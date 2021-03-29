طريقة عمل بسبوسة البسكويت في المنزل بأسهل الوصفات

سوف نوضح لكم طريقة عمل بسبوسة بالبسكويت التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، ومن المعروف أن شهر رمضان يقوم الأشخاص بشراء الحلويات مثل الكنافة والبسبوسة والقطايف وسوف نوضح لكم الطريقة وكافة المقادير الواجب توافرها لإعداد بسبوسة بالبسكويت في المنزل دون الحاجة إلى شرائها من المحلات.

يمكنك عمل بسبوسة بالبسكويت بكل سهولة لأفراد عائلتك والتي تعتبر حلوى مناسبة لتقديمها للضيوف والأقارب عليك إتباع المقادير وطريقة التحضير للحصول على مذاق رائع في المنزل بدلاً من الحاجة إلى شرائها، وإليكم مقادير البسبوسة بالبسكويت:

كوب ونصف كبير من السميد

إضافة نصف كوب من جوز الهند

بالإضافة إلى وضع كوب من القشطة

إضافة عدد كأس ونصف من الزيت

قم بإضافة بيضة واحدة

ضع ربع ملعقة من الفانيليا

إضافة ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

قم بإضافة اللوز والفستق المجروش

إضافة حليب مركز ( عبوة الحجم الكبير )

قم بإضافة بسكوت سادة ( النوع الذي تفضله )