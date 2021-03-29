طريقة عمل بسبوسة البسكويت في المنزل بأسهل الوصفات

سوف نوضح لكم طريقة عمل بسبوسة بالبسكويت التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، ومن المعروف أن شهر رمضان يقوم الأشخاص بشراء الحلويات مثل الكنافة والبسبوسة والقطايف وسوف نوضح لكم الطريقة وكافة المقادير الواجب توافرها لإعداد بسبوسة بالبسكويت في المنزل دون الحاجة إلى شرائها من المحلات.طريقة عمل بسبوسة البسكويت
يمكنك عمل بسبوسة بالبسكويت بكل سهولة لأفراد عائلتك والتي تعتبر حلوى مناسبة لتقديمها للضيوف والأقارب عليك إتباع المقادير وطريقة التحضير للحصول على مذاق رائع في المنزل بدلاً من الحاجة إلى شرائها، وإليكم مقادير البسبوسة بالبسكويت:
- كوب ونصف كبير من السميد
- إضافة نصف كوب من جوز الهند
- بالإضافة إلى وضع كوب من القشطة
- إضافة عدد كأس ونصف من الزيت
- قم بإضافة بيضة واحدة
- ضع ربع ملعقة من الفانيليا
- إضافة ملعقة صغيرة من البيكنج بودر
- قم بإضافة اللوز والفستق المجروش
- إضافة حليب مركز ( عبوة الحجم الكبير )
- قم بإضافة بسكوت سادة ( النوع الذي تفضله )
- يتم خلط السميد والبيكنج بود وجوز الهند معًا في وعاء متوسط الحجم
- كما يتم خلط البيض والزيت والفانيليا والقشطة والسكر جيدًا في الخلاط
- وبعد ذلك يتم إضافة الخليطين وتقليبهم جيدًا معًا.
- يتم وضع الخليط في صينية وليس بالكامل على الأقل اترك القليل منه ثم يتم رص البسكوت على الخليط وبعد ذلك يتم وضع الكمية المتبقية من الخليط.
- يتم بعد ذلك رش الفستق واللوز المجروش وتوزيعه على الخليط.
- ثم بعد ذلك بإدخال الصينية إلى الفرن مع إعداد درجة الحرارة ولا تخرجها قبل أن تنضج ( يحمر العجين )
- بعد ذلك قم بوضع كمية الحليب المركز على البسبوسة.
- اتركها حتى تبرد قليلاً ثم قم بتقطيعها على أجزاء صغيرة واستمتع بمذاق رائع.
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سوف نوضح لكم طريقة عمل بسبوسة بالبسكويت التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، ومن المعروف أن شهر رمضان يقوم الأشخاص بشراء الحلويات مثل الكنافة والبسبوسة والقطايف وسوف نوضح لكم الطريقة وكافة المقادير الواجب توافرها لإعداد بسبوسة بالبسكويت في المنزل دون الحاجة إلى شرائها من المحلات.طريقة عمل بسبوسة البسكويت
يمكنك عمل بسبوسة بالبسكويت بكل سهولة لأفراد عائلتك والتي تعتبر حلوى مناسبة لتقديمها للضيوف والأقارب عليك إتباع المقادير وطريقة التحضير للحصول على مذاق رائع في المنزل بدلاً من الحاجة إلى شرائها، وإليكم مقادير البسبوسة بالبسكويت:
- كوب ونصف كبير من السميد
- إضافة نصف كوب من جوز الهند
- بالإضافة إلى وضع كوب من القشطة
- إضافة عدد كأس ونصف من الزيت
- قم بإضافة بيضة واحدة
- ضع ربع ملعقة من الفانيليا
- إضافة ملعقة صغيرة من البيكنج بودر
- قم بإضافة اللوز والفستق المجروش
- إضافة حليب مركز ( عبوة الحجم الكبير )
- قم بإضافة بسكوت سادة ( النوع الذي تفضله )
- يتم خلط السميد والبيكنج بود وجوز الهند معًا في وعاء متوسط الحجم
- كما يتم خلط البيض والزيت والفانيليا والقشطة والسكر جيدًا في الخلاط
- وبعد ذلك يتم إضافة الخليطين وتقليبهم جيدًا معًا.
- يتم وضع الخليط في صينية وليس بالكامل على الأقل اترك القليل منه ثم يتم رص البسكوت على الخليط وبعد ذلك يتم وضع الكمية المتبقية من الخليط.
- يتم بعد ذلك رش الفستق واللوز المجروش وتوزيعه على الخليط.
- ثم بعد ذلك بإدخال الصينية إلى الفرن مع إعداد درجة الحرارة ولا تخرجها قبل أن تنضج ( يحمر العجين )
- بعد ذلك قم بوضع كمية الحليب المركز على البسبوسة.
- اتركها حتى تبرد قليلاً ثم قم بتقطيعها على أجزاء صغيرة واستمتع بمذاق رائع.
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