكونات أربع حبات بصل.

كيلو لحمة.

كيلو بطاطس.

طماطم مبشورة.

أربع حبات فلفل ألوان.

ورق فويل.

ورق لورى.

حبهان.

قرفة خشب.

معلقة بابريكا.

ملعقة كزبرة مطحونة.

معلقة شطة.

سبع مكعبات زبدة.

كوب ماء دافئ. طريقة تحضير طاجن البطاطس باللحمة نحضر اللحمة ونقوم بتقطيعها إلى مكعبات صغيرة.

ثم بعد ذلك نحضر البصل ونقوم بتقشيره وتنظيفه جيدا ثم بعد ذلك نقوم بإحضار مقلاة ونضع بها أربع مكعبات من الزبدة ونقوم بوضع مكعبات اللحمة.

ونستمر في التقليب لمدة خمس دقائق ثم بعد ذلك نقوم بوضع البصل المقطع ونستمر في التقليب على نار هادئة.

ثم بعد ذلك نقوم بتقشير البطاطس وغسلها جيدا وتقطيعها مكعبات ثم بعد ذلك نضعها على مكعبات اللحمة و البصل ونستمر في التقليب.

ثم بعد ذلك نحضر الفلفل الألوان ونقوم بتقطيعه شرائح ونقوم بوضع علي اللحمه والبصل والبطاطس ونستمر في التقليب لمدة خمس دقائق على نار هادئة.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الماء المغلي كوبا واحدا ونضع مكعب من مرقة الدجاج ومعلقه كزبرة مطحونة.

ثم بعد ذلك نضع القرفه الخشب ومعلقه من الشطه ومعلقه من الحبهان وباقي التوابل.

ثم بعد ذلك نضع الطماطم ونستمر في التقليب لمدة دقيقة.

ونتركها على نار متوسطة لمدة خمس دقائق.

بعد ذلك نحضر الطاجن ونقوم بوضع مكعب من الزبدة به ونضع اللحمه والبطاطس ونقوم بتغطيتها بورق الفويل ونضعها في الفرن لمدة سبع دقائق حتى تستمر عملية التسوية.

يقدم ساخنا بجوار العيش البلدي والأرز الأبيض. طريقة تحضير طاجن البطاطس باللحمة

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