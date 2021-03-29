لو عندك فازلين هاتي منه ملعقة وضعيها قبل النوم هتخلي وجهك زي ملكات الجمال

كثير من الفتيات يحلمن ببشرة بيضاء، ويقومون بشراء كثير من المنتجات لتجربتها في تبييض الوجه ولكن هذه المنتجات من المحتمل أن تكون مؤذية وغير صالحة للبشرة بنسبة كبيرة، ومن المحبب اللجوء الوصفات الطبيعية كوصفات الفازلين، فالفازلين عبارة عن مجموعة زيوت معدنية و له فوائد عديدة نذكرها لكم عبر مقالنا هذا. فوائد الفازلين العامة ترطيب الوجه واليد

يساعد على إزالة المكياج

عند وضعه أثناء صبغ الشعر يقوم بحماية الجلد

يساعد في معالجة الحروق

يساعد في معالجة تشقق القدم

يساعد أيضا في معالجة تشقق الشفاه

يساعد على توحيد لون البشرة

به مواد دهنية والتي تساعد على تبييض البشرة

يقلل من البقع الداكنة التي توجد بالبشرة

يساعد في التخلص من قشور البشرة، ويوجد عدة وصفات بالفازلين لتبييض الوجه وهي. وصفة الفازلين والنشا فوائد الفازلين العامةوصفة الفازلين والنشا المكونات: معلقتين من النشا.

معلقتين من الفازلين. طريقة التحضير: يجب تسييح الفازلين أولا على حمام ماء او في الميكروويف.

قومي بعدها بخلط النشا والفازلين معا جيدا.

ضعي الماسك على بشرة نظيفة لمدة عشر دقائق.

قومي بعدها بغسل وجهك جيدا وجففيه. وصفة الفازلين وخل التفاح وصفة الفازلين وخل التفاح المكونات: ثلاث معالق من الفازلين.

من معلقتين إلى اثنين كركم. طريقة التحضير: قومي بوضع المكونين معا وخلطهم حتى تمام التجانس.

قومي بغسل وجهك بالماء الدافئ للمساعدة على فتح المسام.

قومي بتجفيف الوجه وضعي الخليط المحضر.

لمدة خمس دقائق افركي البشرة.

نترك الماسك لمدة ساعة على الوجه.

بعد المدة قومي بغسل الوجه جيداً. وصفة الفازلين والجلسرين وصفة الفازلين والجلسرين المكونات: ثلاث معالق فازلين.

ثلاث معالق جلسرين. طريقة التحضير: في وعاء اخلطي المكونين معا جيدا.

يجب غسل الوجه وتجفيفه ثم ضعي عليه الماسك.

من المفضل عمل هذا الماسك قبل النوم. الوسوم

كثير من الفتيات يحلمن ببشرة بيضاء، ويقومون بشراء كثير من المنتجات لتجربتها في تبييض الوجه ولكن هذه المنتجات من المحتمل أن تكون مؤذية وغير صالحة للبشرة بنسبة كبيرة، ومن المحبب اللجوء الوصفات الطبيعية كوصفات الفازلين، فالفازلين عبارة عن مجموعة زيوت معدنية و له فوائد عديدة نذكرها لكم عبر مقالنا هذا. فوائد الفازلين العامة ترطيب الوجه واليد

يساعد على إزالة المكياج

عند وضعه أثناء صبغ الشعر يقوم بحماية الجلد

يساعد في معالجة الحروق

يساعد في معالجة تشقق القدم

يساعد أيضا في معالجة تشقق الشفاه

يساعد على توحيد لون البشرة

به مواد دهنية والتي تساعد على تبييض البشرة

يقلل من البقع الداكنة التي توجد بالبشرة

يساعد في التخلص من قشور البشرة، ويوجد عدة وصفات بالفازلين لتبييض الوجه وهي. وصفة الفازلين والنشا فوائد الفازلين العامةوصفة الفازلين والنشا المكونات: معلقتين من النشا.

معلقتين من الفازلين. طريقة التحضير: يجب تسييح الفازلين أولا على حمام ماء او في الميكروويف.

قومي بعدها بخلط النشا والفازلين معا جيدا.

ضعي الماسك على بشرة نظيفة لمدة عشر دقائق.

قومي بعدها بغسل وجهك جيدا وجففيه. وصفة الفازلين وخل التفاح وصفة الفازلين وخل التفاح المكونات: ثلاث معالق من الفازلين.

من معلقتين إلى اثنين كركم. طريقة التحضير: قومي بوضع المكونين معا وخلطهم حتى تمام التجانس.

قومي بغسل وجهك بالماء الدافئ للمساعدة على فتح المسام.

قومي بتجفيف الوجه وضعي الخليط المحضر.

لمدة خمس دقائق افركي البشرة.

نترك الماسك لمدة ساعة على الوجه.

بعد المدة قومي بغسل الوجه جيداً. وصفة الفازلين والجلسرين وصفة الفازلين والجلسرين المكونات: ثلاث معالق فازلين.

ثلاث معالق جلسرين. طريقة التحضير: في وعاء اخلطي المكونين معا جيدا.

يجب غسل الوجه وتجفيفه ثم ضعي عليه الماسك.

من المفضل عمل هذا الماسك قبل النوم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لو عندك فازلين هاتي منه ملعقة وضعيها قبل النوم هتخلي وجهك زي ملكات الجمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.