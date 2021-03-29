حضري برجر الفراخ بوصفة بسيطة ومكونات سهلة زي الجاهز وفرحي أولادك

حضري برجر الفراخ بطريقة سهلة زي الجاهز وفرحي أولادك لأن برجر الفراخ يعتبر من الوصفات الخفيفة اللذيذة التي يحبها الأطفال ويفضلونها خاصة في مثل هذه الأجواء من كل عام، وتضطر الأمهات لشراء البرجر الجاهز رغبة في إرضاء الأطفال ولكن مع هذه الوصفة التي نقدمها لكم من خلال موقعنا سوف تتمكنين من تحضير برجر الفراخ الرائع بمنتهي السهولة.

برجر الفراخ بطريقة سهلة

تعتبر سندوتشات البرجر من أسهل الوجبات السريعة تحضير التي تلجأ لها الأمهات في الكثير من الأحيان ويتطلب ذلك المزيد من الوصفات المختلفة للتغير فقدمنا من قبل وصفة برجر اللحمة والآن برجر الفراخ، ولعمل برجر الفراخ بطريقة سهلة يجب تحضير المكونات الآتية:

نصف كيلو صدور فراخ مخلية ومقطعة مكعبات.

1 بصلة كبيرة ومفرومة جيداً.

2 ملعقة كبيرة بقسماط مطحون ناعم.

1 ملعقة دقيق أبيض.

1 بيضة كبيرة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

بهارات برجر جاهزة أو من العطار.

في الكبة قومي بفرم صدور الفراخ جيداً حتى تكون ناعمة وتخلصي من أي دهون أو زوائد لم تفرم جيداً.

ضعي البصل على الفراخ المفرومة واطحنيهم معاً لمدة خمس دقائق حتى تدمج جيداً.

في وعاء ضعي خليط البصل والفراخ وتبلي الخليط بملح وفلفل أسود وبهارات البرجر.

قومي بوضع البقسماط والبيض والدقيق في الكبة واخلطيهم جيداً حتى يتجانس الخليط.

ضعي خليط البقسماط والبيض على الفراخ والبصل وقلبيهم معاً بملعقة خشبية ببطء.

استمري في تحريك ودمج الخليطين بالملعقة بدون أن تحاولي عجنهما باليد.

بعد ان تحصلي على قوام متناسق من جميع المكونات ضعيه في الثلاجة لمدة ساعتين.

أخرجي البرجر وافرديه على سطح مدهون القليل من الزيت وأبدأي بتشكيله بقطاعات البرجر.

في مقلاة ساخنة بها القليل من الزيت قومي بوضع البرجر على نار هادئة للتسوية.

طريقة عمل برجر الفراخ بطريقة سهلة